突袭俄罗斯，乌克兰意欲何为？

俄罗斯发动侵乌战争以来，首次有乌克兰正规军开进俄罗斯本土。西方专家普遍认为，这是乌克兰方面开始采用新战略的迹象，不过，也有人认为此举暗藏着极大的风险。

（德国之声中文网）在谈到过去几天俄罗斯西部库尔斯克地区的最新局势时，美国新罕布什尔大学教授斯宾德尔（Jen Spindel）表示，在如何抵御俄罗斯入侵的问题上，乌克兰可能已经为转变战略迈出了“第一步”。她在接受德国之声专访时表示：“乌克兰不能再像过去两年那样应对这场战争了，毕竟他们没有足够的兵员和武器。”

而这种战略转变，也恰恰是斯宾德尔今年五月在《外交事务》发表的一篇文章中提出的观点，她和她的同事在这篇文章中写道：“这应当是一场拖垮对方的战争，而不是和对方硬碰硬的战争。”斯宾德尔认为，乌克兰应采用所谓“不对称”的作战方式，即不要和在许多方面占据优势的俄军正面作战，而是应当采用符合乌克兰兵力和武装配给状况的战术。而库尔斯克目前发生的一切，似乎正是这种战术的体现。斯宾德尔说：“乌克兰的做法显示，俄罗斯的领土并不是禁区，对俄罗斯领土展开攻击，可以转移俄军兵力，让他们无法继续对乌克兰领土狂轰乱炸。”

乌克兰为何要进攻库尔斯克？

乌军对库尔斯克发动进攻一周以来，基辅一直对此事三缄其口。迄今为止，泽连斯基也只是说“要让战场转移到侵略者家中。”一名乌克兰高级军官周末对法新社表示，数千名乌军士兵参与了此次行动。目的是分散俄军兵力，动摇军心。本周一，乌军总司令西尔斯基 Olexandr Syrskij首次就库尔斯克战局发表评论，他说，乌军已经控制了大约一千平方公里的俄罗斯领土。

俄罗斯总统普京也在周一再度就库尔斯克局势发表讲话：“敌人试图改善他们未来的谈判地位。”他表示，乌克兰的企图不会得逞，现在俄罗斯的当务之急是将乌克兰军队赶出边境。

俄罗斯总统普京：当务之急是将敌军赶出边界。 图像来源: Evgenia Novozhenina/REUTERS

来自俄罗斯的消息称，八月六日，乌克兰军队开进库尔斯克地区，并在短时间内向纵深推进了至少十公里。一些媒体报道称，乌克兰军队已经进入俄罗斯境内纵深三十公里地区，并占领了一些小村庄。据称，前线的局势变化很快。俄罗斯国防部宣称，乌克兰军队的挺进行动已经被制止，目前战斗主要集中在边境地带的两个小片区域内。不过，莫斯科方面显然对失去库尔斯克核电站的控制感到担忧，但另一方面，按照俄罗斯媒体的说法，乌军目前距离核电站还有三十公里。

这是乌克兰正规军首次攻入俄罗斯本土。2023年，曾有亲乌克兰的小股俄罗斯反叛武装从乌克兰境内短暂攻入俄罗斯的别尔哥罗德地区。

专家：“有利于提振士气，但对战争本身并无意义”

奥地利军事历史学家莱斯内尔上校（ Markus Reisner）对德国之声表示，此次突袭行动是乌方经过缜密策划后发起的行动，也说明了俄罗斯侦察工作的彻底失败。他表示，在信息战方面，基辅获得了全面胜利，因为全世界的眼光都集中到了库尔斯克，而俄军在顿涅茨克地区取得的缓慢进展却不再有人关注。如果乌克兰能够在库尔斯克长期驻守，那么俄罗斯方面就将被迫调整军事布局。这样乌军在顿涅茨克地区的压力就会有所缓和。

