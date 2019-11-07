 窃取美企商业机密″实锤″  中国科学家认罪 | 经济纵横 | DW | 13.11.2019

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经济纵横

窃取美企商业机密"实锤"  中国科学家认罪

美国司法部表示，一名中国科学家周二在法庭上认罪，承认从美国石油公司窃取了电池技术。美国司法部国家安全事务助理部长德默斯指出，这名中国公民的认罪是中国窃取美企知识产权的又一实例。

Symbolbild Internet Verbind Störung Netz Netzwerk (picture-alliance/blickwinkel)

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就在中美因贸易战僵持不下之际，一名中国公民因为涉嫌从事间谍活动遭到逮捕，也让双方秘密的情报战再次浮上檯面。 (26.09.2018)

继华为之后，美国政府现在似乎又“盯上”了抖音，怀疑该中国热门应用程序或存在安全隐患。据多家媒体报道，华盛顿将调查抖音是否为中国政府收集数据。 (02.11.2019)

中美两国不只贸易战还有谍报战。美国中央情报局（CIA）前情报人员李振成，被控搜集机密资料罪，企图将有关资料交予中国政府。《纽约时报》曾报导，卧底名单外洩造成近20名线人被杀害或监禁。 (17.05.2018)

（德国之声中文网）35岁的中国公民谭鸿晋（Hongjin Tan，音译）是美国永久居民，他去年12月被捕，被控窃取商业机密。美国司法部指出，谭在美国俄克拉何马州北区法院认罪，罪名包括盗窃商业秘密、未经授权获取和传播商业秘密。   

报告指控谭鸿晋盗窃的机密与价值逾10亿美元的产品有关。美国司法部国家安全事务助理部长德默斯(John Demers)在一份声明中指出："谭的认罪是中国窃取美国公司知识产权的又一个实例。"

美国检察官特伦特·肖尔斯（Trent Shores）表示，"谭鸿晋这样的工业间谍的任务是获取美国的商业机密和知识产权……中国的经济侵略对美国新兴高科技产业构成了威胁。"

《联合早报》报道，联邦调查局在谭的笔记本电脑上发现来自一家中国公司的聘雇协议，这家公司研发锂电池的生产线。

美国司法部表示，谭鸿晋从2017年6月进入这家美国公司工作直到被捕。

该部门没有透露这家美企的名字，但在领英LinkedIn上Hongjin Tan的履历表上可以看到，他自称是Phillips 66公司分裂技术团队的一名科学家。他曾在加州理工学院担任研究助理和访问学者，并在该校获得了博士学位。

美国司法部表示，定于2020年2月12日宣判，但没有透露他可能面临的刑期。

  • Großbritannien Mädchen mit der Puppe Cayla (Getty Images/R. Stothard)

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    隐藏在儿童房的“特务”

    娃娃“凯拉”远非像广告所宣传的那么好。宣传广告称其“就像一个真正的朋友”，还带有无线麦克风。但是英国一家玩具公司销售的该产品现在已经被从市场上召回。尤其需要注意的是：无线通信联络的内容极容易被拦截，第三方也可以听到儿童房里的对话内容。

  • Deutschland Elektrogeräteausstellung der Bundesnetzagentur (picture alliance/dpa/H. Kaiser )

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    伪装的“干扰器”

    一个伪装起来的“干扰器”：一旦开启，它可以确保周围的移动网络全面断网。这种导致手机失灵的干扰器是被严格禁止的，因为它也会让人无法拨打急救或者火警电话，因此使用这种干扰器可面临五位数罚款。德国联邦网络局表示，多年来一直有人在网上进行销售，有些售价在100欧元以下。

  • Verboten wurde auch diese Haar-Glättbürste aus den Niederlanden: Sie brachte nicht nur die Haare auf Temperatur, sondern erhitzte auch den Griff auf über 120 Grad Celsius. Die Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Produkte hat sich von 2014 bis 2016 mit 1,25 Millionen beschlagnahmten Produkten mehr als verdoppelt. Immerhin: Dafür wurden 2016 insgesamt 840.000 Euro Bußgelder eingenommen.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    头发直了，手也红了

    这个来自荷兰的电发梳也被禁止继续销售。因为它不仅可以烫头发，手柄也会被加热超过120度。从2014年到2016年，被召回的电发梳增加了一倍，达到125万件。2016年，罚款金额达到84万欧元。

  • Diese Funkkopfhörer nutzen nicht genehmigte Frequenzen und sorgen so für UKW-Störungen. Wie kann man sich als Verbraucher schützen? Fiete Wulff: Qualitätssiegel wie die CE-Kennung sind ein wichtiger Anhaltspunkt, ob Produkte den europäischen Standards entsprechen. Bei sehr günstigen Preisen sollte man lieber noch ein zweites Mal hinsehen, denn manche Firmen fälschten diese Siegel.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    邻居家的收音机也开始噪音大作

    这个无线耳机用的是禁用频率，因而会使周边的收音机出现干扰。消费者该如何保护自己的利益？德国联邦网络局认为，有无质量合格印章是说明产品是否符合欧洲标准的一个非常重要的环节。如果价格非常便宜，宁愿仔细看一看，因为有些公司会伪造印章。

  • Dieser Radiowecker nutzt Frequenzen, die für den Funkbetrieb der Flugsicherheit gedacht sind. Insgesamt wurden im Jahr 2016 mehr als 980.000 Produkte vom Markt genommen und über 9000 Einfuhrverbote verhängt. Oft, aber nicht immer kommt die Ramsch-Elektronik aus China. Durch den Online-Handels hat sich das noch verstärkt. Hinweise kommen oft vom Zoll.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    威胁飞行安全

    这个收音机闹钟使用的频率是为了保障航空安全设定的无线电频率。2016年，超过98万件该产品被拿下货架。类似问题电子产品常常来自中国。

  • In diese Uhr wurde über der Ziffer 12 eine Überwachungskamera eingebaut. Solche Spionageartikel fallen bei der Marktüberwachung der Bundesnetzagentur besonders häufig auf. Für Unterstützung sorgen neben dem Zoll bundesweit über 400 Mitarbeiter an 20 Standorten. Sie nehmen Testkäufe vor, besuchen Messen und stöbern in Geschäften.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    昼夜监控摄像头

    这只表12点的上方安装了监控摄像头。在对市场进行监督检查时，这种间谍工具尤其引起联邦网络局的注意。除海关之外，德国联邦网络局20个分支机构的超过400名员工通过试探性购买或者分别到博览会、商店进行查抄。

    作者: Sarah Dommel


 

 

文木 / 杨威廉（法新社等）

 

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太危险！这些电子产品在德国被禁

妨碍航空飞行的收音机闹钟、可以作为间谍工具的娃娃、烧伤手的电梳子……这些电子产品便宜、时尚，但异常危险。 (22.07.2017)  

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