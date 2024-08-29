立场新闻案罪成，恐影响香港新闻自由？

香港媒体《立场新闻》被控串谋发布煽动刊物案于今午（29日）宣布裁决。《立场》母公司、前总编辑钟沛权和署任总编辑林绍桐，三名被告均被裁定罪成。此案是香港1997年回归后首宗传媒被控煽动案，由2021年12月起诉，案件于2022 年10月开审，审讯横跨两年，DW整理事件始末。

（德国之声中文网）前《立场新闻》（下文简称《立场》）副采訪主任陈朗升接受DW访问表示，判决结果是他预期之内，但难免失望，由昨日到今日判决之前，他心情非常忐忑、不开心，“一方面我想他们无事，但一方面理性告诉我，他们无事的机会很小，今日开庭迟了一小时，最后是一个不好的消息。”

陈朗升称，公众因为他在《立场》做的示威直播而认识他，《立场》存在了七年，一共刊登七十万条新闻专题、报道、博客、文章以及直播等，“直播没有成为控方的检控材料，但亦都没有成为可以帮到我两个同事脱身，或者无罪的证据。”

法官裁定《立场》的政治理念是本土主义，媒体路线为支持及促进香港本土自主，在反送中期间更成为抹黑和中伤中央及特区政府的工具。陈朗升认为，不同意见拿出来碰撞，去写去讲，大家互相了解，是一个文明社会应该有的榜样，他又提到《立场》被控煽动的17篇文章，当中有11篇裁定具煽动性，“法官得出一个政治结论，《立场》是一个本土主义，我有些惊讶，因为《立场》做了很多关于传统泛民政党的兴衰和看法，当有出现本土派批评六四晚会、争取民主方法的时候，《立场》有做不同角度的回应。”

陈朗升续称，如果是长期看《立场》报道的人，很难会得出这个印象，“既然法庭这样说，都无办法啦，我们唯有尊重。”

被问到裁决对香港新闻自由有何影响？陈朗升说，在《苹果日报》案、立场案及其他网媒相继结束的这几年，对新闻自由已经出现影响，他觉得继续在香港做记者的人，都感受到这种转变，例如没有什么批评声音。

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警方国安处总警司李桂华就裁决会见传媒时，强调言论自由并非绝对，如影响国家安全及公共安宁时，可以设限。陈朗升表示：“新闻自由和言论自由很脆弱，要看执法者和当政者怎样拿捏权力的运用。”

立场新闻案来龙去脉

《立场》成立于2014年，前身为《主场新闻》。《立场》创始董事会成员包括吴霭仪、方敏生、歌手何韵诗、练乙铮、周达智等人，2019年反送中运动期间，《立场》常派记者到前线直播示威及进行报道，被亲中人士批评。

2021年12月29日，香港警方国安处以涉嫌违反《刑事罪行条例》“串谋发布煽动刊物罪”为由，拘捕前总编辑钟沛权和署任总编辑林绍桐，搜查《立场》的办公室，并检走办公室内的电脑及文件，警方冻结《立场》6100万港元资产。同日《立场》宣布停运。

同年12月30日，警方落案控告钟沛权、林绍桐及《立场》母公司 Best Pencil（Hong Kong）Limited“串谋发布煽动刊物”罪。钟沛权和林绍桐申请保释被拒，两人其后于2022年11月和12月获准保释。

2021年12月29日，警方搜查搜查《立场》的办公室 图像来源: Vincent Yu/AP/picture alliance

2022年4月11日，警方再拘捕前《立场》博客、中大新闻与传播学院的专业顾问区家麟。2022年10月，案件正式开审，《立场》被指发布17篇煽动文章，包括35+民主派初选的参选人梁晃维、何桂蓝专访；流亡人士许智峯和罗冠聪的访问；罗冠聪在《立场》发表的三篇博客文章，如“在国安法下的新常态，我们应如何反抗和思考”、“在乱世中坚强：低谷、幽暗与希冀”、“香港-美丽岛”；区家麟撰写的博客文章及反送中香港中文大学（中大）冲突的专访等。

背景阅读 立场新闻煽动案：17篇涉案文章被指控什么？

案件原定于2023年10 月裁决。但因应辩方要求法庭考虑英国枢密院颁布的煽动案判词，及同涉煽动罪的人民力量副主席谭得志的上诉案结果，而三度押后裁决。香港《明报》报道，曾为《立场》撰文的资深传媒人区家麟、前立法会议员邵家臻、多国领事和代表包括法国领事，今日到区域法院旁听。

17篇文章被控煽动

裁决指17篇文章中，《何桂蓝专访-除下记者证后，还有人与她同行吗？》及中大冲突两年之际发表的《毕业生忆徒步前行护校 哀山城人文精神消逝》这两篇专访被裁定具煽动意图，《在国安法下的新常态，我们应如何反抗和思考》等9篇博客文章列为具煽动意图，这些文章分别由区家麟、罗冠聪、张昆阳、陈沛敏撰写。案件押后至9月26日判刑。

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