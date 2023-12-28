突破性会谈后 北京以强硬语调对美喊话

（德国之声中文网）在中断交流一年多后，中美军方终于在上周恢复了对话，美国国防部高级别官员与中方对等官员进行了视讯会谈。双方承诺努力恢复接触以避免误判和误解，美方呼吁“做更多工作”以确保军事通讯保持畅通和可靠。

恢复军事对话被看作是中美努力保持双边关系积极势头的一个迹象。然而仅仅一周后，北京又以强硬语调做出表态。

在今年最后一次例行记者会上，中国国防部发言人的吴谦大校指责美国的2024财年国防授权法案 “无端渲染所谓‘中国军事威胁’，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权、安全、发展利益”。

美国总统拜登近日正式签署了“2024财年国防授权法案”，其内容包括提高美国军费、增强太平洋威慑力及对抗中国在印太地区军事扩张等，还提出要协助台湾加强防务。

吴谦在周四（12月28日）表示，中国军方对此强烈不满、坚决反对，强调“台湾问题是中国内政”，并指美国国防费用在世界主要国家中名列第一。“美方一方面加速自身军力发展，强化亚太军力部署，巩固双边军事同盟，拼凑三边安全伙伴关系和‘四边机制’；另一方面却一再拿中国说事，炒作并不存在的‘中国军事威胁’，种种操弄加剧国际社会的阵营对抗和军备竞赛态势，对当前的国际安全体系和全球治理体系造成严重冲击。”

这位中国国防部发言人要求美方“摈弃过时的旧安全观与零和博弈的冷战思维，客观理性地看待中国、看待中国军力发展，以免陷在霸权迷思中难以自拔”。

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此外，吴谦也指责美国加剧了南中国海的紧张局势，称美国国防部对于中方（在中菲船只冲突中）的批评是“罔顾事实、颠倒黑白，无端指责中方正当维权行为”，并指责“美方为了一己私利，怂恿挑动菲方侵权挑衅，还妄图用什么《美菲共同防御条约》威胁、胁迫中方，中方不吃这一套”。

对美“更加鹰派”的语调

路透社的报道指出，中方这次的语调比之前更加鹰派。在中国媒体“观察者网”相关新闻下方，有网友评论称“那还搞什么中美两军通话？！”

上周四（12月21日），美国参谋长联席会议主席、空军上将布朗（Charles Brown）与中国中央军委联合参谋部参谋长、陆军上将刘振立举行了一年多以来的首次视讯会议。此前，拜登和习近平在旧金山就恢复军事关系达成了协议。北京2022年在时任美众议院议长佩洛西访问台湾后中断了这一关系。

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中国国防部发言人吴谦在本周四的记者会上也提到这次视讯通话，表示对话取得了“积极的建设性成果”，但北京期待华盛顿“和中方相向而行，切实在平等和尊重的基础上，推动两军关系健康稳定向前发展”。

目前正值台湾大选前夕

台湾将于2024年1月13日举行关键的总统选举。在本周四中国国防部的例行记者会上，吴谦再次警告美国不要干涉台湾事务，不要对台军售。他说：“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。美方通过各种手段操弄台湾问题，是十分危险的‘赌注’行为。”

吴谦也称，中方要求美方认清拜登不久前签署的“2024财年国防授权法案”中涉华条款的“严重危害性”，“停止借任何名义、以任何方式武装台湾，停止‘以台制华’的挑衅行径，以实际行动维护地区和平稳定”。

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台湾国防部本周表示，在选举前没有看到中国大规模军事活动的迹象，但在密切关注中国的动向。根据台湾国防部消息，周四有12架中国军机越过台海中线。台湾海峡中线曾经是两岸之间的非官方屏障，但如今中国军机越线已是家常便饭。

此外，本月台湾已二度侦获来自中国的气球越过台湾海峡中线，但是台湾当局研判应为气象气球。

中国国防部发言人吴谦在周四针对中国气球飞越海峡中线、被外界猜测意在介选回应称，“气球一事请向主管部门了解”。他还表示，“民进党当局炒作所谓‘大陆介选‘，不过是惯用的选举套路，意在挑动对抗，妄图骗取选票。这套老把戏已经被越来越多的台湾民众所识破”。

吴谦也再次强调，“台湾是中国的一部分，根本不存在什么‘海峡中线’”。

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谁来接任中国防长？

在12月28日的记者会上，也有外媒记者针对中国国防部部长的继任人选提问。前防长李尚福在今年10月被免职，中国官方至今未公布被免职原因。路透社等外媒曾报道称，李尚福因涉嫌军购腐败而面临调查。

关于谁来接任中国防长的问题，吴谦仅表示， “注意到了你的问题，请关注我们（中国国防部）的微信及发布”。

同时，吴谦也未对三名军工高层被撤销中国全国政协委员资格做出回应，仅表示应“询问有关部门”。三名被免职的航空防务系统高层分别为吴燕生、刘石泉、王长青，分别来自中国航天科技集团公司、中国兵器工业集团有限公司和中国航天科工集团有限公司。

路透社报道指出，中国航天科技集团公司是中国主要的航天项目承包商和导弹系统制造商；中国兵器工业集团有限公司是中国主要的国防承包商；中国航天科工集团公司是中国最大的导弹制造商。

（综合报道）

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