立陶宛外交部召见中国大使 指责干扰示威

(德国之声中文网) 立陶宛外交部表示，一些反对这场集会的示威者8月23日当天接近了支持香港民主的示威队伍，而中国使馆工作人员则"牵涉组织非法活动"。
8月23日当天，大约有百余名立陶宛当地的示威者在维尔纽斯市中心广场上牵手组成人链，声援同一天在香港举行的"香港之路、万人牵手"行动。1989年的8月23日，当时仍为苏联加盟共和国的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚的上百万民众共同牵手，组成了一条超过600公里的人链，横跨三国，拉开了苏联解体的大幕。
香港的亲北京报纸以及中国官方媒体指责示威者在该纪念日举行人链活动，是在暗示香港也能像当初的波罗的海三国一样实现独立。
而在人链行动的起源地立陶宛，据法新社报道，8月23日当天也有一些反对者手执中国国旗走向维尔纽斯市中心，干扰"人链"示威者。维尔纽斯警方后来对两名中国公民课以罚款，指控其扰乱公共秩序。
立陶宛外长林克维丘斯(Linas Linkevicius)周一在接受法新社采访时表示，某些中国外交官的活跃程度"超出了范畴"，"他们越界了，其行为与他们的外交身份不符"。外长表示，立陶宛对此表示遗憾，并要求中国使馆保证类似情况不再发生。
中国驻立陶宛大使馆暂时没有对此置评。
据报道，8月23日当天，在加拿大、日本等国也有一些声援香港人链的示威活动，并且受到中国大陆人士不同程度的干扰。在日本大阪，有一名对示威者进行辱骂的中国大陆人士一度被警方拘捕。
文山/苗子/(法新社等)
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30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链
德-苏协定牺牲品
爱沙尼亚首都塔林的人链：8月23日，希特勒-斯大林互不侵犯条约签署40周年纪念日之际，近200万波罗的海国家民众组成人链，横贯苏联波罗的海加盟共和国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。当年，根据这一苏德互不侵犯条约，波罗的海沿岸三国被划归苏维埃社会主义共和国联盟。现在，波罗的海人民要求自由。
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30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链
无法预计的风险
这里是总长超过600公里的人链的一段，当时的立陶宛苏维埃社会主义加盟共和国的首都——维尔纽斯。波罗的海人嗅到了的时代变革的信息。但当时无人知道，苏联掌权人对示威会作出何种反应。不过，波罗的海人知道：团结就是力量。
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街道的力量
反响巨大：所有阶层，不分男女老少，都走上了街头。地方上的共产党官员们也加入其中。邻居们拿来食品，秩序维护人员指挥交通。19点整，多达200万人手牵手组成世界上最长的人链，肃立一刻钟。画面传向了全球。
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想到了巨变
这是向往自由的一刻钟，写下了“波罗的海道路”历史的一刻分钟。组成人链的波罗的海人挥舞遭苏联禁止的旗帜，吟唱故乡老歌，直至夜深。人们意识到：这3个苏联加盟共和国的独立看来的确有了可能。
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莫斯科处于守势
1989年时，波罗的海三国居民加起来总共800万。竟有200万人走上街头，显示了这一事件的意义。莫斯科未诉诸武力，但极力淡化这一人链的意义。然而，从长期看，苏联毕竟无以对付波罗的海人的自由愿望。1991年，拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛重获独立。
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为奇迹转一圈
在立陶宛首都维尔纽斯大教堂和独立钟楼之间，一块石头嵌入地面，石块上刻有彩色玻璃字母，组成一词“Stebuklas”（奇迹）。这一石块标志着当年从维尔纽斯直到塔林的那个波罗的海人链的终点之一。谁若想许个愿，可站到石头上，一边许愿，一边转上360度。
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德国的最长人链
在有波罗的海道路前，人链作为一种抗议标志就已经出现过。1983年，在德国，估计数字为40万的和平运动支持者走上街头，组成人链，阻止北约的双重决议在德国部署新型美国导弹。该人链长约10公里。
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针对中国导弹的台湾抗议
欧洲以外地区，也出现过表达政治意愿的人链。2004年2月，为抗议中国导弹威胁台湾，200万台湾人组成500公里长的人链。受到波罗的海人激励的这一俗称的“手牵手集会”从北部的基隆一直延伸到南端的佳东。
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香港人冀望奇迹
在波罗的海人手牵手抗议25周年之际，香港的示威者们也计划组成尽可能长的人链。他们也想由此表达自由的不可侵犯，强调香港与內地不同的“特区地位”。要是北京政府因此作出让步，那将是一个奇迹。历史上，有时会出现奇迹。