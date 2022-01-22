 立陶宛再传欲改台湾代表处名称 台称「未获要求」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2022

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立陶宛再传欲改台湾代表处名称 台称「未获要求」

路透社报道，立国外长蓝斯柏吉斯上周提议修改驻立陶宛台湾代表处的中文名称，以降低与中国的紧张关系。驻立陶宛台湾代表则称，未获改名相关要求，并表示台湾代表处名称为立台双方共识。

Litauen Taiwan Botschaft Büro

立陶宛政府再传出欲更改驻立陶宛台湾代表处的名称，来降低与中国间的紧张关系。台湾方面对此表示，并未接获相关信息。

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在近期中国加大对立陶宛施压後，《金融时报》21日在报导中称美国曾建议立陶宛考虑更改台湾办事处名称来降低紧张关系，但专家却认为，此举发生的可能性不大，因为会向中国释放错误的讯息。

在去年立陶宛允许驻该国“台湾代表处”设立后，中国施压跨国公司与这个波罗的海国家断绝关系，令企业卷入政治争端。目前，立陶宛正为受到中国行动打击的企业建立1.3亿欧元的贷款基金。

一份由立陶宛政府委托私人公司制作的民意调查显示，仅13%的立陶宛国民支持政府对中国采取强硬政策；有将近60%的人消极看待其政府选择强化对台关系的作法。尽管如此，立陶宛政府没有计划改变对华政策方向或变更台湾代表处的名称。

（德国之声中文网）路透社周二（25日）引述两名消息人士报道，为化解与中国的纷争，立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾提议是否要求台湾修改其驻立陶宛代表处的中文名称。

消息人士称，蓝斯柏吉斯上周向总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）提议在经台湾方面同意後，修改驻立陶宛台湾代表处（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的中文名称，使其能如实反映英文名称「Taiwanese」的字面意涵「台湾人」。

维尔纽斯东欧研究中心智库（Vilnius Eastern European Studies Centre）负责人Linas Kojala向路透社表示，立陶宛可能想透过此举强调「该办事处代表的不是作为政治实体的台湾，而是台湾人民」。但他也认为，目前立国任何的单一举措都不可能改变中国的态度。

目前立陶宛是唯一一个允许台湾以「台湾」为名设立代表处的欧盟国家。这引起了中国在外交及经贸上对立陶宛进行强力施压，北京除了降低与立陶宛的外交关系外，还阻碍了立国货品进口中国，连带也影响了许多在立陶宛有设厂的跨国公司。

更早前，中国官媒《环球时报》周六（22日）发表英文评论称，立陶宛如要修补与中国的关系，「需要的不仅仅是重新命名该办事处」。「立陶宛需要对其整体中国政策进行实质性调整，而不是完全跟随美国的议程，」《环球时报》的这篇文章写道。

立陶宛总统办公室婉拒了路透社的置评请求。该国外交部则并未回应。

驻立台湾代表：未获知改名要求

针对蓝斯柏吉斯提议更改驻立陶宛台湾代表处名称一事，驻立陶宛代表黄钧耀向台湾中央社表示，未曾接获立方变更代表处名称相关询问或要求。黄钧耀并强调，台湾代表处名称为台丶立双方共识。中央社并引述三名立陶宛知情人士称，此消息报导不实。

立陶宛总统瑙塞达的首席外交顾问斯卡伊斯洁利特（Asta Skaisgirytė）26日接受立陶宛当地广播电台访问时则说，变更台湾代表处名称确实是降低立中关系紧张的其中一个选项，但立陶宛需审慎评估在这麽短的时间内改变决定的後果。

Präsident Litauens - Gitanas Nauseda

立陶宛总统瑙塞达日前接受立国媒体采访时曾说，以「台湾」为名开设驻立陶宛台湾代表处是一个「错误」。

她说，在立陶宛已犯了一个「错误」後，不需再犯新的「错误」，官方目前不主张变更台湾代表处名称。

英国《金融时报》上周五 (1月21日) 也在一篇独家报导中引述多名消息人士指出，美国外交官曾建议立陶宛考虑更改台湾驻立陶宛代表处的名称，称此举或许能缓解立陶宛与中国之间的紧张关系。不过，美国白宫与立陶宛外交部都向《金融时报》否认相关消息，台湾官员也说不知道美国有做出相关建议。

一名匿名的台湾官员则告诉《金融时报》，一些立陶宛和欧盟官员曾考虑透过改变名称来安抚中国，但他们得出的结论是这样做不会解决问题。

该名官员表示：「一旦他们开始对台湾的名字作出妥协，就会让中国认为他们所做的事是有效的，并鼓励中国对立陶宛和其他国家施加更多压力。」

在台湾从事台湾与欧盟关系研究的前欧洲议会政治顾问冯儒莎 (Zsuzsa Anna Ferenczy) 曾向德国之声表示：「立陶宛是决定让台湾使用『台湾』这个名字来设立办事处的国家，所以若立陶宛之後决定更改名字，这会打击立陶宛自身的信誉。我不认为这样的情况会发生。」

（路透社丶环球时报丶中央社）

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