立陶宛再传欲改台湾代表处名称 台称「未获要求」

（德国之声中文网）路透社周二（25日）引述两名消息人士报道，为化解与中国的纷争，立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾提议是否要求台湾修改其驻立陶宛代表处的中文名称。

消息人士称，蓝斯柏吉斯上周向总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）提议在经台湾方面同意後，修改驻立陶宛台湾代表处（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的中文名称，使其能如实反映英文名称「Taiwanese」的字面意涵「台湾人」。

维尔纽斯东欧研究中心智库（Vilnius Eastern European Studies Centre）负责人Linas Kojala向路透社表示，立陶宛可能想透过此举强调「该办事处代表的不是作为政治实体的台湾，而是台湾人民」。但他也认为，目前立国任何的单一举措都不可能改变中国的态度。

目前立陶宛是唯一一个允许台湾以「台湾」为名设立代表处的欧盟国家。这引起了中国在外交及经贸上对立陶宛进行强力施压，北京除了降低与立陶宛的外交关系外，还阻碍了立国货品进口中国，连带也影响了许多在立陶宛有设厂的跨国公司。

更早前，中国官媒《环球时报》周六（22日）发表英文评论称，立陶宛如要修补与中国的关系，「需要的不仅仅是重新命名该办事处」。「立陶宛需要对其整体中国政策进行实质性调整，而不是完全跟随美国的议程，」《环球时报》的这篇文章写道。

立陶宛总统办公室婉拒了路透社的置评请求。该国外交部则并未回应。

驻立台湾代表：未获知改名要求

针对蓝斯柏吉斯提议更改驻立陶宛台湾代表处名称一事，驻立陶宛代表黄钧耀向台湾中央社表示，未曾接获立方变更代表处名称相关询问或要求。黄钧耀并强调，台湾代表处名称为台丶立双方共识。中央社并引述三名立陶宛知情人士称，此消息报导不实。

立陶宛总统瑙塞达的首席外交顾问斯卡伊斯洁利特（Asta Skaisgirytė）26日接受立陶宛当地广播电台访问时则说，变更台湾代表处名称确实是降低立中关系紧张的其中一个选项，但立陶宛需审慎评估在这麽短的时间内改变决定的後果。

她说，在立陶宛已犯了一个「错误」後，不需再犯新的「错误」，官方目前不主张变更台湾代表处名称。

英国《金融时报》上周五 (1月21日) 也在一篇独家报导中引述多名消息人士指出，美国外交官曾建议立陶宛考虑更改台湾驻立陶宛代表处的名称，称此举或许能缓解立陶宛与中国之间的紧张关系。不过，美国白宫与立陶宛外交部都向《金融时报》否认相关消息，台湾官员也说不知道美国有做出相关建议。

一名匿名的台湾官员则告诉《金融时报》，一些立陶宛和欧盟官员曾考虑透过改变名称来安抚中国，但他们得出的结论是这样做不会解决问题。

该名官员表示：「一旦他们开始对台湾的名字作出妥协，就会让中国认为他们所做的事是有效的，并鼓励中国对立陶宛和其他国家施加更多压力。」

在台湾从事台湾与欧盟关系研究的前欧洲议会政治顾问冯儒莎 (Zsuzsa Anna Ferenczy) 曾向德国之声表示：「立陶宛是决定让台湾使用『台湾』这个名字来设立办事处的国家，所以若立陶宛之後决定更改名字，这会打击立陶宛自身的信誉。我不认为这样的情况会发生。」

（路透社丶环球时报丶中央社）

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