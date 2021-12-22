立陶宛得罪北京 德企左右为难

（德国之声中文网）立陶宛媒体援引这封信的内容报道称，一些企业已经无法获得中国生产的配件，而立陶宛制造的产品也无法销售给中国境内的跨国公司。

德国波罗的海商会写给立陶宛外交部长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）和经济部长阿蒙奈特（ Ausrine Armonaite）的信中称，当前的局面已经使企业的基本运作受到干扰。德国波罗的海商会呼吁有关各方尽快找到"建设性的解决方案"，使中国立陶宛的经济往来恢复正常。

过去几个月当中，中国同立陶宛的关系急转直下。立陶宛允许台湾以自身岛名开设驻立陶宛代表处后，中国指责立陶宛政府违背了"一个中国原则"，宣布将双方关系降至代办级，并召回了驻维尔纽斯大使。立陶宛方面表示，中方除了外交降级之外，还以经济手段对立陶宛施压。经济协会称，中国一度将立陶宛从海关数据系统中除名，导致立陶宛产品无法办理清关手续。

在立陶宛投资建厂的德国大企业包括西门子、巴斯夫、博世以及汽车配件供货商大陆集团（Continental)，活跃在此间的德国中小企业则更是数不胜数。上周五，路透社报道称，中国方面已敦促大陆集团不得继续使用来自立陶宛的配件。在立陶宛考纳斯设有电子配件工厂的大陆集团以中立两国当前紧张关系为由，拒绝向路透社发表评论。其他在立陶宛设厂的德国企业也都不愿接受媒体采访，一家企业的发言人说，很多企业在中国和立陶宛都有分厂，因此双方政府都"得罪不起"。

今年夏季，立陶宛刚刚发布了非常积极的经济数据。尽管受到疫情冲击，立陶宛国民生产总值还是实现了1%的增长。2020年德国同立陶宛的贸易总额为56亿欧元。此外，德国还是立陶宛最大的投资国。去年一年，德国每季度对立陶宛投资都超过了50亿欧元。德国波罗的海商会主席施罗德（Florian Schröder）对《法兰克福汇报》表示，正是由于德国同立陶宛之间存在着热络的经贸关系，因此中国同立陶宛的外交纠纷也会对德国经济造成冲击。

此前曾有专家指出，由于立陶宛对华贸易只占立陶宛出口总额的1.1%, 因此中方的经济施压手段并不会对立陶宛构成威胁。施罗德对这种说法不以为然，他表示，双边的紧张关系已经波及到了许多个领域，因为双边的间接经济往来的规模非常之大。

施罗德表示，现在的关键是欧洲人一定要保持团结。"贸易政策是欧盟的管辖范畴，因此欧盟必须就当前的局势做出回应。"

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