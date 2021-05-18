立陶宛议会：中国对维吾尔人「种族灭绝」

（德国之声中文网）立陶宛议会周四（5月20日）称中国对待其维吾尔少数民族的行为为「种族灭绝」，他们投票呼吁联合国对拘留营进行调查，并要求欧盟委员会审查与北京的关系。

美国拜登政府以「种族灭绝」一词来描述中国对维吾尔人的行为，包括英国丶加拿大在内的国家的议会也这样称。不过，北京否认虐待少数民族，谴责各国是出于宣传目的使用该词。

这项决议虽然不具约束力，但得到了立陶宛议会五分之三议员的支持，该决议还呼吁中国废除香港的国家安全法，并允许让观察员进入西藏与精神领袖达赖喇嘛会谈。

对此，中国驻立陶宛大使馆20日发表声明，谴责该决议干涉中国内政。「立陶宛议会部分议员无视中方严正立场，罔顾中国在新疆等地取得的人权事业发展成就以及维持香港繁荣稳定的有效措施，恶意炮制反华决议，是一出基于谎言和虚假信息的拙劣政治表演。」

尽管立陶宛总理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）和外交部长贝里斯（Gabrielius Landsbergis）有出席议会，但都没有参加投票。

该决议的提案人丶被中国列入黑名单的议员萨卡莉妮（Dovile Sakaliene）说：「我们支持民主，因为我们永远不会忘记在共产党政权占领下生活了50年的残酷教训。」

路透社指，立陶宛於1940年至1991年在苏联统治下遭受了压迫，该国现在是欧盟和北大西洋公约组织的成员，也经常在西方对俄罗斯和中国等共产主义国家推动采取更强硬的外交路线时，担任要角。

3月，立陶宛表示今年将在台湾开设一个贸易代表处，此举激怒了北京。

人权组织丶研究员丶曾经居住新疆的居民和一些西方立法人员说，自2016年以来，中国新疆省当局任意拘留了约100万名维吾尔人和其他穆斯林少数民族，将他们关在拘留营中。

北京最初否认这些拘留营的存在，但后来又说，这些是为了打击宗教极端主义的职业培训中心。

（路透社等）

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