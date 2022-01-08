立陶宛政坛分歧下 台湾再送10亿融资大礼

（德国之声中文网）台湾国家发展委员会周二（11日）与立陶宛经济暨创新部召开视讯会议，席间台方表示将提供10亿美元作为融资基金，法展台立经济合作项目，而立方则表示立陶宛驻台经贸办事处目标今年春天开始运营。

立陶宛在允许台湾在维尔纽斯以「台湾」为名开设代表处之後，遭中国以强硬的经济手段进行打压。对此，台湾国发会早前提及将设立2亿美元的「台湾中东欧投资基金」来投资立陶宛企业，在11日台立会谈後则表示，也会提供10亿美元的融资基金额度。

立陶宛国家广播电视台（LRT）援引立陶宛经创部新闻稿，其中部长阿尔莫奈特（Aušrinė Armonaitė）指出，这些资金将为台立联合项目提供优惠条件，让台湾的投资尽快到达立陶宛。

「我建议将立陶宛视为半导体行业的潜在投资地点，我们重视台湾在立陶宛的投资计划，现在非常重要的是，我们需制定一个能够带来实际成果的明确议程，」阿尔莫奈特说。

美国媒体Politico报道，随着欧洲在半导体领域上处於落後状态，立陶宛对台湾的支持可能可以使之获得半导体的投资，而这是一笔「法国和德国都梦寐以求的意外之财」。

法国智库蒙田学院的亚洲项目主任Mathieu Duchâtel也向Politico表示：「台湾正在聪明地打经济牌。显然，台湾可以提供一些具体的东西来加强欧洲的半导体产业生态，而这与深化台湾的国际空间有关——所以这是一种经济国策。」

立国政坛有分歧

然而，立陶宛对台湾的支持，近来也在国内政坛激起了不同的声音。LRT报道，立陶宛工业家联盟主席贾努维丘斯（Vidmantas Janulevicius）指出，许多立陶宛货物在运抵港口後皆发生无法装柜丶出不了中国的情况。截至目前，类似情况已经影响了大约100家立陶宛企业。

「政府在决定用这个名字（台湾）开设代表处之前，就应该计算一下潜在的损失，」贾努维丘斯表示。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausda）近日接受立国媒体采访时更称，允许台北使用台湾的名字在维尔纽斯开设代表处是一个「错误」。立陶宛副外长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）则坦言，来自中国的压力比政府原先预期的还要巨大。

「我们对（设立台湾办事处的）风险的评估一直停留在中立双边经济关系上，即我们和中国的进出口量并不多，不会造成重大的经济损失，」阿多梅纳斯9日向LRT表示，「但中国不仅在中立双边关系上进行反应，还对欧盟的单一市场进行了制裁。这是难以被预见的。」

中国对立陶宛的施压扩及到了其他与中国有密切经济合作的欧盟国家。以立陶宛第四大投资国德国而言，许多在立国设厂的德企无论自中国进口必要零组件，或是向中国出口成品都遭遇困难。

代表德国企业利益的波罗的海德国商会（AHK Baltikum）日前就曾致函立陶宛政府表示，在立中关系紧张下，德国投资者恐被迫关闭立陶宛境内的生产设施丶停止投资计划。

不过，立陶宛外长蓝斯柏吉斯则一直是友台立场，他重申对开设台湾办事处一事的支持。11日，他透过脸书贴文表示，「来自台湾的人希望被称作台湾人，这完全正常，也不违背任何立陶宛的国际义务或协定」。

立陶宛成美中欧角力舞台

立陶宛政府对台湾的支持，不仅在立陶宛国内引起争议，在国际上也成为了美中欧三方的角力舞台。中国外交部发言人汪文斌10日便敦促立陶宛「纠正错误」，并批评美方挑动立陶宛当局破坏「一中」原则，「妄图拿立陶宛当炮灰，配合美国『以台制华』的政治算计。」

对此，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）11日则表示支持立台深化合作，强调这是立陶宛主权决定，并指美国「一向表达欢迎台湾与立陶宛深化合作，包括互相在首都设处」。他并称，立台合作也有助扩大台湾在国际社会上有意义的参与。

在欧盟内部，包括法国在内等主要国家也表示将采取行动抵御北京的施压。Politico报道，今年上半年接掌欧盟轮值主席的法国预计「很快就会采取行动」，支持立陶宛；德国也派出经济暨气候保护部次长布兰特纳（Franziska Brantner）於本周访问立陶宛，与维尔纽斯一同讨论如何协助企业因应中国施压。

欧盟国家外长非正式会议13日将在法国西部港口布雷斯特举行，届时欧盟与中国的关系将成为重要议程。一位欧盟资深外交官向Politico说，预计德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和捷克外长利帕夫斯基（Jan Lipavský）可能会与立陶宛的蓝斯柏吉斯一起，在会议上组成一股对中国保持戒心的强烈声音。

（综合报道）

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