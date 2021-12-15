 立陶宛总理与布林肯通话 讨论中国问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

立陶宛总理与布林肯通话 讨论中国问题

布林肯向立陶宛承诺，会与盟国共同对抗北京胁迫。与此同时，中国外交部再次向立陶宛喊话，警告若试图「对中方进行政治讹诈，是打错算盘」。

Litauen China Flaggen

（德国之声中文网）立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周二（21日）与美国国务卿布林肯通话，讨论有关中国对立陶宛经济施压的问题。布林肯重申美国将与理念相近国家共同对抗中国外交、经济胁迫作为。

布林肯保证，在「胁迫性外交和经济行为」中给予立陶宛支持。希莫尼特的办公室在一份声明中说，「总理感谢美国对立陶宛表示的声援和支持。」并在电话中讨论了美国对立陶宛的支持，以应对中国的经济压力。

「重要的是，共同尊重国际规则的志同道合的国家必须在面对经济压力时保持团结。我们必须继续在欧盟内部、与美国以及印度–太平洋地区的民主国家分享信息并协调我们的行动，」声明中援引西蒙尼特的谈话。

布林肯则在美国向记者表示，美国在中国和俄罗斯问题上与盟国「更加一致」，并表示华盛顿在阻止「中国挑战基于规则的国际秩序的努力」方面处于更有利的地位。

布林肯说，拜登政府已「重振」了与联合国和东盟等国际组织的接触，以及与北约、欧盟、七国集团以及日本和韩国等其他盟国的接触。

Litauen Taiwan Botschaft Eröffnung

台湾11月18日正式在立陶宛以台湾名义开设代表处，被认为是一次无视北京方面强烈压力和警告的重大外交行动。

「中国和俄罗斯试图破坏我们所建立和领导的国际体系时，我们处于更强大的地缘政治地位－这个体系使世界更自由、更繁荣、更安全、更有联系，并使我们的国家和人民得以繁荣发展，」布林肯说。

中国：政治讹诈完全打错了算盘

中国因不满台湾在立陶宛设立代表处，降低与立陶宛的外交关系。立陶宛外交部15日表示，该国正紧急召回在北京的外交人员，驻华外交机构将暂时远程运作，当时报导称，外交圈知情人士指出，顾虑人员安全是撤离的主因。

对此，中国外交部发言人赵立坚周二（21日）在例行记者会上表示「中立关系已经降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员和行政技术人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立陶宛外交人员在华正常履职和生活。」

另外，针对中立关系他则措辞强硬，他称「正告立陶宛，试图耍花招、推卸责任、混淆视听，甚至对中方进行政治讹诈，这完全打错了算盘。」并称立陶宛唯一的出路只能是老老实实纠正错误，停止损害中方国家主权和领土完整，回到奉行一个中国原则的正确道路上来。

中国已要求跨国公司断绝与立陶宛的关系，否则将无法进入中国市场，路透社指出，中国方面敦促德国汽车轮胎和汽车部件制造商大陆集团（Continental）停止使用立陶宛制造的零部件，对此中国外交部称，消息不属实。

台湾赠送无人侦查机

面对中国的经济施压，立陶宛仍继续与台湾保持紧密关系，中央社报导，立陶宛国家边防局推特帐号表示，立陶宛为巩固欧盟东部边境，使用了台湾捐赠的无人机。

立陶宛国家边防局推文写道：「为巩固与白俄罗斯接壤的欧盟东部边境，立陶宛不仅建造实体屏障，也使用台湾捐赠的监视无人机，这些捐赠是台湾对立陶宛提供疫苗表示『感谢』。」

推文还附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患难之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特标签。

台湾外交部则推文指出：「我们很高兴看到，台湾经贸投资考察团在10月访问欧盟3国期间捐赠给立陶宛的无人机能获善加运用。」

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

（路透社、中央社、南华早报等）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体：立陶宛的问题变成了德国的问题

《汉堡早邮报》认为，在疫苗接种问题上将德国和中国比较特别荒唐并解释原因。《南德意志报》则关注了身陷中国和立陶宛矛盾之中的德国企业。  

与中国陷外交争端：立陶宛将向欧盟求援

继外交降级后，立陶宛驻华临时代办近日又匆匆撤离北京。据媒体报道，立陶宛方面表示，将向欧盟领导人求助，应对来自中国的压力。对于这次撤离，北京和台北也都做出了回应。  

“我们没那么依赖中国”

欧洲议会德国绿党籍议员包瑞翰对德国之声表示，在中国对立陶宛的经济制裁争端中，欧盟绝对不能胆怯。他也直言，德国在经济上并没有人们声称的那么依赖中国。  

相关内容

In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Eric Huang, newly appointed director to the representative office, third from right, poses with other staffers outside the Taiwan Representative Office in Vilinius, Lithuania on Thursday, Nov. 18, 2021. China on Friday, Nov. 19, 2021, threatened to retaliate against Lithuania after the Baltic nation allowed Taiwan to open a representative office in its capital, Vilnius. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

德语媒体：小国惹出了大麻烦 15.12.2021

立陶宛同北京愈演愈烈的外交纠纷，也使台湾问题从幕后走上了前台。欧盟如何回应北京对立陶宛的制裁，尤为值得关注。

In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Eric Huang, newly appointed director to the representative office, third from right, poses with other staffers outside the Taiwan Representative Office in Vilinius, Lithuania on Thursday, Nov. 18, 2021. China on Friday, Nov. 19, 2021, threatened to retaliate against Lithuania after the Baltic nation allowed Taiwan to open a representative office in its capital, Vilnius. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

分析：立陶宛为何逆行挑战中国？ 13.12.2021

立陶宛不仅告别"17加1"中国与中东欧的合作论坛，呼吁抵制中国制造的手机，还同意台北设立"驻立陶宛台湾代表处"。一个人口不足三百万的欧洲小国为何竟向中国叫板？

Ein Auto steht mit einem Reifen von Continental auf einer Straße. Continental will noch mehr Standorte schließen als bisher bekannt.

路透社: 中国敦促一德企停用立陶宛制造的零部件 17.12.2021

据路透社援引知情人士报道，德国大陆集团已经被中方敦促，停止使用产地为立陶宛的零部件。这家汽车部件制造商在该国设有生产基地。立陶宛在因台湾问题惹怒中国之后，曾一度被中国海关系统“除名”。

广告

媒体看中国

Tennis Peng Shuai aus China

德语媒体：彭帅接受采访 疑点并未消除

中国女子网球选手彭帅周日接受了新加坡《联合早报》的采访，声称自己一切安好，并否认曾受过性侵。  