立陶宛：将于今年秋季在台开设贸易办事处

（德国之声中文网）据路透社、台湾中央社等媒体报道，立陶宛经济部本周一（6月13日）表示，将于今年秋天在台湾开设贸易办事处。

路透社报道指出，立陶宛当局曾于1月透露，计划今年春季之前在台湾开设贸易代表处。而这个波罗的海国家正面临着来自中国的压力。中国将台湾视为自己的领土，并一直宣称不放弃“武统”选项。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）在今年1月的一条推文中表示，他一直支持促进经济联系，“在立陶宛和台北建立非外交的贸易办事处”。他还写道：立陶宛是一个尊重国际承诺的民主国家，有权与世界其他国家和地区发展关系。

据中央社5月报道，立陶宛外交部发布的统计数据显示，这个波罗的海国家今年第一季对台出口增长63%，“经贸外交奏效”。

去年，立陶宛允许台湾在该国首都维尔纽斯设立“台湾代表处”，此举惹怒了北京，指责立陶宛违反“一中”原则。中国和立陶宛的关系进入冰期、延续至今。

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周访问日本。据日经新闻报道，兰茨贝尔吉斯在接受采访时敦促东欧其他国家效仿立陶宛的做法，退出中国与该地区的“17+1”合作机制。

据中国媒体报道，兰茨贝尔吉斯在接受日媒采访也称，维尔纽斯的 “台湾代表处”不是“外交代表处”，立陶宛没有违反一个中国原则。中国媒体则在报道中称，兰茨贝尔吉斯这是在“狡辩”。

（综合报道）

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