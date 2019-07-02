立法会冲击后续: 央视痛批、港府调查

(德国之声中文网) 由于北京先前禁止媒体报导与香港示威有关的新闻，中国方面对于香港示威民众冲击立法会的事件，都是在北京政府做出表态之后，才由官媒跟进。 除了一些官媒报导与社论之外，最受瞩目的是央视的处理。 央视平常甚少关注香港，但在7月2日播出的《新闻联播》中，涉及香港的新闻却多达9条，总长8分14秒，占据该节目时段的三分之一。

与香港有关的新闻当中，有7条和香港示威群众冲击立法会有关。

除了篇幅之外，央视在画面上的处理也罕见的加入了林郑月娥会见记者的画面、示威群众与警方在夜晚的大道上对峙的画面、立法会外纸张散落一地的画面。 然而这则《香港特区政府及各界强烈谴责暴力冲击立法会行为》的新闻报导，仅引用批评民众冲击立法会为暴力行为的声音，并没有说明民众冲击立法会的原因。 而其取用的7月1日警民对峙画面，也与国际媒体所采用的画面有显著的人数上的差距。

另外，央视主播引用三大央媒: 人民日报、新华时评与央视快评的评论，谴责示威群众「践踏香港法治、破坏社会秩序」，主张依法严惩。

北京立场

7月2日，记者询问中国外交部发言人耿爽说，特朗普认为香港冲击立法会是寻求民主，耿爽回答香港事务纯属内政，任何国家及个人都无权干预。国务院港澳办发言人、以及外交部驻港公署都强烈谴责暴力冲击立法会的行为，并支持港府依法惩治。

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7月2日的晚上，中国官媒新华网发布一系列相关报导，除了重述官员的表态，也针对香港舆论进行整理。 新华网不仅整理了来自政界、法律界、工商、教育、青年、宗教界等对于「暴力冲击立法会」的谴责，也刊登人民日报与新华社记者的评论文章，称「极端激进份子」以反对特区条例修订为借口，「暴力冲击」立法会大楼，是「对香港法治的严重践踏 ，是对香港社会秩序的极大破坏，是对『一国两制』底线的公然挑战。 」

香港监警会启动调查

监警会于2日宣布，会主动审视近月的大型公众活动，包括6月12日的立法会外冲突、7月1日的立法会冲击事件，希望半年内能提交报告。 香港01报导，监警会副秘书长(行动)梅达明负责统筹项目组，向三个专责委员会，包括严重投诉个案委员会、运作及程序咨询委员会、宣传及意见调查委员会提交中期报告，再由监警会最后审阅，然后在半年内会向特首提交报告及改善建议。

香港各界人士表态

香港各界人士有些人谴责暴力，包括最早在凌晨四点召开记者会的行政长官林郑月娥、立法会主席梁君彦、港区人大常委谭耀宗、建制派议员、工联会与地产建设商会。

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泛民派议员大多避免将冲击立法会称为暴力行为，但对于示威者的行为有些是站在能理解、但不能认同的立场，有些则是更强烈的呼吁市民把焦点放回港府身上。前者如民主派召集人毛孟静 (Claudia Mo) ，她在立法会外接受德国之声访问时表示，虽然示威者昨晚的行为十分暴力，但各界也应该试图了解他们为何会有如此绝望的表现；后者如公民党郭家麒，强调制度暴力比现实的暴力更严重， 还有工党张超雄感谢年轻人站出来，感叹若非如此，条例早就通过。

罗法/夏立民(综合报导)