 穿衣戴帽可能犯罪？专家质疑新法修订草案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2023

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穿衣戴帽可能犯罪？专家质疑新法修订草案

中国即将修订的《治安管理处罚法》拟将“在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志”等行为和相关言论定为犯罪，增加了外界对习近平的统治越来越专制和民族主义的疑虑。

新法草案会处置穿和服吗？

新法草案会处置穿和服吗？

（德国之声中文网）中国即将修订的《治安管理处罚法》其中有一条，拟将"在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志"等行为和相关言论定为犯罪，引发了法律专家和公众的担忧，他们认为这些规定可能被滥用。

在草案上交到人大周，作为立法程序的一部分，中国人大网为征求民意于上周（8月28日）公布了修订草案的全文。现草案的文本内容增加了外界对习近平的统治越来越专制和民族主义的疑虑。

本周，一些法律学者和评论人在社交媒体发表文章，呼吁删除草案中的相关条款。

这些学者和评论人还鼓励公民对草案提出反馈意见，迄今已有约4万人通过中国人大网提出了反馈意见。

"'中华民族感情'由谁体认，按什么程序体认和确定？"华东政法大学宪法学教授童之伟在他的微博账号提出质疑。他说，"若全国人大常委会按现在的草案通过该条，执法司法上必造成循长官意志抓人、定罪的实际后果，会贻害无穷。"

童之伟建议暂不审议《治安管理处罚法》修订草案中的这一条款。

中国人大常委会没有立即回应路透社记者的置评请求。

很多中国网民在社交媒体上也表达了他们对修正草案的通过可能导致更多审查的担忧。

一位用户在微博上写道："今天他们可以不让你穿某些衣服，明天他们可以不让你说话，后天他们可以不让你思考。"

官媒《环球时报》称，2005年颁布的《治安管理处罚法》主要涉及轻微违法行为，目前正在对其进行修订，以使其更适用于当前的社会现实，但未透露具体细节。

（路透社等）

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