立法会DQ潮前奏？ 港府七问黄之锋立场

（德国之声中文网）香港立法会选举将於9月初举行，提名期尚馀一周，超过12名已报名的民主派参选人先後收到选举主任信件，须交代对国安法丶外国制裁丶港独等立场，被外界视作为DQ（取消参选资格）民主派铺路。

收到选举主任来信的参选人，包括公民党杨岳桥丶郭家麒丶郭荣铿丶郑达鸿，「抗争派」黄之锋丶袁嘉蔚丶刘頴匡丶梁晃维丶张昆阳丶何桂蓝，会计界梁继昌及热血公民郑锦满。

选举主任要求他们在24小时内回信，称会考虑参选人的回覆决定提名是否有效，多人要求延迟回覆期限遭拒。

黄之锋：更像罗织违国安法罪名

其中，被视为「DQ高危」的黄之锋26日接获选举主任蔡敏君来信，要求他交代是否仍推动已解散的香港众志「民主自决」主张丶对港版国安法立场丶是否会用议员身份借助外国力量对中港施压等。信中列出7大问题和10个附件，黄形容「篇幅长度为众多参选人之冠，充分反映政权巨细无遗的政治审查」。

黄之锋27日在facebook指徵询法律意见後，已提交28点详尽的书面回覆，重申自己无能力及无意图借助外国力量对中港施压，他一直积极推动国际社会支持中央政府实践《中英联合声明》对香港既定的基本方针政策，又指自己反对现行港区国安法，但不反对香港根据《基本法》在一国两制丶高度自治方针下履行维护国家安全的宪制责任。

黄批评，选举主任先入为主地指控他借助外国力量，刻意忽略众志半年前已改动宗旨不再主张自决，似要为其罗织违反国安法罪名，多於核实参选资格。他形容自己在撰写回信的过程中，「似是被国安公署邀约录取书面供词，而非单纯争辩提名是否有效，绝不排除这份答辩文件，将会成为日後国安审查的关键」。

国安法成必答题

港府在2016年第六届立法会选举首次引入「反港独确认书」，取消多名主张港独的本土派人士参选权，开启DQ惯例。本届选举主任的查询新增国安法丶外国势力等「必答题」。

参选新界东地方选区的前记者何桂蓝，被选举主任问到其7月15日在facebook「抗争派立法会参选人立场声明」中「义无反顾的反对国安法」的言论；何回覆指《国安法》内容多处抵触《基本法》，冲击独立司法制度及侵犯港人自由，因此反对《国安法》单方面颁布及执行，但表明若当选会按《基本法》丶《立法会条例》等规则履行职务。

选举主任质疑公民党多名参选人要求美方通过《香港人权及民主法案》，是否有意继续请求美国落实对港制裁，以及声言会否决《财政预算案》以争取五大诉求，是否符合拥护基本法和效忠特区的要求。公民党4人回函指，没有意图要求美国制裁香港，又强调否决预算案属正当行使《基本法》条文的宪制权力。

「翻旧账」问4年前港独言论

多人遭「翻旧账」查询港独立场。参选港岛的南区区议员袁嘉蔚今年1月在Instagram上传含有「光复香港 时代革命」彩虹旗的照片，被选举主任形容是「持续展示」该口号；袁回应指极少反覆检视已发布的内容，但为免引起误会已移除该相片，重申接受中国对香港行使主权。

港岛区参选人丶热血公民郑锦满被追问4年前的言论，指其2016年参选时曾向时任选举主任解释「香港建国」概念源於「城邦自治，邦联建国」；郑回函称当年选举委员会认为无违反《基本法》并批准其参选，他表示《港区国安法》导致《基本法》的诠释有变，他放弃此等主张并重申绝不支持港独。

曾於2018年新界东补选被DQ的民间集会团队发言人刘頴匡，遭选举主任质疑2015和16年在facebook表示支持「港独」丶本年6月称要建立「理想国」，是推动香港独立。刘回覆指3年前已放弃「港独」立场，建立「理想国」意思是把中国和香港建设成更理想的地方，与港独无关，「『理想国』一词最早源於柏拉图的着作，後为世人传颂，泛指对美好生活的探讨」。

学者：中美角力下料大规模DQ

《信报》引述中大政治与行政学系高级讲师蔡子强分析指，今届选举加入国安法及外国势力等新课题，相信对参选人的打击面将更阔，料出现大规模DQ。他相信北京会高度参与DQ方案，也会受中美政治角力等外力影响。

全国港澳研究会副会长刘兆佳也对《明报》称，港区国安法已实施丶民主派初选结果激进派当道，加上中国面对美国愈趋严重的威胁，不会容许内外敌对势力利用立法会意图瘫痪特区政府，抢夺管治权，故中央和特区政府今次立场相当紧，「不会有部分能入闸，某些不能入，也不是否定过去立场就入到」。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）

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