 立陶宛不参加「17+1」机制 计划在台设代表处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2021

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时政风云

立陶宛不参加「17+1」机制 计划在台设代表处

立陶宛外交部表示将不会参与中国主导的「17+1」中东欧国家合作机制。与此同时，该国宣布今年会在台湾设立一个贸易代表处。中国外交部回应，敦促立陶宛遵循「一个中国」原则。

Litauen Parlamentswahl - Gabrielius Landsbergis

立陶宛外交部长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）接受当地媒体LRT.lt采访时表示，「17+1」的合作机制正在分化欧洲。(资料画面)

DW.COM

东欧波罗的海三小国之一立陶宛大选刚结束，新的执政联盟一反北京的「一个中国」原则，表明支持「自由奋斗者」台湾。

本周一，立陶宛外交部召见了中国驻立陶宛大使。立陶宛方面指责中国使馆工作人员干涉了8月23日在首都维尔纽斯举行的支持香港民主的示威集会。

定于本周二举行的中国与中东欧国家“17+1”视频峰会上，多个国家的高层领导人可能缺席。这个从一开始就引发争议的合作平台，是否在新冠危机中遇到了瓶颈？

中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。

（德国之声中文网）立陶宛的外交部发言人在3日告诉路透社，立陶宛不会参与由中国主导的「17+1」中东欧国家合作机制。该国外交部长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）告诉当地媒体 LRT.lt ，称立陶宛「几乎没有」从「17+1」合作机制当中获益，「并不是说我们的离开就等於结束，我们真的应该考虑什麽才是与中国建立关系的有效方式。」

「17+1」的合作机制起於2012年北京希望推动中国与中东欧17个国家的商业与投资关系，其中12个国家为欧盟成员。路透社指，这12个欧盟成员国与5个西巴尔干半岛国家(Western Balkans)是中国发展「一带一路」的重要关键，希望藉此将中国与东南亚丶中亚丶中东丶欧洲和非洲等串连起来。

该报导说，中国献的殷勤引发了西欧各国的担忧，这些国家认为北京正在试图分裂欧洲大陆，而由中国控制的联合投资项目也引发不少抱怨。

立陶宛外交部发言人斯迈兹特（Vytaute Smaizyte）说：「在我们看来，该经济倡议并没有为立陶宛带来预期的结果，所以我们计划集中精力在发展我们与中国的双边经济关系，并在欧盟与中国合作的框架当中发展。」

中国国家主席习近平2月在「17+1」的线上视讯峰会上承诺，未来五年要从该地区进口价值超过1700亿美元的商品，并且将农产品的购买量增加一倍。基於对中国政策的担忧，立陶宛仅派出交通部长参与当时由习近平主持的峰会。

立陶宛将深化与台湾关系

同一天，立陶宛经济与创新部也对路透社说，他们将在今年开设台湾代表处以促进与亚洲的经济外交。在台湾开设大使馆的国家并不多，但欧盟与一些成员国在台湾都有代表处或是贸易办公室。

中国外交部新闻发言人汪文斌4日对此回应，坚决反对相关国家在台湾设立官方机构，他也敦促立陶宛遵循「一个中国」原则。

台湾中央广播电台报导，台湾外交部发言人欧江安4日指，对任何有助深化台湾与立陶宛友好关系的构想表示欢迎，但目前并无进一步具体规划可以分享。

去年4月，超过200位立陶宛的政坛与知识菁英致函立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda），希望支持台湾参与国际组织，并建立与台湾的外交关系。台湾外交部亦曾在去年11月感谢立陶宛新执政联盟共同发表「执政联盟政策纲要」支持台湾捍卫自由。

李玟儀/杨威廉（路透社、中央廣播電台、LRT.lt）

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