立陶宛退出“17+1”合作机制

（德国之声中文网）立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）周六（5月22日）宣布了该国退出“17+1”的决定。兰斯伯格斯说，立陶宛已不再将自己视作中国与中东欧国家“17+1”合作机制的一员，也不再参与该倡议，立陶宛已经事实上退出该机制。

兰斯伯格斯还敦促其他欧洲国家一同退出“17+1”合作机制。今年3月，立陶宛外长曾公开表示，该机制对欧盟构成了“分裂”因素。他认为，欧盟成员国应当放弃“分裂的‘17+1’模式”，转而采用“更有效、更团结的‘27+1’模式”来一致应对中国。“当欧盟所有成员国和欧盟机构共同行动时，欧盟才是最强大的。”兰斯伯格斯称，“27个成员国的团结是欧盟与外部伙伴关系成功的关键，与中国之间的关系也不例外。”

今年2月，立陶宛议会外交委员会就已做出退出“17+1”的建议，该国外交部当时称，计划“集中精力发展与中国的双边经济关系，并在欧盟与中国合作框架中发展”。2月9日由习近平主持的“17+1”首脑视讯会议，立陶宛只派出部长与会，而不是像多数成员国由总统或总理出席。

中国外交部发言人赵立坚周一（5月24日）在例行记者会上对立陶宛“退群”问题做了低调的“冷处理”，他没有点名批评立陶宛，只是说，“中国中东欧国家合作符合各方共同利益，机制成立9年来成果丰硕，不会因个别事件受到影响。”

立陶宛外长兰斯伯格斯

立陶宛希望获得华盛顿的认可

在欧盟成员国当中，不到300万人口的立陶宛对中国的抵制态度表现得相当坚决。尤其最近阶段采取的对华强硬政策都让北京感到非常不快。

今年3月，立陶宛做出宣布，为了同亚洲国家建立更多元化的双边关系，计划2021年底在台湾开设“贸易代表办公室”。

此外，有中国官方媒体报导，立陶宛以“国家安全”为由，禁止机场使用中国商家生产同方威视生产的行李安检设备。

上周四（5月20日）立陶宛议会以五分之三多数通过定义中国对待维吾尔少数民族的行为为“种族灭绝”，由此加入美国丶加拿大、英国和荷兰以同等形式谴责中国的行列。

德国之声曾这样评价立陶宛强硬对华政策的动机：

“立陶宛期望其强硬的对华路线会引起华盛顿的关注，毕竟美国是立陶宛最重要的北约盟友。同一些对北约已心生厌倦的欧洲国家相比，立陶宛一直对北约持极为坚定的支持立场。

“这样，立陶宛既发挥了远远超越本国实力的政治影响力，又能获得华盛顿的认可。”

（综合报道）

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