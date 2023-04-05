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立陶宛總統：習近平親訪烏克蘭很重要

立陶宛總統瑙塞達接受DW的獨家採訪，他對中國作為烏克蘭問題調解人的可信度表示懷疑，認為北京應該清楚表態是站在國際秩序這邊，而不是俄羅斯那邊。他也強調，任何和平協商都應該把烏克蘭領土完整作為不容妥協的要素。