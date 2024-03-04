"窃听门"继续发酵 德防长呼吁各方保持镇静

（德国之声中文网）德国联邦国防军高级军官就是否向乌克兰提供金牛座导弹一事的内部讨论，显然遭到俄罗斯情报部门的窃听。德国国防部长皮斯托利乌斯表示，今后几天内，军方反间谍机构将会发布调查报告。

这位社民党政治家周日在柏林表示，联邦国防军内部讨论遭到窃听的事件是俄罗斯信息战的一个组成部分。普京的目的是搅乱德国内政，"这是俄罗斯混合信息战的一部分，目的是挑拨离间，破坏我们的团结。我们绝不能上普京的当。"他表示，有鉴于此，我们应当对军界高层通话内容遭俄方公布的事件做出审慎而果断的回应。

“谨防中计”

自民党国防事务专家施塔克-齐默曼（ Marie-Agnes Strack-Zimmermann）也呼吁各方保持镇定，静待事件调查结果。她在德国电视二台表示："我们应当小心谨慎，不能乱了阵脚。因为让我们发生内斗，正是普京的目的所在。"

施塔克-齐默曼呼吁对窃听事件开展"冷静和果决"的调查。她表示，德国遭到窃听本身，并不出乎意外。德国相关机构应当认真核查，是否在应对信息战方面做好了必要的技术准备。

德国驻俄大使：并无"召见"之事

德国驻莫斯科大使兰博斯多夫（ Alexander Graf Lambsdorff）对德新社表示，周一他确实曾前往俄罗斯外交部，但此行同所谓"窃听门"事件无关，也不是被召见。他表示，双方就一些涉及双边关系的话题交换了意见，但他拒绝透露谈话的具体内容。

德国外交部也在柏林表示，俄罗斯方面并没有召见驻俄大使。驻俄大使是根据很早以前的一项约定前往俄罗斯外交部的。此前，俄罗斯塔斯社曾援引匿名人士的话报道称，德国军官就是否在乌克兰部署金牛座导弹一事的相关讨论被发布之后，俄罗斯召见了德国驻俄大使。



克里姆林宫：西方正在"直接参与"乌克兰战争

克里姆林宫发言人佩斯科夫（（Dmitry Peskov）表示，德国军官们的谈话内容"再次凸显了西方正在直接参与乌克兰冲突。"佩斯科夫说："录音资料显示，德国联邦国防军正在就打击俄罗斯本土，展开实质性的、具体的讨论。"

佩斯科夫表示："现在我们需要澄清的是，这是否只是德国联邦国防军单方面的立场。那么问题的关键是，德国联邦国防军的可控性还有多大？德国总理肖尔茨是否还能操控局势？或者这本身就是德国政府政策的一部分？"佩斯科夫强调："无论是哪一种情况都很糟糕，都再次凸显了西方国家集体卷入了乌克兰冲突。"

俄罗斯境内一座铁路桥被炸

周一，乌克兰情报部门及俄罗斯官方的塔斯社均报道称，俄罗斯萨马拉州西南部的一座铁路桥遭炸弹袭击，桥体受损。

俄罗斯铁路部门称，这座桥上的铁路交通已被暂时叫停。乌克兰方面宣称对此次爆炸事件负责，并称这座桥是用来运送"军事物资"的。乌克兰军事情报局还补充说："鉴于桥体受损的程度，这座铁路桥将在很长一段时间内无法恢复使用。"

（德新社，路透社）

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