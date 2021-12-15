立陶宛总理与布林肯通话 讨论中国问题

（德国之声中文网）立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周二（21日）与美国国务卿布林肯通话，讨论有关中国对立陶宛经济施压的问题。布林肯重申美国将与理念相近国家共同对抗中国外交、经济胁迫作为。

布林肯保证，在「胁迫性外交和经济行为」中给予立陶宛支持。希莫尼特的办公室在一份声明中说，「总理感谢美国对立陶宛表示的声援和支持。」并在电话中讨论了美国对立陶宛的支持，以应对中国的经济压力。

「重要的是，共同尊重国际规则的志同道合的国家必须在面对经济压力时保持团结。我们必须继续在欧盟内部、与美国以及印度–太平洋地区的民主国家分享信息并协调我们的行动，」声明中援引西蒙尼特的谈话。

布林肯则在美国向记者表示，美国在中国和俄罗斯问题上与盟国「更加一致」，并表示华盛顿在阻止「中国挑战基于规则的国际秩序的努力」方面处于更有利的地位。

布林肯说，拜登政府已「重振」了与联合国和东盟等国际组织的接触，以及与北约、欧盟、七国集团以及日本和韩国等其他盟国的接触。

「中国和俄罗斯试图破坏我们所建立和领导的国际体系时，我们处于更强大的地缘政治地位－这个体系使世界更自由、更繁荣、更安全、更有联系，并使我们的国家和人民得以繁荣发展，」布林肯说。

中国：政治讹诈完全打错了算盘

中国因不满台湾在立陶宛设立代表处，降低与立陶宛的外交关系。立陶宛外交部15日表示，该国正紧急召回在北京的外交人员，驻华外交机构将暂时远程运作，当时报导称，外交圈知情人士指出，顾虑人员安全是撤离的主因。

对此，中国外交部发言人赵立坚周二（21日）在例行记者会上表示「中立关系已经降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员和行政技术人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立陶宛外交人员在华正常履职和生活。」

另外，针对中立关系他则措辞强硬，他称「正告立陶宛，试图耍花招、推卸责任、混淆视听，甚至对中方进行政治讹诈，这完全打错了算盘。」并称立陶宛唯一的出路只能是老老实实纠正错误，停止损害中方国家主权和领土完整，回到奉行一个中国原则的正确道路上来。

中国已要求跨国公司断绝与立陶宛的关系，否则将无法进入中国市场，路透社指出，中国方面敦促德国汽车轮胎和汽车部件制造商大陆集团（Continental）停止使用立陶宛制造的零部件，对此中国外交部称，消息不属实。

台湾赠送无人侦查机

面对中国的经济施压，立陶宛仍继续与台湾保持紧密关系，中央社报导，立陶宛国家边防局推特帐号表示，立陶宛为巩固欧盟东部边境，使用了台湾捐赠的无人机。

立陶宛国家边防局推文写道：「为巩固与白俄罗斯接壤的欧盟东部边境，立陶宛不仅建造实体屏障，也使用台湾捐赠的监视无人机，这些捐赠是台湾对立陶宛提供疫苗表示『感谢』。」

推文还附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患难之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特标签。

台湾外交部则推文指出：「我们很高兴看到，台湾经贸投资考察团在10月访问欧盟3国期间捐赠给立陶宛的无人机能获善加运用。」

观看视频 02:02 疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

（路透社、中央社、南华早报等）

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