立陶宛总统选举获连任 中俄是敌人 美国是盟友？

2019年瑙塞达首次当选立陶宛总统时，是一个并不突出的政治人物。如今，再次当选总统的他已是立陶宛最受欢迎的政治家。如何应对俄罗斯和中国，也是他第二个任期面临的严峻挑战。

（德国之声中文网）“高大英俊”——2019 年，当瑙塞达（Gitanas Nausėda）首次赢得立陶宛总统选举时，他的这张照片在社交网络上的流传，人们会这样形容他。对于这位来自海港城市克莱佩达（Klaipeda）的人来说，这是一种含义不明确的赞美。当时，在许多公民看来，长期担任银行首席经济学家的他外表虽令人印象深刻，在政治领域，却并非是一位突出的人物。

五年后， 60 岁的他成为立陶宛最受欢迎的政治家。周日（5月26日），绝大部分选区已完成选票统计，瑙塞达以 74.6% 的得票率再次当选。与 2019 年一样，他的对手是现任总理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）。

与邻国拉脱维亚和爱沙尼亚一样，立陶宛总统在社会问题上也有自己的立场。考纳斯理工大学政治学者别利尼斯（Lauras Bielinis）指出，没有政党背景的瑙塞达五年来一直将自己定位为不受党派影响党的国家领导人。他在讲话中传达了为公共利益服务的决心。

立陶宛总统的职权主要在外交和安全政策领域。在这一方面，立陶宛的政治家和大多数人民达成了共识：普京和中国是敌人，美国是最重要的盟友，而北约成员国的身份是最重要的安全保障。俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛之后，尤其是俄罗斯入侵乌克兰以来，支持基辅在立陶宛的政坛中已成为跨党派的共识。

与此同时，立陶宛与中国的关系并不融洽。2021年，台湾驻立陶宛代表处开设以来，北京同立陶宛的关系急剧恶化。这一年，台湾获准以台湾的名义在立陶宛首都维尔纽斯开设代表处，此举令北京震怒。尽管开办代表处，并不是对台湾的外交承认，但北京仍认为此举违反了一个中国原则。作为报复，中国将立陶宛从其海关系统中删除，这意味着所有来自立陶宛的进口均被叫停，因为相关货物无法完成报关手续。北京从今年1月24日起全面停止向立陶宛公民发放入境签证。不过瑙塞达在大选期间提及应将驻立陶宛“台湾代表处”的名称修改称“台北”引发关注。根据中央社报道，瑙塞达曾表示，更改名称旨在稳定与中国关系。台湾外交部政务次长田中光5月13日表示，当初“驻立陶宛台湾代表处”这个名称，是经双方政府同意，如果要改必须两国政府来谈。

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波兰更重要？

2019年上任后，瑙塞达采取了一个出人意料的举动。他的首次正式访问并没有像他的前任那样前往布鲁塞尔拜访欧盟，而是前往华沙会见波兰总统杜达（Andrzej Duda）。瑙塞达从一开始就非常重视与波兰的合作。当俄罗斯入侵乌克兰开始时，这种合作显现了其价值。如今，在华沙看来，立陶宛的安全与波兰的安全是密不可分的。

在与德国总理肖尔茨的关系上，瑙塞达表现得耐心而坚定。在安全问题上，瑙塞达和总理希莫尼特领导的内阁的立场是一致的。他们希望尽快在立陶宛驻扎一个德国联邦国防军事基地，这将提高立陶宛在北约东翼的重要性。

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就与美国的关系而言，瑙赛达曾与特朗普总统保持良好关系，与现任拜登也有着共同语言。若是特朗普重掌白宫，立陶宛将处于有利地位，因为立陶宛的国防开支占国内生产总值的2.5%以上。特朗普曾要求所有北约成员将 GDP的2%投入国防。

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