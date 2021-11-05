《立场新闻》总编辞职 香港媒体人：报道难以为继

（德国之声中文网）对当局持批判态度的香港泛民主派网络媒体《立场新闻》的总编辑锺沛权，上周六（11月6日）于脸书一个非公开群组表示，因家庭原因已于11月1日起辞任总编辑一职，职务由副总编辑林绍桐署任。

锺沛权的妻子为已停刊的香港《苹果日报》副社长陈沛敏，她被控违反《港区国安法》串谋勾结外国势力罪，正被还柙。香港《明报》报道，警方于6月17日搜查陈沛敏住所时，也曾带走3部疑属锺沛权的电脑。

《明报》指出，林绍桐确认锺沛权已于11月1日辞任总编辑，并由他署任，不过他并无补充说明更多细节。据了解，锺沛权在群组内贴文写道：「我有幸通过立场这平台结识大家，分享大家的文章，获益良多，希望大家继续支持立场新闻团队成员，他们善良、真诚、坚毅，能够曾经与他们共事，我深感自豪」。

《立场新闻》2014年由前《主场新闻》创办人蔡东豪、锺沛权及余家辉创立，在反送中运动期间，持续报道抗争者动态，也多次被当局视为眼中钉。

今年6月底，《立场新闻》宣布，会把今年5月份及之前刊出的文章全部暂时下架，并暂停接受贊助。于此同时，母公司6位董事辞职，不过《立场新闻》公告表示将继续运作，方针和编採工作不变。

对于《立场新闻》总编辞职一事，中国官媒《环球时报》採访中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说：「随着一些反华和反政府的媒体停止运作，爱国力量也在追究其他反政府媒体的责任上，发挥了积极作用。」他强调，像《立场新闻》这样的媒体的「生存空间」将变得越来越小。

「锺沛权做出辞职的决定并不令人惊讶。这也预示着《立场新闻》将走到尽头，」刘兆佳说。

新闻自由不断紧缩

除《立场新闻》外，诞生于反送中运动期间、曾获第25届香港人权新闻奖的独立传媒《加山传播》共同创办人胡戬也在4日表示，鑑于今日情势发展，在权衡风险后决定即时遣散所有仍身处香港之成员，「今后《加山传播》在外之一切华洋瓜葛，俱与该些人士无关，海外成员则不受影响」。

胡戬向德国之声表示，碍于法律所限未能详阐细节，但他确实认为要在香港经营与政府不同声音的媒体越来越困难。「《苹果日报》已经被解散了，香港新闻界也有许多传言，说《立场新闻》可能是下一个被政府开刀的对象。」

「这些比较大的传媒都是这样了，我们这些更小的传媒，生存空间也就更加有限，」他说，「我认为官媒有了苹果日报的经验后，现在比较想冷处理官方对传媒的压力、不去引来国际关注，让它们静静地在没人察觉的时候自然死亡。」

胡戬说，为避免《香港国安法》风险，《加山传播》从年初开始慢慢转向去做深度人物专访、现在则进一步把香港的成员遣散。在胡戬于今年3月离港赴台、另一位共同创办人冯达浚则被控「串谋颠复国家政权罪」还押至今的情况下，他们几乎难以报道香港当地的新闻。

当问及《加山传播》下一步要怎麽走时，胡戬说，运营方向还需进一步思考。虽然理论上他们在香港已经没有人了，因此应该可以无后顾之忧地去报道一些《国安法》不允许报道的事了，「但这样真的就没关係了吗？似乎也很难讲，」他说。

他说，2019年以来，许多新的独立媒体还算健在，但基本上已经不去碰政治与社会等议题，而是改去报一些娱乐等不具敏感性的新闻。但做为在海外的香港新闻人士，他还是希望未来能加强关注香港民主的海外倡议活动等议题。

「最起码要在国际上维持香港的声量，要不然香港就会慢慢沦为新疆、西藏，」胡戬说。

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