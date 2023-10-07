 突击搜查媒体 NewsClick事件震动印度新闻界 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2023

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突击搜查媒体 NewsClick事件震动印度新闻界

印度执法部门对记者动用反恐怖主义法，最新例子是对新闻网站NewsClick进行的突击搜查。理由是该网站与中国有着密切联系。

Proteste Press Club of India

多家媒体呼吁高等法院干预，捍卫新闻自由

（德国之声中文网）本周，数百名新闻从业者、社会活动人士以及言论自由支持者为了针对新闻网站NewsClick记者的突击搜查事件而聚集在新德里。

自从NewsClick创始人普卡亚斯塔（Prabir Purkayastha）与该网站的人力资源主管查克拉瓦蒂（Amit Chakravarty）被印度当局根据《非法活动（预防）法》（UAPA）逮捕后，人们表现出了前所未有的团结。

很多社会活动人士对印度未来的言论自由表示担忧，并认为执法部门正在运用UAPA法针对那些不肯遵循政府话语的记者。

The Caravan杂志执行主编巴尔（Hartosh Bal）告诉DW："在这种时期，作为记者我们只有两个选择--报道真相或者保持沉默。实际上，我们正朝着一个通过民选而产生的专制国家前进，而这个隐藏在假象后的过程并不是为了伸张正义，反而在颠覆它。"

与此同时，印度通信和信息技术部部长塔库尔（Anurag Thakur）告知媒体，他没有必要"解释此次突击搜查的合理性"。他称："调查机构是独立的，他们只是在完成自己的工作。如果有人犯了错误，那么调查机构就会履行他们的职责。"

塔库尔先前指控NewsClick网站传播"反印度议程"，并与反对党印度国大党合作。

NewsClick网站发生了什么？

NewsClick网站曾强烈批评由印度总理莫迪领导的保守派政府。今年8月，《纽约时报》发表一篇调查报告称，此网站得到了美国商人辛汉（Neville Roy Singham）的资助，后者据称与北京关系密切并出资为中国进行"大外宣"。

Indien | Prabir Purkayastha

普卡亚斯塔（图左）及其创办的NewsClick否认为中国进行政治宣传

《纽约时报》报道中，这家印度新闻媒体"在其报道中时而体现中国政府口径"。

这周初，印度警方突击搜查了NewsClick网站员工与撰稿人的住所。

十几名工作人员的笔记本电脑及手机等电子设备被警方查收。印度当局还对偶尔向此媒体投稿的作者展开了调查。共有46人接受了警方的讯问。

警方如今声称，这家新闻门户网站自2018年以来便一直得到来自三个不同实体的资助，其中两个与美国商人辛汉有关，第三个则与其妻子的非政府组织有关。

德里警方特侦组表示，"秘密情报"显示有不友好实体"非法向印度注入外国资金"。"引发人们对印度政府的不满，并威胁印度的团结、完整与安全。"

政府与媒体的反应如何？

执政党印度人民党称，此次对NewsClick网站的突击搜查是有证据的。

印人党发言人巴蒂亚（Gaurav Bhatia）在该党全国总部表示："那些参与反印活动的人将面临着最严格的制裁，因为人民授权了总统莫迪坚决应对此类事件的权力。"

然而，包括The Caravan杂志主编巴尔在内的人士认为，所谓的与中国联系只是一个借口。

巴尔称："中国威胁只是一个托辞，用来针对那些质疑政府逐渐专制的人。"

此次突击搜查和对NewsClick创始人的逮捕在印度引起了极大的愤怒。然而，这并不是第一个被反恐法制裁的记者。据信，从2010年至今，16名新闻工作者受到UAPA法的指控，其中包括一些在查谟和克什米尔直辖区的记者。

据印度言论自由集体报道，至少有8名新闻从事者因违反UAPA法而被关押。

印度新闻自由组织"自由言论集体"的塞舒（Geeta Seshu）告诉DW："此法试图将新闻从事者的合法工作非法化，指责他们为'恐怖分子'，并对整个行业产生寒蝉效应。这是荒谬、不合理且不合法的。"

突击搜查为何现在才发生？

包括印度Press Club、Digipub News、IWPC以及Foundation for Media Professional在内的18家媒体组织联合致函印度首席大法官，要求上级司法部门介入并终止检方对媒体"日益增长的施压"。

信中说明："实际上，印度很大一部分新闻工作者在面临报复威胁的环境之下工作。而最必要的是，司法部需要用一项根本真理对抗权力--那就是我们都需要对宪法负责。"

关注媒体行业的观察家表示，突击搜查的时间点耐人寻味。警方一直到G20峰会结束才开始行动，那时全球的焦点已经从印度转移。

在线杂志《The Wire》调查员菲利波泽（Pamela Philipose）告诉DW："这也发生在至关重要的邦级选举和联邦选举之前。'打击'若干善于表达的记者与媒体人并对他们提出反恐诉讼，表明了莫迪政府对独立新闻的恐惧。"

菲利波泽表示："NewsClick网站始终抨击由政府策定的专制及亲企业反贫民政策。这就是它如今被针对的主要原因。"

知名作者和专栏作家洛伊（Arundhati Roy）认为，印度主流媒体机构已经"不再中立"。她表示，此次突击搜查是给网络媒体的一个教训，因为他们仍然敢于揭晓真相、对抗权力。

"这是一个用来恐吓他们并向其他人传递信号的消息。这是一个绝望的迹象…罗织罪名…法院必须要介入"，洛伊告诉DW。

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