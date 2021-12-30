《立场新闻》关闭：香港团体从台湾跨海声援

（德国之声中文网）「以言入罪中共可耻！报导真相不是犯罪！」在台湾的香港组织及人权团体周日（30日）集结在中国银行台北分行前，手举「香港自由」的海报，声援遭港警逮捕的《立场新闻》高层，并抗议港府侵犯新闻言论自由。

包括艺人何韵诗在内等6名《立场新闻》高层，29日突然被港警以「串谋发布煽动刊物」罪为由拘捕并搜索其办公室，《立场新闻》随即宣布停运并遣散所有员工，这是继《苹果日报》后，香港政府对媒体的又一次打压。

香港边城青年执行委员冯诏天表示，《立场新闻》在「国安法」实施后，面对中国打压仍旧持续运作，并在《苹果日报》关闭后，勇敢地在乱世中揭露极权政府的所做所为。他担忧，所有香港的媒体人都有可能成为被肃清的对象。

他说：「这些大搜捕告诉我们，我们熟悉的香港已经面目全非，香港人试图守护中国或香港容不下的价值，甚至是想消灭肃清的价值，先是民主运动，再来是公民社会，今天是媒体，明天可能是教育，后天可能是香港所有的文化和香港人。」

台湾经济民主连合研究员江旻谚指出，《立场新闻》在香港「反送中」运动期间，记者在前线真实报导，很感谢《立场新闻》的记者撑到最后一刻，也包括前董事何韵诗，「即便他们被打压且可能被起诉，但新闻自由的精神永远不会熄灭」。

唯一的海外声援

这场名为「声援香港新闻自由，抗议极权清算《立场》」的记者会，参与的团体除了有香港青年组织、台湾香港协会还有台湾的人权组织及学生联合会，这也成为目前唯一一场海外声援香港《立场新闻》及新闻自由的公开集会。

身为律师的台湾香港协会理事长桑普则指出，5月台湾《苹果日报》纸本停刊，6月香港《苹果日报》纸本和网站都收掉，壹传媒还被清算，12月就轮到《立场新闻》了，让他非常感伤。

观看视频 01:58 香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕

桑普说，香港「以言入罪，人人自危」，香港现在已是个大监狱，连「知」的权利没有了，香港新闻自由已经完蛋，评论人他们都不敢讲话了，并反问「还有人敢去香港采访吗」？他续指：「现在的情况是，要嘛你进入小监狱，要嘛躺在香港这个大监狱，非常可悲。」桑普认为，香港所有媒体都发新华社的「通稿」，就是他们（政府）的目标。

香港历史作家徐承恩则在记者会上批评中国最致命的武器，就是谎言，的是威迫、有的是利诱，他以「大野狼」比喻中国，批评中国「伪装小红帽婆婆」，说谎「威迫或利诱」，目的是要人「丢弃独立的身份、人格、思想、主权」，成为其「附庸」。

他向德国之声说，在《立场新闻》、《苹果日报》将网站内容全部移除后，下一代人对于这段历史可能就不熟悉，也无法知道更多细节。

吁台湾政府保护港人

台湾人权促进会副秘书长王曦认为，未来应该会有部分香港传媒记者移居台湾，她向德国之声表示，台湾政府应该准备好承接香港的民主力量，相关法规也应该快速修法，希望台湾政府不应该置身事外。

她说：「我们的港澳条例有办法准备好了吗？我们应该推动相关法律的修定，让更多想要在台湾继续落地生根、想为人权价值一起努力的香港人们能来到台湾。」

台湾的平权团体也加入了声援行动，身穿写着「爱人无惧」上衣的彩虹平权大平台执行长吕欣洁在记者会中表示，被拘捕的何韵诗也曾到台湾参与同志婚姻平权活动，而许多台湾的同志伴也是香港人，因此「今天香港面对的不只是香港同志的事，也是所有台湾朋友在追求自由和正义的路上，不可忽视的事情」。

她并期待台湾政府能尽快通过跨国同婚相关法规，让台湾跟香港伴侣们的家庭可以在一个自由没有恐惧的环境下成长。

台湾经济民主连合研究员江旻谚坦承，面对《立场新闻》及香港情势的处境，在台湾的人很难以直接手段给予帮助，但香港在全球网络非常绵密，在国际上也展现出港人跨国协助能力，因此「即便香港正处于威权统治，海外港人仍有更多机会通过跨国网络协助香港」。

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