窃取美企商业机密"实锤"  中国科学家认罪

（德国之声中文网）35岁的中国公民谭鸿晋（Hongjin Tan，音译）是美国永久居民，他去年12月被捕，被控窃取商业机密。美国司法部指出，谭在美国俄克拉何马州北区法院认罪，罪名包括盗窃商业秘密、未经授权获取和传播商业秘密。

报告指控谭鸿晋盗窃的机密与价值逾10亿美元的产品有关。美国司法部国家安全事务助理部长德默斯(John Demers)在一份声明中指出："谭的认罪是中国窃取美国公司知识产权的又一个实例。"

美国检察官特伦特·肖尔斯（Trent Shores）表示，"谭鸿晋这样的工业间谍的任务是获取美国的商业机密和知识产权……中国的经济侵略对美国新兴高科技产业构成了威胁。"

《联合早报》报道，联邦调查局在谭的笔记本电脑上发现来自一家中国公司的聘雇协议，这家公司研发锂电池的生产线。

美国司法部表示，谭鸿晋从2017年6月进入这家美国公司工作直到被捕。

该部门没有透露这家美企的名字，但在领英LinkedIn上Hongjin Tan的履历表上可以看到，他自称是Phillips 66公司分裂技术团队的一名科学家。他曾在加州理工学院担任研究助理和访问学者，并在该校获得了博士学位。

美国司法部表示，定于2020年2月12日宣判，但没有透露他可能面临的刑期。

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文木 / 杨威廉（法新社等）