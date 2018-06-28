立志经济转型 沙特王储请来德国“军师”

（德国之声中文网）德國跨國企業西門子前總裁兼美國鋁業公司前執行長克莱因菲爾德（Klaus Kleinfeld），將成為沙烏地王儲的顧問，預計八月開始共同合作沙烏地阿拉伯的經濟轉型。王室對此於週二表示，克莱因菲爾德將承接重任，以幫助沙烏地在經濟、科技與財政上的發展。雖然他僅會擔任這項龐大基礎建設計畫「Neom (意即新的未來)」為期十個月的領導工作，但之後仍會繼續參與在此項計畫的理事會中。

新能源與科技的超級特區

雄心勃勃的薩勒曼理被視為是石油王國的真正統治者，他對國家的經濟與其轉型負有重大責任。「2030年願景」計畫欲減少沙國對石油的依賴，這項計畫也包含在「Neom」內。沙烏地阿拉伯預估斥資5000億美元，打造一座鄰近紅海、半自治狀態的超級城市，在那裡設置如生物科技、能源、水利或醫療等多項產業。Neom這項計畫未來將會由納德米阿爾納斯接續帶領，納德米阿爾納斯目前主要負責工商業區的策劃，在這之前他在沙烏地阿拉伯國家石油公司Aramco工作超過三十年。

陈闵榕/乐然（路透社、德新社）