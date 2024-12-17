窃取特斯拉机密——德、加双重国籍在华商人被美判刑

窃取特斯拉机密——德、加双重国籍在华商人被美判刑2024年12月17日
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（德国之声中文网）周一（12月16日）被判刑的这名男子名为普弗卢戈柏尔（Klaus Pflugbeil），现年59岁。他于6月认罪，承认自己与商业伙伴邵一龙（音译，Yilong Shao）合谋将特斯拉的电池生产机密出售给长岛的商人--后者实为美国联邦调查局FBI人员假扮。
普弗卢戈柏尔的律师、特斯拉发言人均未立即置评。邵一龙亦受到指控但仍在逃。
美国助理检察总长奥尔森（Matthew Olsen）在一份声明中表示："普弗卢戈柏尔窃取一家美国电动汽车制造商的商业机密，用于他自己位于中国的公司，这一行为使（中国）在一个关涉国家安全的关键行业受益。"
普弗卢戈柏尔拥有德国和加拿大双重国籍。他于3月在纽约被捕。
检察官称，普弗卢戈柏尔和邵一龙以一家"位于美国的领先电动汽车公司"的商业机密为基础，建立起二人的电动汽车电池生意。检察官没有点明这家被窃美国公司的名称，但表示，这家美国公司于2019年收购了一家位于加拿大的电池组装生产线制造商。这与特斯拉收购加拿大公司Hibar相吻合。
美国司法部表示，普弗卢戈柏尔和邵一龙曾就职于该加拿大制造商，后来普弗卢戈柏尔于2020年加入了邵一龙的生意。检察官称，普弗卢戈柏尔和邵一龙的公司在中国、加拿大、德国和巴西设址，生产与他们此前雇主同样的电池组装设备。
检察官称，去年，邵一龙在拉斯维加斯一次贸易展结识了FBI人员假扮的生意人，后来，普弗卢戈柏尔向这些假扮为生意人的特工发送了一份商业计划书，其中包含了特斯拉的商业机密。
（路透社等）
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