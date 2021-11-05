 《立场新闻》总编辞职 香港媒体人：报道难以为继 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2021

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《立场新闻》总编辞职 香港媒体人：报道难以为继

继香港独立媒体《加山传播》遣散在港成员后，亲泛民主派的香港网媒《立场新闻》上周末也传出总编辑锺沛权辞职的消息。对此，中国官媒《环球时报》报道，「爱国力量在追究反政府媒体的责任上发挥了积极作用」。

Hongkong letzte Ausgabe Apple Daily

《苹果日报》6月被迫停刊后，香港言论自由空间一再受到打压。近日独立媒体《加山传播》遣散香港成员、《立场新闻》总编辞职，皆是警讯。

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有评论认为，近年来在中国大陆和香港，偏公民社会类的社群组织的存在，都会被认为可能是挑战政权的合法性。对于活动人士来说，“颠覆国家政权”成为一种“口袋罪”。

中国国家网信办公布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。从即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时必须依据最新版名单执行。被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。

10月27日，香港立法会通过一项新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。

（德国之声中文网）对当局持批判态度的香港泛民主派网络媒体《立场新闻》的总编辑锺沛权，上周六（11月6日）于脸书一个非公开群组表示，因家庭原因已于11月1日起辞任总编辑一职，职务由副总编辑林绍桐署任。

锺沛权的妻子为已停刊的香港《苹果日报》副社长陈沛敏，她被控违反《港区国安法》串谋勾结外国势力罪，正被还柙。香港《明报》报道，警方于6月17日搜查陈沛敏住所时，也曾带走3部疑属锺沛权的电脑。

《明报》指出，林绍桐确认锺沛权已于11月1日辞任总编辑，并由他署任，不过他并无补充说明更多细节。据了解，锺沛权在群组内贴文写道：「我有幸通过立场这平台结识大家，分享大家的文章，获益良多，希望大家继续支持立场新闻团队成员，他们善良、真诚、坚毅，能够曾经与他们共事，我深感自豪」。

《立场新闻》2014年由前《主场新闻》创办人蔡东豪、锺沛权及余家辉创立，在反送中运动期间，持续报道抗争者动态，也多次被当局视为眼中钉。

今年6月底，《立场新闻》宣布，会把今年5月份及之前刊出的文章全部暂时下架，并暂停接受贊助。于此同时，母公司6位董事辞职，不过《立场新闻》公告表示将继续运作，方针和编採工作不变。

对于《立场新闻》总编辞职一事，中国官媒《环球时报》採访中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说：「随着一些反华和反政府的媒体停止运作，爱国力量也在追究其他反政府媒体的责任上，发挥了积极作用。」他强调，像《立场新闻》这样的媒体的「生存空间」将变得越来越小。

「锺沛权做出辞职的决定并不令人惊讶。这也预示着《立场新闻》将走到尽头，」刘兆佳说。

新闻自由不断紧缩

除《立场新闻》外，诞生于反送中运动期间、曾获第25届香港人权新闻奖的独立传媒《加山传播》共同创办人胡戬也在4日表示，鑑于今日情势发展，在权衡风险后决定即时遣散所有仍身处香港之成员，「今后《加山传播》在外之一切华洋瓜葛，俱与该些人士无关，海外成员则不受影响」。

Proteste in Hongkong Buchhändler Lam Wing-kee

离开香港，目前人在台湾的《加山传播》创办人胡戬认为，香港政府目前对传媒的压迫属「冷处理」，要让不同声音的媒体慢慢在没人察觉时「自然死亡」。

胡戬向德国之声表示，碍于法律所限未能详阐细节，但他确实认为要在香港经营与政府不同声音的媒体越来越困难。「《苹果日报》已经被解散了，香港新闻界也有许多传言，说《立场新闻》可能是下一个被政府开刀的对象。」

「这些比较大的传媒都是这样了，我们这些更小的传媒，生存空间也就更加有限，」他说，「我认为官媒有了苹果日报的经验后，现在比较想冷处理官方对传媒的压力、不去引来国际关注，让它们静静地在没人察觉的时候自然死亡。」

胡戬说，为避免《香港国安法》风险，《加山传播》从年初开始慢慢转向去做深度人物专访、现在则进一步把香港的成员遣散。在胡戬于今年3月离港赴台、另一位共同创办人冯达浚则被控「串谋颠复国家政权罪」还押至今的情况下，他们几乎难以报道香港当地的新闻。

当问及《加山传播》下一步要怎麽走时，胡戬说，运营方向还需进一步思考。虽然理论上他们在香港已经没有人了，因此应该可以无后顾之忧地去报道一些《国安法》不允许报道的事了，「但这样真的就没关係了吗？似乎也很难讲，」他说。

他说，2019年以来，许多新的独立媒体还算健在，但基本上已经不去碰政治与社会等议题，而是改去报一些娱乐等不具敏感性的新闻。但做为在海外的香港新闻人士，他还是希望未来能加强关注香港民主的海外倡议活动等议题。

「最起码要在国际上维持香港的声量，要不然香港就会慢慢沦为新疆、西藏，」胡戬说。

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