立陶宛宣布捐赠台湾2万剂疫苗

（德国之声中文网）立陶宛政府周二表示将向台湾捐赠2万剂阿斯利康（AZ）新冠疫苗。立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）在政府会议上表示：“我们想要付出更多，但我们尽力而为。”

路透社指出，立陶宛捐赠台湾疫苗是回应台湾的请求，疫苗预计将在九月底前运送。

立陶宛经济部长Ausrine Armonaite在推特上写道：“2020年初，台湾向我国提供了10万片我们缺乏的医疗口罩。（立陶宛）在帮助有需要的真朋友时绝不迟疑！”

该国外长兰斯伯格斯（Garielius Landsbergis）也在推特发文表示：“今天早上立陶宛政府批准捐赠2万剂疫苗给台湾。虽然只是用很小的方式，但我为能与台湾民众团结对抗新冠疫情感到骄傲。热爱自由的人们应该互相照顾！”时代力量及国民党主席江启臣都在兰斯伯格斯的推文下留言感谢。

台湾总统蔡英文随后也在脸书以立陶宛语写道：“谢谢，立陶宛！” 。“在欧洲波罗的海旁的立陶宛，和台湾一样，都经历辛苦追求民主自由的过程，也因此和我们共享相近的价值理念，并格外能理解台湾的处境。” 蔡英文表示，台湾会继续和所有共享民主价值理念的国际伙伴们互相扶持，一起克服疫情的挑战。

台立关系不断升温

台湾与立陶宛的关系近年持续升温。该国国会议员2020年曾联名支持台湾参与世界卫生大会，并公开表达支持台湾参与世界卫生组织。去年11月，由祖国联盟（Homeland Union）丶自由运动（Liberal Movement）和自由联盟（Freedom parties）组成的立陶宛新政府在执政协议中就曾力挺台湾称，将会支持全球“为自由而奋斗”的人士。协议写道： “我们将积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且将捍卫世界各地自由奋斗者，包括白俄罗斯与台湾。”

台湾外交部当时也发文对立陶宛表达感谢：“立陶宛与台湾是理念相近伙伴，对立国友人持续以行动捍卫共同价值，外交部诚挚感谢，未来将持续推动台立双边关系往前迈进。”

台湾媒体今年三月初曾报道，台湾与立陶宛正寻求加强经济外交。立陶宛规划在今年底在台湾设经济代表处，台湾也有望在立陶宛开设相应办事处。台湾外交部回应称，对于任何有助于深化双边友好关系的构想都秉持欢迎的立场。

日本及美国此前也分别捐赠124万剂AZ疫苗以及250万剂莫德纳疫苗给台湾。台湾总统蔡英文上周日针对防疫工作与疫苗进度发表谈话时，感谢美日“患难见真情”给予支援。

台湾在5月爆发新冠疫情，单日新增病例曾一度突破300人次，近日确诊人数则有下降趋势。根据疫情指挥中心统计，周二新增79例感染病例，其中78例为本土个案，累计确诊14157人，累计死亡575人。为了遏制疫情，台湾希望加快施打疫苗的速度。目前台湾所施打的新冠疫苗共有两款，分别为AZ以及莫德纳。根据台湾卫服部疾管署6月22日公布的统计，累计至6月21日共有161.1万人次接种疫苗。

立陶宛政府五月时曾拍板捐赠10万剂疫苗给乌克兰，并分别向格鲁吉亚和摩尔多瓦捐赠1.5万剂和1.1万剂疫苗。

（路透社、中央社）

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