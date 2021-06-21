 立陶宛宣布捐赠台湾2万剂疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

立陶宛宣布捐赠台湾2万剂疫苗

立陶宛政府周二宣布向台湾捐赠2万剂AZ疫苗。该国外长在推特上表示，“热爱自由的人们应该互相照顾”。台湾与立陶宛关系近期不断升温，立陶宛新政府去年便在执政协议中表态支持台湾。

Litauen Präsidentschaftswahlen Ingrida Simonyte

立陶宛总理希莫尼特宣布将捐赠疫苗给台湾

（德国之声中文网）立陶宛政府周二表示将向台湾捐赠2万剂阿斯利康（AZ）新冠疫苗。立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）在政府会议上表示：“我们想要付出更多，但我们尽力而为。”

路透社指出，立陶宛捐赠台湾疫苗是回应台湾的请求，疫苗预计将在九月底前运送。

立陶宛经济部长Ausrine Armonaite在推特上写道：“2020年初，台湾向我国提供了10万片我们缺乏的医疗口罩。（立陶宛）在帮助有需要的真朋友时绝不迟疑！”

该国外长兰斯伯格斯（Garielius Landsbergis）也在推特发文表示：“今天早上立陶宛政府批准捐赠2万剂疫苗给台湾。虽然只是用很小的方式，但我为能与台湾民众团结对抗新冠疫情感到骄傲。热爱自由的人们应该互相照顾！”时代力量及国民党主席江启臣都在兰斯伯格斯的推文下留言感谢。

台湾总统蔡英文随后也在脸书以立陶宛语写道：“谢谢，立陶宛！” 。“在欧洲波罗的海旁的立陶宛，和台湾一样，都经历辛苦追求民主自由的过程，也因此和我们共享相近的价值理念，并格外能理解台湾的处境。” 蔡英文表示，台湾会继续和所有共享民主价值理念的国际伙伴们互相扶持，一起克服疫情的挑战。

台立关系不断升温

台湾与立陶宛的关系近年持续升温。该国国会议员2020年曾联名支持台湾参与世界卫生大会，并公开表达支持台湾参与世界卫生组织。去年11月，由祖国联盟（Homeland Union）丶自由运动（Liberal Movement）和自由联盟（Freedom parties）组成的立陶宛新政府在执政协议中就曾力挺台湾称，将会支持全球“为自由而奋斗”的人士。协议写道： “我们将积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且将捍卫世界各地自由奋斗者，包括白俄罗斯与台湾。”

DW.COM

东欧波罗的海三小国之一立陶宛大选刚结束，新的执政联盟一反北京的「一个中国」原则，表明支持「自由奋斗者」台湾。

立陶宛议会刚刚做出中国在新疆的行为是“种族灭绝”的决议，紧接着，该国政府宣布退出中国领衔的“17+1”合作机制。

立陶宛外交部表示将不会参与中国主导的「17+1」中东欧国家合作机制。与此同时，该国宣布今年会在台湾设立一个贸易代表处。中国外交部回应，敦促立陶宛遵循「一个中国」原则。

台湾正急迫盼望透过疫苗缓解疫情，却有官员丶企业高层及名人靠特权接种疫苗引发争议。公卫专家警告，插队打疫苗恐影响台湾疫情结束时间及疫苗数量。

美国政府捐赠的250万剂莫德纳疫苗抵达台湾。美联社认为，此次捐赠具有公共卫生和地缘政治的双重意义。据台北当局介绍，台湾由此已取得超过485万剂疫苗。

台湾外交部当时也发文对立陶宛表达感谢：“立陶宛与台湾是理念相近伙伴，对立国友人持续以行动捍卫共同价值，外交部诚挚感谢，未来将持续推动台立双边关系往前迈进。”

台湾媒体今年三月初曾报道，台湾与立陶宛正寻求加强经济外交。立陶宛规划在今年底在台湾设经济代表处，台湾也有望在立陶宛开设相应办事处。台湾外交部回应称，对于任何有助于深化双边友好关系的构想都秉持欢迎的立场。

日本及美国此前也分别捐赠124万剂AZ疫苗以及250万剂莫德纳疫苗给台湾。台湾总统蔡英文上周日针对防疫工作与疫苗进度发表谈话时，感谢美日“患难见真情”给予支援。

台湾在5月爆发新冠疫情，单日新增病例曾一度突破300人次，近日确诊人数则有下降趋势。根据疫情指挥中心统计，周二新增79例感染病例，其中78例为本土个案，累计确诊14157人，累计死亡575人。为了遏制疫情，台湾希望加快施打疫苗的速度。目前台湾所施打的新冠疫苗共有两款，分别为AZ以及莫德纳。根据台湾卫服部疾管署6月22日公布的统计，累计至6月21日共有161.1万人次接种疫苗。

立陶宛政府五月时曾拍板捐赠10万剂疫苗给乌克兰，并分别向格鲁吉亚和摩尔多瓦捐赠1.5万剂和1.1万剂疫苗。

观看视频 01:34

“患难见真情” 美国250万剂莫德纳疫苗抵台

（路透社、中央社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

“患难见真情” 美国250万剂莫德纳疫苗抵台 21.06.2021

美国捐赠的250万剂莫德纳疫苗周日运抵台湾。AIT处长郦英杰与疫情指挥官陈时中亲自前往接机。台湾总统蔡英文感谢美日“患难见真情”。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen

鸿海和台积电获准洽购疫苗 蔡英文:“越快越好” 18.06.2021

在疫苗紧缺的背景下，台湾行政院周五宣布，已经批准鸿海永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗，并捐赠给政府。蔡英文当日会见台积电董事长刘德音和鸿海创始人郭台铭，对其“热心义举”表示感谢。

Weltspiegel 12.04.2021 | Corona | Taiwan Taoyuan | Impfung

新冠疫苗：台湾特权优先 恐拖慢疫情结束时间 11.06.2021

台湾正急迫盼望透过疫苗缓解疫情，却有官员丶企业高层及名人靠特权接种疫苗引发争议。公卫专家警告，插队打疫苗恐影响台湾疫情结束时间及疫苗数量。

广告

媒体看中国

Weltspiegel 16.06.2021 | Joe Biden und Ursula von der Leyen

德语媒体：对华政策上，欧美难以取得共识

拜登的欧洲之行被普遍解读为欧美关系的全面恢复，但是在如何应对中国的问题上，欧美之间显然还存在着意见分歧。  