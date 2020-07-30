立法会选举押後一年 林郑指「真空期」由人大决定

（德国之声中文网）周五（31日）晚立法会选举提名期结束之际，林郑月娥召开记者会宣布，立法会选举押后至2021年9月5日，此前报名的参选人将作废。她表示，推迟选举是非常艰难的决定，但为了压制疫情、确保选举公平，要”当机立断“、”负责任“地做此决定。

就议会真空的问题，林郑月娥称早前向国务院撰写紧急报告，获回复指中央将就此提请人大作出决定。这意味着，港府有关安排将不会受到司法覆核的挑战。

被问到延迟选举是否有政治考虑、为保建制派选情时，林郑月娥强调香港疫情严峻无可置疑，这次决定“完全是因为公众安全”，又指“我每日只看疫情，都没有时间看选情”。她回应是否担心被美国制裁时，重申自己在美国无资产、也不向往到美国，对于制裁“一笑置之，嗤之以鼻”。

林郑：境外港人无法投票造成不公

她表示，押后选举是考虑到香港疫情严重，指出立法会4年一度换届选举是各种选举里面最大规模，而全港有440万名登记选民、需要招募3万多名工作人员，投票将涉及大量人群聚集，恐构成极大感染风险。加上登记选民中很多是长者，他们将面临更大感染风险。

她又解释，法例规定港人不能在境外投票，但目前不少香港居民住在内地或海外，因疫情边境限制不可能9月6日回港投票；加上限聚令规定2人以上聚集属违法，而香港法例规定候选人不能在大气电波拉票，这将影响竞选拉票活动，造成选举不公。

对于外界质疑，韩国、新加坡、日本等邻近疫情严重国家都能如常选举，香港为何不能如期投票。林郑月娥引述资料称截止7月15日，有62个国家押后原订的选举，能够如期选举的只有49国，可见"更多国家或地区是押后选举，而不是如期举行"，她特别举例指伦敦和澳洲新南威尔斯州都延迟投票一年。

民主派：引爆宪制危机

据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌周五早些时候表示，香港的新冠爆发是影响立法会选举的一个因素，并称这属于内政事务。

林郑月娥宣布推迟立法会选举之前，香港立法会22名民主派议员周五发表联合声明，反对推迟选举。声明称，政府与建制派因"选情严峻、私谋借疫情之名"推迟立法会选举。

民主派议员写道，立法会四年一届、由选举产生。推迟选举依《立法会条例》最多只能十四天。政府有责任尽力安排充足防疫措施，如期9月选举。立法会"权力民授"，推迟选举"等同引爆宪制危机、无异于窃取政权"。

声明称，疫情下全球六十多个国家或地区如期选举、或按法例短暂延期后成功举办。选举是定时让市民授权代议士，政府试图"粗暴褫夺市民投票权"。香港"宪制及法律均不容此操盘行为，对于有指全国人大将介入为选举押后的安排做决定，更是宪制的彻底崩塌"。

就在此前一日，周四，黄之锋等12名民主派参选人被DQ，理由包括呼吁外国政府制裁北京及港府（寻求外国干预香港事务）、意图推翻政府预算案等。

黄之锋周五表示："毫无疑问，这是香港历史上最大选举丑闻的时代。"

李澄欣、苗子/凝练（综合报道）

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