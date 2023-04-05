立陶宛總統：習近平親訪烏克蘭很重要

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
立陶宛總統瑙塞達接受DW的獨家採訪，他對中國作為烏克蘭問題調解人的可信度表示懷疑，認為北京應該清楚表態是站在國際秩序這邊，而不是俄羅斯那邊。他也強調，任何和平協商都應該把烏克蘭領土完整作為不容妥協的要素。
俄乌战争爆发后，欧洲各国在支援乌克兰的问题上表现出了前所未有的团结精神。也正因为如此，法国总统马克龙的一系列单方面行动和表述，显得格外"引人注目"。
20日，北約秘書長突然造訪烏克蘭，並表態支持烏克蘭加入北約。同一天，德國國防部長說，這時候討論此事，為時尚早。今年7月，北約將在立陶宛舉行峰會，屆時烏克蘭有可能成為北約的一份子嗎？
最新发布的一项民调显示，三分之二德国人不相信中国能够在俄乌战争中居中调停，并促成和平。此前不久，基民盟外交政策专家吕特根也表示，北京在乎的是自身利益，并不关注乌克兰是否能实现和平。
立陶宛總統瑙塞達在接受DW的獨家採訪時，對中國作為烏克蘭問題調解人的可信度表示懷疑。而自從立陶宛允許台灣開設事實上的大使館以來，中國和立陶宛的關係一直很緊張。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版