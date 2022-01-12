 立陶宛指小米内建审查 德国调查结果出炉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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立陶宛指小米内建审查 德国调查结果出炉

立陶宛在2021年9月称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机，若正在使用中国手机则呼吁丢弃。德国联邦网络安全监督机构BSI经过数月调查公布结果。

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立陶宛与台湾关係升温，中国开始透过外交及经贸手段施压立陶宛。德国之声访问专家学者，了解中国与立陶宛关係的恶化对欧洲，尤其是另外两个波罗的海国家带来什麽启示。

立陶宛9月3日表示，该国已召回驻北京大使，以便进行进一步协商。此前，立陶宛和台湾共同宣布，将在首都维尔纽斯设立台湾表处，而非像其他国家一样仅以“台北”名义开设办事处。北京将此举视作对“一个中国”政策的挑战。

因提升与台湾的官方关系，波罗的海国家立陶宛受到来自中国的外交压力。美国国务卿布林肯周末同立陶宛外长通话时，强调华盛顿将对该国提供“坚定支持”。

（德国之声中文网）德国联邦网络安全监督机构BSI周四 (1月13日)表示，在经过数月调查之后，没有发现中国小米公司生产的手机有任何审查功能的证据。

此调查源于立陶宛国家网络安全机构在2021年9月说，小米手机有一种内建功能，可以检测和审查 「自由西藏」、「台湾独立万岁 」或「民主运动」等词汇。

BSI发言人说:「结果，BSI无法确定任何需要进一步调查或其他措施的异常情况。」

小米驳斥内建审查

针对立陶宛指控小米手机内建审查，小米2021年9月22日透过声明稿向路透社表示，其设备「不会审查用户发出或收到的通信」，并称：「小米从来没有，也不会限制或阻止智能手机用户的任何个人行为，如搜索丶通话丶网络浏览或使用第三方通信软件。」并强调，小米充分尊重和保护所有用户的合法权利。

立陶宛国防部网路安全中心21日表示，中国手机小米在欧洲销售的旗舰手机具有内置检测和审查「自由西藏」丶「台湾独立万岁」或 「民主运动」等词汇的功能，建议国民不要使用中国制手机，若持有则丢弃。

国家网路安全中心在报告中称，小米10T 5G手机软体中的功能在欧盟地区已经关闭，但可以随时远程开启。立陶宛国防部副部长艾布克维斯（Margiris Abukevicius）表示：「我们建议不要购买新的中国手机，并尽快丢弃已经购买的手机。」
 
不过，立陶宛国家网路中心的报告还指出，小米手机正向新加坡的一个伺服器发送加密的手机使用数据。报告称，中国华为P40 5G手机也发现安全漏洞，但另一家中国制造商OnePlus的手机则没有安全漏洞。

华为公司位於波罗的海的代表告诉波罗的海通讯社（BNS），他们的手机不会向外部发送用户数据。报道称，小米手机的系统应用（包括预设的互联网浏览器）可能被审查的词汇清单目前包括449个中文词汇，而且不断持续更新。

立陶宛国家网路中心在报告中称：「这不仅是对立陶宛，而是对所有使用小米设备的国家都很重要。」

立陶宛和中国之间的关系最近恶化。立陶宛在7月同意让台湾以自己的名义开设代表处，引发中国不满，8月时召回中国驻立陶宛大使，同时要求立陶宛召回驻中国大使米克维西恩（Diana Mickevičienė），并在贸易上对立陶宛施压。

（路透社）

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