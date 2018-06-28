 立志经济转型 沙特王储请来德国“军师” | 经济纵横 | DW | 04.07.2018

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经济纵横

立志经济转型 沙特王储请来德国“军师”

前西門子總裁克莱因菲爾德成為沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼的國家現代化顧問，薩勒曼計畫減少沙烏地阿拉伯對石油的倚賴。

Saudi-Arabien plant Megastadt Neom (picture-alliance/dpa)

沙特王储和克莱因菲尔德携手打造“Neom”超级城市

（德国之声中文网）德國跨國企業西門子前總裁兼美國鋁業公司前執行長克莱因菲爾德（Klaus Kleinfeld），將成為沙烏地王儲的顧問，預計八月開始共同合作沙烏地阿拉伯的經濟轉型。王室對此於週二表示，克莱因菲爾德將承接重任，以幫助沙烏地在經濟、科技與財政上的發展。雖然他僅會擔任這項龐大基礎建設計畫「Neom (意即新的未來)」為期十個月的領導工作，但之後仍會繼續參與在此項計畫的理事會中。

Screenshot discoverneom.com NEOM Projekt (NEOM)

Neom——“全新的未来”，“全球最具雄心的项目”

新能源與科技的超級特區

雄心勃勃的薩勒曼理被視為是石油王國的真正統治者，他對國家的經濟與其轉型負有重大責任。「2030年願景」計畫欲減少沙國對石油的依賴，這項計畫也包含在「Neom」內。沙烏地阿拉伯預估斥資5000億美元，打造一座鄰近紅海、半自治狀態的超級城市，在那裡設置如生物科技、能源、水利或醫療等多項產業。Neom這項計畫未來將會由納德米阿爾納斯接續帶領，納德米阿爾納斯目前主要負責工商業區的策劃，在這之前他在沙烏地阿拉伯國家石油公司Aramco工作超過三十年。

陈闵榕/乐然（路透社、德新社）

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