立陶宛第一季度对华出口同比下降接近零

（德国之声中文网）本周一（6月13日）立陶宛经济部宣布，将于今年秋季在台湾开设贸易办事处。立陶宛经济部副部长周三（15日）表示，这是立陶宛加强同台湾关系的一部分。但是她补充说，这种做法激怒了中国，导致立陶宛对中国的出口基本跌至零。

去年，立陶宛允许台湾在该国首都维尔纽斯设立“台湾代表处”。在北京看来这是立陶宛允许台湾开设事实性的大使馆，因此指责立陶宛违反“一中”原则。中国和立陶宛的关系进入冰期、延续至今。

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中国已经降低了与立陶宛的外交关系，并迫使跨国公司断绝与立陶宛的关系，同时敦促立陶宛纠正其“错误”。

目前正在台湾访问的立陶宛经济暨创新部副部长聂琉娴娜(Jovita Neliupsiene)说，立陶宛希望在台湾开设的贸易办事处可以“在9月”正式挂牌。她还表示此次访台期间已经物色了几处可做为办事处的地点。

过去一段时间台湾增加了从立陶宛的食品进口。最近一次是台湾增加进口立陶宛产朗姆酒，以帮助缓解中国限制包括啤酒、乳制品和牛肉等在内的立陶宛商品进口所带来的影响。

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聂琉娴娜表示，中国一直是立陶宛的一个重要的出口伙伴，但今年第一季度立陶宛对中国的出口同比下降到“接近零”。

她说：“这对某些行业、某些企业和经济的某些特定部分来说相当痛苦。”

不过她也指出，去年立陶宛对中国2.4亿欧元的直接出口总量有可能在包括台湾在内的其他市场或亚洲其他地方找到替代。

“本届立陶宛政府奉行的政策之一就是实现多元化政策，”聂琉娴娜补充说，“所以我相信，在台湾和印太其它国家找到优秀的、坚实的、可信赖的和可靠的伙伴将比以前对我们更有利。”

欧盟于1月向总部设在日内瓦的世界贸易组织发起诉讼案，指责中国对立陶宛的歧视性贸易做法，称其威胁到欧盟单一市场的完整性。

（路透社）

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