立陶宛与中国起摩擦 环球时报：不排除断交可能

(德国之声中文网) 针对台湾以「台湾」名义在立陶宛设立代表处一事，中国表达强烈不满，中国外交部周二（8月10日）宣布召回驻立陶宛的中国大使。美方表达了对立陶宛的支持，中国环球时报则引述学者指，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。



7月中旬，台湾的外交部长吴钊燮宣布将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」，该代表处使用「台湾」而非「台北」的名称引发了北京的关注。10日，中国决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使，该国敦促立陶宛立即纠正其「错误决定」。

美方挺立陶宛 中国官媒：不排除断交可能

环球时报在10日的一篇报导当中引述中国数名国际关系学者观点，称这是中国对立陶宛所做的恶毒举动的「严肃」且「罕见」的反击，这些学者还认为，如果立陶宛政府不能纠正其在台湾问题上的错误，中国不排除「断交」的可能性。



环球时报总编辑胡锡进10日在社论中还称立陶宛是美国的「走狗」，对美国的战略对手叫得最凶，以换取美国的保护。他说，立陶宛这个「疯狂的小国」会「付出代价」。



美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)则谴责了中国的「胁迫」行为，并表示所有国家都应该在没有北京干预的情况下，自由决定如何处理与台湾的关系。





普莱斯对记者说：「我们确实声援我们的北约盟友立陶宛，并谴责中华人民共和国最近的报复行动，包括召回北京驻维尔纽斯的大使，以及要求立陶宛召回其驻北京的大使。每个国家都应该能够在没有外界胁迫的情况下决定自己的『一个中国』政策的轮廓。」



立陶宛：决心追求与台湾互利关系



立陶宛外交部10日表示对中国召回大使的举动表示遗憾，并重申：「立陶宛决心像欧盟和世界其他地区的许多国家一样，追求与台湾的互利关系。」





台湾外交部11日也转推立陶宛外交部次长梅卢纳斯（Egidijus Meilūnas）的一则推文，并赞扬立陶宛「勇敢而有原则」。推文中还说，「我们将继续合作，以维护自由和民主，造福我们的公民。」





由於中国的压力，台湾的邦交国减少到只有15个。台湾与其他非邦交国政府的互动也持续受到中国打压，今年2月，南美洲国家圭亚那（Guyana）取消了对台湾在当地开设贸易和投资办事处的许可。



上一次台湾在欧洲设立代表处是在2003年，将代表处设在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava）。根据台湾外交部的说法，台湾目前在72个国家设有110个代表处。



（综合报导）



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