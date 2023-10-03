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北非国家，濒临地中海
突尼斯因其坐落于国家北方的首都突尼斯市而得名。
今年七月，欧盟同北非国家突尼斯签署移民协定，突尼斯承诺阻止更多难民进入欧洲，欧洲则为突尼斯提供相应的财政支持。本周一，突尼斯总统突然批评欧盟提供的款项是"缺乏尊重的小恩小惠"。
面对兰佩杜萨难民危机，民粹主义的意大利总理梅洛尼宣布制定"非常举措"。然而这些措施有多大新意？短期内恐怕难见效果。
为抗衡中国影响力，日本首相岸田文雄在第八届东京非洲发展国际会议上宣布，将为非洲提供总额高达300亿美元的援助。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
德国当局对据信为本·拉登前保镖的萨米·A下达了不准其重新入境德国的禁令。先前，德国一家法院裁决，这名突尼斯人从德国被遣返是违法行为。
“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。
据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。
德国官员称，一名据信曾是已故基地恐怖组织首领本拉登保镖的突尼斯男子将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁。此人迄今一直得以逃避遣返的命运。
发现蓖麻毒蛋白后，调查人员现在确信：生活在科隆的突尼斯籍犯罪嫌疑人确实曾试图制造生物炸弹，以制造恐怖袭击。
突尼斯“宰牲节”展示出，该国在数字化技术上走的有多远：现在，突尼斯人可以在线购买祭祀用的羔羊。
围绕柏林圣诞市场恐袭凶手阿尼斯·阿姆里（Anis Amri)的尸体，意大利有关部门争执数月。现在，阿姆里的家人在突尼斯一个小城埋葬了他的尸体。
在法兰克福机场跑道上，一架汉莎客机已经准备起飞。就在这时，警方从飞机上将一名即将被遣返的突尼斯恐怖嫌犯重新押下飞机。原因是这位36岁的嫌犯递交了紧急避难申请。
在去年12月的柏林圣诞市场恐怖袭击案中，来自突尼斯的作案人原先已经进入了被遣返程序，但却由于突尼斯当局没能及时给他签发旅行证件，而导致他又被释放。而这次默克尔访问突尼斯，重点讨论的就是难民遣返问题。
联邦总理默克尔周四启程访问埃及和突尼斯，出访的目的是达成难民协议，但尤其对埃及的访问引发了很大的争议。
德国总理默克尔在柏林接见了突尼斯总理沙赫德，而他们这次会谈的中心议题是难民政策问题。柏林希望可以通过财政以及政策支持，让突尼斯难民自愿、尽快地返乡。
调查人员开始认为，在柏林被逮捕的突尼斯男子可能是柏林圣诞市场袭击嫌犯的联系人。但是这种猜测没有得到证实，所以该男子得以从拘留所获释。
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