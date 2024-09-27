立场新闻钟沛权判入狱 美议员：香港已非昔日香港

“香港立场新闻被指煽动案”今年8月被香港法院裁定“串谋发布煽动刊物”罪名成立，26日宣告量刑，前总编辑钟沛权被判入狱21个月、时任署任总编辑林绍桐则实时释放。

（德国之声中文网）香港《立场新闻》前总编辑钟沛权、时任署任总编辑林绍桐判刑结果週四（9月26日）出炉。法官郭伟健主张，涉案人士参与香港当时的抗争，与港府抗衡，因此监禁为“唯一合适刑罚”。

郭伟健裁定钟沛权23个月监禁，同时减刑2个月，最终判处钟21个月监禁。由于他先前因此案已经还押349日，实际仍须再服刑9个多月，且实时收监。林绍桐的量刑则是以14个月为起点，不过法官考量到林被诊断出患有罕见疾病，进一步减刑，让他无需入狱，实时释放；《立场》母公司则罚款5000元港币。

港媒《法庭线》报道，钟沛权在得知林绍桐的判刑后露出笑容，林妻则于旁听席拭泪。

据《香港01》、《明报》报道，法官郭伟健认为，《立场》并非“单纯的新闻工作者”、“打擦边球的人才会担心误堕法网”，认为该报曾为特定民主派人士助选，重申《立场》意图发布煽动言论。

对于辩方律师称钟、林误堕法网，法官则持反对意见，认为法例早已提供指引“可以发布甚么，不可以发布甚么”，并称任何新闻工作者都知道首要责任是讲真话、不是讲假话，也不是讲半真、半假的话，只要尽力查证，自然有客观基础。

由于钟沛权先前因此案已经还押349日，实际仍须再服刑9个多月 图像来源: David Chan/ZUMA Press Wire/IMAGO

今年8月29日，郭伟健已裁定《立场》的政治理念是本土主义，媒体路线为支持及促进香港本土自主，并在反送中期间成为“抹黑和中伤中央及特区政府的工具”。

2021年12月29日，香港警方国安处以涉嫌违反《刑事罪行条例》“串谋发布煽动刊物罪”为由，拘捕钟沛权和林绍桐，搜查《立场》的办公室，同日《立场》宣布停运。

同年12月30日，警方落案控告钟沛权、林绍桐及《立场》母公司 Best Pencil（Hong Kong）Limited“串谋发布煽动刊物”罪。钟沛权和林绍桐申请保释被拒，两人其后于2022年11月和12月获准保释。

各方反应

量刑结果公布后，香港政府在声明中称判刑“彰显公义”，并称“本案自作出判决后，部分人士就香港的新闻及言论自由表达忧虑，亦有外媒或其他别有用心人士及反华组织、反华政客作出不符事实及纯为政治目的之言论，恶意抹黑香港特区”。

香港记者协会（记协）指出，不论刑期为何，钟、林两人因新闻工作而被定罪、判刑，已对香港新闻业界造成不可逆转的伤害，并表态反对港府以煽动罪、《香港国安法》及23条《维护国家安全条例》等法例，检举控告依《基本法》行使权利，以及进行新闻工作的人士及机构。

记协表示，虽然传媒并非“法外之地”，但当前可以合法报道和刊登的议题击评论比以往大减“是不争的事实”，煽动罪最高刑期提升至7年已让香港新闻工作者难以无后顾之忧的履行职责，加上检方在审讯期间扩大审查范圍，企图向被告逐字逐句盘问，加剧新闻业界自我审查风气。

记协强调维护国家安全无可厚非，但容让新闻工作者敢言直谏、社会能畅所欲言，是维持香港繁荣稳定所必须，亦是维持其国际良好形象的重要一环。

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无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，钟沛权与林绍桐是为公共利益服务，不应该被拘留，呼吁国际社会加大对中国施压，确保钟沛权与其他被关押的记者获释。

大赦国际中國议题团队主任莎拉．布鲁克斯（Sarah Brooks）表示，对被告的判决“仅仅是因为他们尽了自己的职责，这让香港新闻自由又经历了黯淡的一天”。

美国众议院外交事务委员会主席、众议员麦考尔（Michael McCaul）批评，香港法院的裁决显示出北京的“政治动机和对社会的普遍控制”，“香港不再是昔日那个充满活力、自由的城市；公民现在面臨著令人心寒的现实，即行使公民自由——包括言论自由——都可能会被根据中国法律起诉。”

（美联社、香港01、明报等）

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