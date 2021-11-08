默克尔访问突尼斯 讨论难民遣返问题

在去年12月的柏林圣诞市场恐怖袭击案中，来自突尼斯的作案人原先已经进入了被遣返程序，但却由于突尼斯当局没能及时给他签发旅行证件，而导致他又被释放。而这次默克尔访问突尼斯，重点讨论的就是难民遣返问题。