军事问题专家格莱瑟尔：除了提振士气，此次突袭对战争本身毫无意义。 图像来源: DW

柏林欧洲外交关系理事会军事问题专家格莱瑟尔（Gustav C. Gressel）对库尔斯克的战局并不乐观。库尔斯克行动开始数天后，他为德国之声撰写的一份分析中写道：“此次行动有利于鼓舞士气，但对战争本身并无意义。 他表示，没有迹象显示，俄军会从乌克兰东部撤军而去阻击库尔斯克的乌克兰军队。尽管目前有一些未经证实的报告指出，俄罗斯已将乌克兰东北部的部分军队调防至库尔斯克，但格莱瑟尔仍认为：“将战线延长至俄罗斯境内，受益者首先是俄罗斯，因为这会使乌克兰的兵力进一步被分散。”

不过，受访专家们也表示，乌克兰此次出兵库尔斯克可能也有其他的目的，例如，正如普京所评估的那样，乌克兰是为了改善未来的谈判地位。德国记者“乌克兰通”施耐德迪特（ Winfried Schneider-Deters）认为，此次行动一方面可以提振乌克兰士气，毕竟过去两年多来他们已经厌恶了坚守战壕的消耗战。对这些士兵来说，现在能够攻入敌国领土，无疑是一件扬眉吐气的好事情。

施耐德迪特表示：“乌克兰领导层可能也是为了向西方展示，乌克兰还没有到无力还手的地步，只要西方继续提供武器，乌克兰就有机会赢得战争。”

美国和其他盟友怎么说？

施耐德迪特认为，此次对库尔斯克的突袭“是个重大转折”，而且是一个“早就应当采取的行动”。他表示，此前以美国为首的西方国家，为了避免事态扩大，想必一直在阻止乌克兰采取类似的行动。施耐德迪特表示，乌克兰现在力排众议，果断采取行动，是一个正确的决定。

华盛顿、柏林以及其他西方国家政府一直禁止乌克兰用援乌武器进攻俄罗斯本土。直到2024年5月，俄军发动对哈尔科夫的攻势之后，西方才解除了相关禁令。但禁令并非完全解禁，一些武器仅限于在俄乌边境地带使用，而美制 ATACMS战术导弹则只可用于打击乌克兰被占领土上的目标。

迄今为止，美国对乌克兰发起的库尔斯克行动只做出了审慎的回应。 美国新罕布什尔大学教授斯宾德尔表示，为了缓解事态，华盛顿和基辅高层之间最近想必通了很多次电话。

美制 ATACMS战术导弹只可用于打击乌克兰被占领土上的目标。 图像来源: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

中国表态：呼吁各方“降温”

周一，当被问及库尔斯克最新事态时，中国外交部发言人表示：“中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，呼吁各方遵守局势降温‘三原则’，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火。中方将继续同国际社会保持沟通，为推动危机政治解决发挥建设性作用。”

两年前，俄罗斯发动侵乌战争，遭到来自同美国和西方国家的一致谴责，但中国方面始终未对俄罗斯的侵略行径予以谴责，而是宣称保持中立，并强调不会向交战任何一方提供致命武器。

但事实上，中国一直是俄罗斯在政治和经济层面上的亲密盟友，北约甚至指责中国是俄乌战争“决定性的推动者”。去年，中国曾发布一份呼吁“政治解决争端”的和平计划，但西方国家认为，中方的建议旨在让俄罗斯得以保留乌克兰被占领土。

乌军会推进多远？

斯宾德尔认为，乌军的目标并不是要一直挺进到莫斯科，因为这对任何一方都没有好处。此外，乌军向俄罗斯挺进的越纵深，后援被截断的风险也就越大。斯宾德尔说，为了达到目的，乌军并不需要过多向纵深挺进，“而只需要抵达俄军储备兵力和武器的地区。”她表示，如果今后几天内，俄罗斯方面不能做出“强有力的回应”，乌克兰方面则可以尝试进攻俄罗斯境内更多的目标。此外，有迹象显示，俄罗斯原本计划从乌克兰北部发起攻势，至于俄方现在是否会推迟此次攻势，还有待观察。

斯宾德尔说，乌克兰需要控制尺度，也要顾及西方盟友的感受。她说，此次突袭库尔斯克足以构成一次意图清晰的攻击俄罗斯的行动，但还不足以引发各方对更大规模行动的担忧。斯宾德尔表示，她不认为此次行动能够给整个战争带来很大的变化。她表示，乌军今后可能还会发起更多的突袭行动，目的就是要打乱俄罗斯的阵脚。



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