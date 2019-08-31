立陶宛外交部召见中国大使 指责干扰示威

(德国之声中文网) 立陶宛外交部表示，一些反对这场集会的示威者8月23日当天接近了支持香港民主的示威队伍，而中国使馆工作人员则"牵涉组织非法活动"。

8月23日当天，大约有百余名立陶宛当地的示威者在维尔纽斯市中心广场上牵手组成人链，声援同一天在香港举行的"香港之路、万人牵手"行动。1989年的8月23日，当时仍为苏联加盟共和国的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚的上百万民众共同牵手，组成了一条超过600公里的人链，横跨三国，拉开了苏联解体的大幕。

香港的亲北京报纸以及中国官方媒体指责示威者在该纪念日举行人链活动，是在暗示香港也能像当初的波罗的海三国一样实现独立。

而在人链行动的起源地立陶宛，据法新社报道，8月23日当天也有一些反对者手执中国国旗走向维尔纽斯市中心，干扰"人链"示威者。维尔纽斯警方后来对两名中国公民课以罚款，指控其扰乱公共秩序。

立陶宛外长林克维丘斯(Linas Linkevicius)周一在接受法新社采访时表示，某些中国外交官的活跃程度"超出了范畴"，"他们越界了，其行为与他们的外交身份不符"。外长表示，立陶宛对此表示遗憾，并要求中国使馆保证类似情况不再发生。

中国驻立陶宛大使馆暂时没有对此置评。

据报道，8月23日当天，在加拿大、日本等国也有一些声援香港人链的示威活动，并且受到中国大陆人士不同程度的干扰。在日本大阪，有一名对示威者进行辱骂的中国大陆人士一度被警方拘捕。

文山/苗子/(法新社等)

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