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北非国家，濒临地中海
突尼斯因其坐落于国家北方的首都突尼斯市而得名。
为抗衡中国影响力，日本首相岸田文雄在第八届东京非洲发展国际会议上宣布，将为非洲提供总额高达300亿美元的援助。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
在阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥是否存在着政治迫害？这些国家是否安全？虽然就这些问题一直没有得出答案，但是2018年仍有更多的难民被遣返回这些国家。
2010年，阿拉伯世界以突尼斯自焚事件为导火索掀起了一场革命浪潮，突尼斯、埃及、巴林等国的作曲家在自由、民主思潮的感染下创作了一系列音乐作品。
在德国被认定为伊斯兰危险分子的Sami A.被遣返突尼斯后，德国法官裁决这一遣返违反法治国家原则，并批评行政部门隐瞒部分真相。Sami A.是否及何时返德，还完全是未知数。
德国当局对据信为本·拉登前保镖的萨米·A下达了不准其重新入境德国的禁令。先前，德国一家法院裁决，这名突尼斯人从德国被遣返是违法行为。
“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。
据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。
德国官员称，一名据信曾是已故基地恐怖组织首领本拉登保镖的突尼斯男子将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁。此人迄今一直得以逃避遣返的命运。
发现蓖麻毒蛋白后，调查人员现在确信：生活在科隆的突尼斯籍犯罪嫌疑人确实曾试图制造生物炸弹，以制造恐怖袭击。
根据德国联邦检查院掌握的信息，警方在一名突尼斯人在科隆住宅内发现有剧毒的蓖麻素，认为此人有意制造了生物武器。这名男子因在网上购买相关材料而引起注意。
突尼斯“宰牲节”展示出，该国在数字化技术上走的有多远：现在，突尼斯人可以在线购买祭祀用的羔羊。
围绕柏林圣诞市场恐袭凶手阿尼斯·阿姆里（Anis Amri)的尸体，意大利有关部门争执数月。现在，阿姆里的家人在突尼斯一个小城埋葬了他的尸体。
在法兰克福机场跑道上，一架汉莎客机已经准备起飞。就在这时，警方从飞机上将一名即将被遣返的突尼斯恐怖嫌犯重新押下飞机。原因是这位36岁的嫌犯递交了紧急避难申请。
在去年12月的柏林圣诞市场恐怖袭击案中，来自突尼斯的作案人原先已经进入了被遣返程序，但却由于突尼斯当局没能及时给他签发旅行证件，而导致他又被释放。而这次默克尔访问突尼斯，重点讨论的就是难民遣返问题。
联邦总理默克尔周四启程访问埃及和突尼斯，出访的目的是达成难民协议，但尤其对埃及的访问引发了很大的争议。
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