窃取特斯拉机密——德、加双重国籍在华商人被美判刑

美国司法部周一表示，一名在中国居住的德国和加拿大双重国籍者在美国被判处24个月监禁。他被控窃取特斯拉的电动汽车商业机密用于自己与之竞争的电动汽车电池生意。

（德国之声中文网）周一（12月16日）被判刑的这名男子名为普弗卢戈柏尔（Klaus Pflugbeil），现年59岁。他于6月认罪，承认自己与商业伙伴邵一龙（音译，Yilong Shao）合谋将特斯拉的电池生产机密出售给长岛的商人--后者实为美国联邦调查局FBI人员假扮。

普弗卢戈柏尔的律师、特斯拉发言人均未立即置评。邵一龙亦受到指控但仍在逃。

美国助理检察总长奥尔森（Matthew Olsen）在一份声明中表示："普弗卢戈柏尔窃取一家美国电动汽车制造商的商业机密，用于他自己位于中国的公司，这一行为使（中国）在一个关涉国家安全的关键行业受益。"

普弗卢戈柏尔拥有德国和加拿大双重国籍。他于3月在纽约被捕。

检察官称，普弗卢戈柏尔和邵一龙以一家"位于美国的领先电动汽车公司"的商业机密为基础，建立起二人的电动汽车电池生意。检察官没有点明这家被窃美国公司的名称，但表示，这家美国公司于2019年收购了一家位于加拿大的电池组装生产线制造商。这与特斯拉收购加拿大公司Hibar相吻合。

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美国司法部表示，普弗卢戈柏尔和邵一龙曾就职于该加拿大制造商，后来普弗卢戈柏尔于2020年加入了邵一龙的生意。检察官称，普弗卢戈柏尔和邵一龙的公司在中国、加拿大、德国和巴西设址，生产与他们此前雇主同样的电池组装设备。

检察官称，去年，邵一龙在拉斯维加斯一次贸易展结识了FBI人员假扮的生意人，后来，普弗卢戈柏尔向这些假扮为生意人的特工发送了一份商业计划书，其中包含了特斯拉的商业机密。

（路透社等）

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