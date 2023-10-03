突尼斯总统拒绝欧盟"施舍"， 难民协定要泡汤？

（德国之声中文网）突尼斯总统赛义德（Kais Saied）对欧盟在移民协定中给定的条件提出批评，此举在欧洲引起不安。欧盟委员会一名发言人周二表示，欧盟正在同突尼斯有关当局进行沟通。赛义德表示，欧盟提供的款项无异于"施舍"。此前欧盟曾宣布，将为突尼斯提供一亿两千七百万欧元，其中包括来自移民一揽子计划的四千两百万欧元。

赛义德周一晚间表示，突尼斯愿意同欧盟开展合作，但绝不会接受"缺乏尊重的小恩小惠"。欧盟今年七月同突尼斯签署的移民协定，旨在减少前往欧洲的难民人数。同利比亚一样，突尼斯也是难民通过地中海前往欧洲大陆的主要途径国。

赛义德表示，拒绝欧盟提供的款项并不是因为"这笔钱少得可笑"，而是因为欧盟委员会的态度有悖于此前同突尼斯签署的协定以及罗马移民问题峰会的精神。

欧盟委员会和突尼斯于 7 月 16 日签署了强化伙伴关系的意向性声明。根据相关声明，欧盟承诺向突尼斯提供总额为 1.05 亿欧元的边境保护资金和 1.5 亿欧元的预算支持。另外9亿欧元则同国际货币基金为突尼斯制定的改革方案相互挂钩。

欧盟表示，有关资金将被突尼斯用于海岸巡逻队船只的保养维护以及难民的遣返费用。而出于保护难民的目的，突尼斯则应同相关国际组织开展合作。

上周，突尼斯总统赛义德推迟了欧盟代表团的来访计划。这个欧盟代表团访问突尼斯的目的是商讨落实移民协定的具体事宜。不过，突尼斯内政部长菲基则否认该国同欧盟出现意见分歧的说法。

欧洲人民党主席韦伯（Manfred Weber）表示，同突尼斯签署的移民协定是不可替代的。他再度敦促德国总理肖尔茨近期内访问突尼斯。韦伯在欧洲议会的相关讨论中表示："突尼斯伙伴希望得到投资和就业岗位，德国应为此扮演核心角色。"

（德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。