 突破政府边境防线 瓜伊多召义工投入人道救援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2019

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时政风云

突破政府边境防线 瓜伊多召义工投入人道救援

委内瑞拉总统马杜罗强调委国没有人道危机，并指控美国对委内瑞拉执行的经济制裁为物资短缺的元凶。 他强调已有上百万家庭受惠于政府发放的补给餐盒，而委国政府也向中国与俄罗斯购买药物及医疗器材。

Kolumbien USA stellen 200 Tonnen Hilfsgüter für Venezuela bereit (Reuters/E. Garrido)

目前美国已在週六 (2月16日) 将好几吨的物资送抵委哥边境，而另外两批物资也预计将在本週一 (2月18日) 与週二 (2月19日) 送抵巴西与库拉索的物资中心。 瓜伊多团队表示这些物资将透过空运与海运抵达各处。

(德国之声中文网) 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多 (Juan Guaido) 周日 (2月17日) 表示，他希望在一周内号召百万名义工向马杜罗施压，让好几吨的人道救援物资能顺利进到委内瑞拉。 大部分来自美国的粮食、卫生器具及营养补给品已在委内瑞拉与哥伦比亚边境等候多日，而国际社会也预计在委内瑞拉与巴西跟库拉索 (Curacao) 边境设立更多物资储存中心。

瓜伊多周日 (2月17日) 向60万名义工表示，他的目标是在2月23日前募集到100万名义工，并号召他们将物资从边境运进委内瑞拉。 他说会透过社群媒体或在特定地点号召义工，而义工将搭巴士到边境，并将物资运进委内瑞拉。 但对于义工将如何突破委内瑞拉军队组织的防线，瓜伊多目前仍未公开相关策略。

人道救援组织已在委内瑞拉境内的多个人道救援营集结，随时准备接收物资。 根据统计，已有大约2、3百万委内瑞拉人因经济瓦解而离开委内瑞拉，而许多留在境内的委内瑞拉人因通货膨胀的关系，无法负担食物或药品。

委内瑞拉总统马杜罗不但坚持委国并无人道危机，并强调反对派的指控是为了掩饰美国入侵该国的计划。 他週五 (2月15日) 指示委内瑞拉军队在与哥伦比亚边境预备，并强调委内瑞拉的物资短缺是美国的经济制裁造成的。 他声称已有600万家庭受惠于委内瑞拉政府发放的补给餐盒，且他的政府已向中国、古巴跟俄罗斯购买了933吨的药物与医疗器具。 他说: 「我们用自己的钱买了这些物资，因为我们拒绝向任何国家乞讨。 」

Venezuela Juan Guaido bei Veranstaltung mit freiwilligen Helfern zur Verteilung von Hilfsgütern in Caracas (Reuters/A. Martinez Casares)

瓜伊多周日 (2月17日) 向60万名义工表示，他的目标是在2月23日前募集到100万名义工，并号召他们将物资从边境运进委内瑞拉。 他说会透过社群媒体或在特定地点号召义工，而义工将搭巴士到边境，并将物资运进委内瑞拉。

瓜伊多周日向大约四千名穿白上衣与绿围巾的义工表示: 「委内瑞拉的人道危机随时可能爆发。 」58岁的克雷斯普 (Coromoto Crespo) 接受法新社访问时表示，现在在委内瑞拉，人民需要奇迹出现才能取得药物。 他说: 「我有高血压，但我却负担不起任何市面上的药物。 我有个亲戚因为无法取得抗生素而过世了。 」

美国议员鲁比奥 (Marco Rubio)週日抵达委内瑞拉与哥伦比亚边境视察，并与政府官员会面。 目前美国已在週六 (2月16日) 将好几吨的物资送抵委哥边境，而另外两批物资也预计将在本週一 (2月18日) 与週二 (2月19日) 送抵巴西与库拉索的物资中心。 瓜伊多团队表示这些物资将透过空运与海运抵达各处。

另一方面，委内瑞拉外交部长阿雷亚萨 (Jorge Arreaza) 证实他已在美国国务院的要求下，与美国特使亚布拉罕 (Elliott Abrams) 会晤两次。 但他拒绝分享会谈细节。

杨威廉/罗法 (法新社、路透社)

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