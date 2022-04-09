 《立場新聞》案再一人被捕 記協主席：香港易以言入罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2022

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时政风云

《立場新聞》案再一人被捕 記協主席：香港易以言入罪

港警國安處人員11日清晨以「串謀發布煽動刊物罪」拘捕香港媒體人區家麟。由於區家麟曾在《立場新聞》發表評論文章，所以外界認為此行動應該與去年底發生的《立場新聞》案件有關。

Feature: Closed news agencies Hong Kong Stand News and Citizen News

港警國安處的人員去年12月29日曾以「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕前《立場新聞》的6名高層，11日再多逮捕一名曾在《立場新聞》發布多篇評論文章的香港傳媒人。

（德國之聲中文網）根據多家港媒報導，港警國安處的人員週一（4月11日）清晨6點上門拘捕資深香港傳媒人區家麟。《香港01》在報導中稱，區家麟據傳是遭警方以「串謀發布煽動刊物罪」，並認為是與區家麟在已解散的《立場新聞》中發布的數篇評論有關。

此前，港警國安處的人員去年12月29日曾以「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕前《立場新聞》的6名高層，包含《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

《香港01》在報導中也指出，區家麟過去除了不時會在香港媒體中發布評論外，他也主持香港電台的節目《自由風自由Phone》長達11年，但去年6月28日他在節目尾聲表示，接到香港電台的通知，表示當天是最後一晚主持該節目。

在去年《立場新聞》案件中也曾被港警國安處人員搜查家中的香港記協主席陳朗昇11日在接受香港當地電台訪問時稱，區家麟上午有透過個人渠道發訊息告知外界早上警方上門找他，但並未透露其他詳情。

Feature: Closed news agencies Hong Kong Stand News and Citizen News

去年遭逮捕的包含曾擔任《立場新聞》董事的何韻詩。

陳朗昇指出，自從《立場新聞》的案件之後，有多位前高層被捕並出庭，區家麟也都有到法院旁聽，所以他認為區家麟不可能沒有想過自己在《立場新聞》發布的文章可能涉及該案件。他說，由於《立場新聞》案件仍在持續進行，在現有案件未確立是否有文章涉及煽動前，他沒預料到港警會再次出動逮捕相關人士。

香港言論自由堪憂

陳朗昇認為，目前香港整個大環境，傳媒工作者的風險都很大，每篇文章都難以確認風險，所以他希望相關案件的聆訊可以協助釐清。當被問到李家超可能當選下一屆香港特首時，陳朗昇說目前香港很容易以言入罪，所以他相信很多香港市民都會關注到言論自由的問題。

已宣布要參選香港特首的李家超11日被問到相關案件時，僅說任何在接受調查的案件都應交由執法部門處理，由於他目前已離開政府，所以並不清楚案件細節。李家超還說，言論自由與新聞自由都受到《基本法》保障，而香港《基本法》自回歸以來一字未改。

根據香港《刑事罪行條例》第9及10條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物，都屬於犯罪。第一次定罪可處第2級罰款與監禁2年，其後定罪可以處監禁3年，煽動刊物將被沒收並歸予官方。

（綜合報導）

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