 立陶宛与中国起摩擦 环球时报：不排除断交可能 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2021

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立陶宛与中国起摩擦 环球时报：不排除断交可能

台湾在立陶宛设立「台湾代表处」引发中国不满，中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使。中国环球时报称，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。

Flagge | China und Litauen

中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使，中国与立陶宛间关系紧张。

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立陶宛经济部长接受德国之声专访时透露，预计最快今年秋天会在台湾开立办事处。专家分析，立陶宛近来一连串友台的举动符合该政府以民主自由核心价值为主的外交政策，并在亚洲拓展外交多样性。

台湾外交部长吴钊燮20日在记者会中宣布，台湾确定将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」。立陶宛经济部长本月初曾向德国之声透露，立陶宛将於9月或10月开设在台办事处。

立陶宛议会刚刚做出中国在新疆的行为是“种族灭绝”的决议，紧接着，该国政府宣布退出中国领衔的“17+1”合作机制。

(德国之声中文网) 针对台湾以「台湾」名义在立陶宛设立代表处一事，中国表达强烈不满，中国外交部周二（8月10日）宣布召回驻立陶宛的中国大使。美方表达了对立陶宛的支持，中国环球时报则引述学者指，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。

7月中旬，台湾的外交部长吴钊燮宣布将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」，该代表处使用「台湾」而非「台北」的名称引发了北京的关注。10日，中国决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使，该国敦促立陶宛立即纠正其「错误决定」。

美方挺立陶宛  中国官媒：不排除断交可能

环球时报在10日的一篇报导当中引述中国数名国际关系学者观点，称这是中国对立陶宛所做的恶毒举动的「严肃」且「罕见」的反击，这些学者还认为，如果立陶宛政府不能纠正其在台湾问题上的错误，中国不排除「断交」的可能性。

环球时报总编辑胡锡进10日在社论中还称立陶宛是美国的「走狗」，对美国的战略对手叫得最凶，以换取美国的保护。他说，立陶宛这个「疯狂的小国」会「付出代价」。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)则谴责了中国的「胁迫」行为，并表示所有国家都应该在没有北京干预的情况下，自由决定如何处理与台湾的关系。



普莱斯对记者说：「我们确实声援我们的北约盟友立陶宛，并谴责中华人民共和国最近的报复行动，包括召回北京驻维尔纽斯的大使，以及要求立陶宛召回其驻北京的大使。每个国家都应该能够在没有外界胁迫的情况下决定自己的『一个中国』政策的轮廓。」


立陶宛：决心追求与台湾互利关系


立陶宛外交部10日表示对中国召回大使的举动表示遗憾，并重申：「立陶宛决心像欧盟和世界其他地区的许多国家一样，追求与台湾的互利关系。」



台湾外交部11日也转推立陶宛外交部次长梅卢纳斯（Egidijus Meilūnas）的一则推文，并赞扬立陶宛「勇敢而有原则」。推文中还说，「我们将继续合作，以维护自由和民主，造福我们的公民。」



由於中国的压力，台湾的邦交国减少到只有15个。台湾与其他非邦交国政府的互动也持续受到中国打压，今年2月，南美洲国家圭亚那（Guyana）取消了对台湾在当地开设贸易和投资办事处的许可。

上一次台湾在欧洲设立代表处是在2003年，将代表处设在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava）。根据台湾外交部的说法，台湾目前在72个国家设有110个代表处。

（综合报导）

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