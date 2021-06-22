立陶宛盼今秋开驻台办事处 经济部长：不担心中国制裁

(德国之声中文网) 在立陶宛外长7月1日透露将在包含台湾在内的多个亚洲国家设立代表处後，立陶宛经济与创新部长阿尔莫奈特（Aušrinė Armonaitė) 5日接受德国之声专访时预告，立陶宛预计今年10月或11月会在台湾设立办事处，并透露目前立陶宛政府正在进行相关的立法程序。

去年10月上台的立陶宛新政府持续推动提升与台湾的双边关系，并在上个月宣布将捐赠2万剂的阿斯利康新冠疫苗给台湾，当时立陶宛外长兰斯伯格斯(​Gabrielius Landsbergis) 表示，该国此举代表「爱好自由的人们应相互关照」。

阿尔莫奈特在与德国之声的访问中表示，在台湾设立贸易办事处并不全是为了贸易，因为此举也显示两国自1990年代初便建立的友谊。她提到，当年台湾人曾帮助立陶宛和来其他波罗的海国家的人民从苏联统治转型至自由民主和市场经济。

此外，立陶宛也感念台湾在2020年新冠疫情爆发初期，欧洲各国缺乏口罩时，捐赠了10万个口罩给立陶宛。她说：「两年前我曾以立陶宛议会成员的身份造访欧盟在台湾的贸易办事处，当时我也注意到波兰在台湾也有一个办事处。我就在想为什么立陶宛还没有在台湾成立办事处，因为我们两国确实有很强的友谊，双方的企业也都有兴趣建立更多的伙伴关系和联系。」

阿尔莫奈特提到，立陶宛是一个以出口导向为主的经济体，所以她上任後非常积极在新的市场设立代表处，而东亚与东南亚是立陶宛拓展经济合作很重要的一个区域。她说：「作为经济部长，我正在努力为立陶宛企业寻找新的市场，我们主要会推广的企业包括高科技产业，以及激光相关产业。」

另一个与台湾建立更紧密经贸关系的原因，是因为立陶宛与其他欧洲国家目前普遍都面临晶片短缺的情况，所以在台湾作为全球主要晶片生产国的情况下，阿尔莫奈特透露立陶宛企业鼓励他们加快步伐，寻找更多与台湾合作的机会。

针对立陶宛宣布将在台湾设办事处，台湾外交部发言人欧江安7月2日表示，对於立陶宛政府表达有意拓展与台湾交流合作，包括就来台设立办事处进行筹备及修法等深化双边友好关系的积极作为，外交部高度欢迎。

她说：「立国政府最近宣布将捐赠台湾2万剂AZ疫苗，展现真诚友谊，我国政府铭感在心，对两国友好关系更密切的发展，保持正面乐观的期待。至於立陶宛政府内部有关设处的立法必要程序，外交部均表示尊重。」

立陶宛为何亲近台湾并远离中国？

对於立陶宛政府上任後开始积极推动与台湾的双边关系，有学者认为这个趋势除了符合新政府上台前的外交蓝图外，也是近年来立陶宛与中国关系的延伸。立陶宛维尔纽斯大学政治及国际关系研究所学者安卓约斯卡斯 (Konstantinas Andrijauskas) 告诉德国之声，立陶宛政府开始强化与台湾的双边关系，与其在外交政策上追求更多元的发展有关。

他说：「目前立陶宛国内的共识是，在亚洲的外交政策上必须从专注在中国走向更多元的发展，因为立陶宛国内大多认为立陶宛与中国的经贸关系并没有真正给立陶宛带来足够的实际机会和协议。如果再考量到中国的人权状况和其在国际上越来越强硬的态度，立陶宛与中国的关系本身就十分棘手。」

安卓约斯卡斯认为，在立陶宛积极拓展与中国以外亚洲国家的关系时，台湾自然是一个能加深经贸关系，又符合以价值为基准去发展外交策略的国家。他强调，以核心价值去拓展外交关系是现任立陶宛政府在去年竞选期间便提出的政见，所以在近期的对台政策上，立陶宛政府可以说是在遵循他们已经列出的原则。

此外，安卓约斯卡斯也指出，与其他欧盟国家相比，立陶宛与中国之间没有很深入的经济合作，所以这也让中国政府很难运用经济利益来向立陶宛施压。他向德国之声表示：「立陶宛和中国的双边贸易水平远远低于预期，也远远低于欧盟内其他类似规模的国家。」

在开设台湾办事处这件事上，安卓约斯卡斯表示立陶宛政府不认为这本身是个挑衅的动作，因为其他很多欧洲国家在台湾也有办事处。然而，由於近年来没有新的欧盟国家在台湾设立办事处，所以在中国政府眼中，立陶宛政府此举仍存有挑衅的意味。

他说：「当一个较小的欧洲国家在台湾设办事处，然後同时又选择退出17+1论坛，中国政府便会将这些举动是为挑衅。但立陶宛政府肯定明白，在过去几个月里，与台湾建立更强关系的这个动作可为其创造不少成功案例。」

贸易关系与人权准则并行

今年五月，立陶宛外长兰斯伯格斯表示该国已退出由中国与中欧与东欧国家所组成的17+1合作机制，强调该国认为这个计画可能会分化欧盟。立陶宛经济部长阿尔莫奈特接受德国之声访问时也表示，立陶宛认为所有欧盟国家应该透过一个统一的方式与中国进行对话，并强调把欧洲分成东欧与中欧来跟中国交流是欧盟不该追求的事。

她说：「我们对与中国进行双边合作有兴趣，但我们认为有一个统一和全面的欧洲对中方针是重要的。」

阿尔莫奈特也提到从一个立陶宛公民的角度来看待中国的话，她认为立陶宛不能忽视中国对香港丶台湾丶西藏等地所执行的政策。她告诉德国之声：「我们所掌握到的消息都显示中国的政策不符合基本人权的方针，这是我们不能忽视的。这也是为什么我们要努力与不同的国家和地区建立更多的经济关系。」

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