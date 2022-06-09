 立陶宛：将于今年秋季在台开设贸易办事处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2022

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立陶宛：将于今年秋季在台开设贸易办事处

立陶宛经济部6月13日宣布，将于今年秋季在台湾开设贸易办事处。据路透社报道，立陶宛当局曾于今年1月透露，计划在春季结束前在台开设经贸代表处。这个波罗的海国家目前面临着来自中国的压力。

目前，立陶宛是唯一一个允许台湾以“台湾”为名设立代表处（图）的欧盟国家。这引起了中国在外交及经贸上对立陶宛进行强力施压

目前，立陶宛是唯一一个允许台湾以“台湾”为名设立代表处（图）的欧盟国家。这引起了中国在外交及经贸上对立陶宛进行强力施压

（德国之声中文网）据路透社、台湾中央社等媒体报道，立陶宛经济部本周一（6月13日）表示，将于今年秋天在台湾开设贸易办事处。

路透社报道指出，立陶宛当局曾于1月透露，计划今年春季之前在台湾开设贸易代表处。而这个波罗的海国家正面临着来自中国的压力。中国将台湾视为自己的领土，并一直宣称不放弃“武统”选项。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）在今年1月的一条推文中表示，他一直支持促进经济联系，“在立陶宛和台北建立非外交的贸易办事处”。他还写道：立陶宛是一个尊重国际承诺的民主国家，有权与世界其他国家和地区发展关系。

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路透社报道，立国外长蓝斯柏吉斯上周提议修改驻立陶宛台湾代表处的中文名称，以降低与中国的紧张关系。驻立陶宛台湾代表则称，未获改名相关要求，并表示台湾代表处名称为立台双方共识。

立陶宛经济部长接受德国之声专访时透露，预计最快今年秋天会在台湾开立办事处。专家分析，立陶宛近来一连串友台的举动符合该政府以民主自由核心价值为主的外交政策，并在亚洲拓展外交多样性。

根據多家媒體報導，加拿大週四宣布加入歐盟在世貿對中國提出的訴訟案，強調中國對立陶宛實施貿易限制的舉動可能破壞國際貿易體系。同時，立陶宛稱中國暫停進口該國牛肉的舉動影響有限。

据中央社5月报道，立陶宛外交部发布的统计数据显示，这个波罗的海国家今年第一季对台出口增长63%，“经贸外交奏效”。

去年，立陶宛允许台湾在该国首都维尔纽斯设立“台湾代表处”，此举惹怒了北京，指责立陶宛违反“一中”原则。中国和立陶宛的关系进入冰期、延续至今。

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周访问日本。据日经新闻报道，兰茨贝尔吉斯在接受采访时敦促东欧其他国家效仿立陶宛的做法，退出中国与该地区的“17+1”合作机制。

据中国媒体报道，兰茨贝尔吉斯在接受日媒采访也称，维尔纽斯的 “台湾代表处”不是“外交代表处”，立陶宛没有违反一个中国原则。中国媒体则在报道中称，兰茨贝尔吉斯这是在“狡辩”。

（综合报道）

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立陶宛對台政策惹怒北京

外部链接

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Lithuania-minister-urges-EU-countries-to-leave-China-s-17-1-bloc

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