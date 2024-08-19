穿不穿台海？德军舰长等候柏林下命令

正在亚太地区访问并参加多项联合军演的德国海军两艘军舰有可能在9月穿越台湾海峡，届时德中关系可能出现紧张。不过，柏林国防部依然没有就具体航线做出最终决定。德军舰艇上一次穿越台海还要追溯到2002年。

（德国之声中文网）德国海军“巴登-符腾堡号”护卫舰和“法兰克福号”补给舰编队的指挥官表示，他们仍在等候来自柏林的命令以决定是否在9月穿行台湾海峡。第二机动舰队司令舒尔茨准将(Axel Schulz)在接受路透社电话采访时说，柏林方面尚未做出最终决策，而天气也会对航线产生影响。“我们来到这里是为了亮出我们的旗帜，表明我们和伙伴以及盟友站在一起，表明我们支持基于规则的国际秩序，致力于和平解决争端并且保护自由安全的航道。”

在可能穿越台湾海峡前，德军编队将在8月20日停靠日本东京，此后还会访问韩国和菲律宾。

两艘德军军舰于今年5月启航，先是前往北美东海岸，与美国、加拿大举行联合演习，然后穿过巴拿马运河来到太平洋，在夏威夷海域参加为期六周的“环太平洋”军演。而在访问日本、韩国、菲律宾的港口后，德军编队还计划与印度海军举行联合演习，最终在秋天返回欧洲完成环球航行。

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德军舰艇上一次穿越台湾海峡还要回溯到2002年。当时，“梅克伦堡-前波莫瑞号”与“莱茵兰-普法尔茨号”这两艘护卫舰进行DESEX2002远洋训练任务，沿途停靠希腊、巴基斯坦、印度、菲律宾、中国、韩国、日本、西班牙等多国港口，其中在青岛港的停靠也是德国海军迄今最后一次访问中国港口。

2021年，德国海军“巴伐利亚号”护卫舰也曾经前往东亚地区，并且继2002年后首次穿越南中国海，不过其航线尽量避开了南中国海的争议海域，也没有穿越台湾海峡。德方还一度寻求让该舰访问上海等中国港口，但是被北京方面谢绝。

如果德军编队穿越台湾海峡，北京极有可能将其视为来自柏林的挑衅，引发两国关系紧张。今年5月编队启航时，德国外长贝尔博克曾表示，“和平通行权适用于台湾海峡，同样的规则也适用于我国船只和其他船只航行的所有类似海域。”德国防长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)则说，“台海和南海出现的紧张局势给航行自由和贸易路线的自由通行带来了压力。”

“法兰克福号”补给舰5月7日从德国威廉港启航。送行的德国防长皮斯托利乌斯表示，“台海和南海出现的紧张局势给航行自由和贸易路线的自由通行带来了压力。” 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

欧洲国家40%的外贸物资都通过南中国海运输，而拥有庞大半导体产业的台湾更是在欧洲产业链中扮演举足轻重的角色。近年来，随着中国在台海、南海展现出越发咄咄逼人的姿态，西方国家正不断增强其在印太地区的军事存在。柏林科学政治基金会的亚太问题专家施坦策尔(Angela Stanzel)此前在接受德国《商报》采访时就指出，“西方国家在印太地区的存在感越强，中国就会越收敛，该地区发生军事冲突的风险也越低。”

在德军之前，已经有多个西方盟友的军舰穿行于台湾海峡。德国空军几星期前也与法国、西班牙空军一道，派遣总共50架军机前往日本、澳大利亚以及美国夏威夷参加联合军演，其中包括A400M战术运输机、“台风”欧洲战机等。

德国海军编队指挥官舒尔茨说，如果他接到命令在今年9月率两艘军舰穿行台湾海峡，他并不会计划采取额外的安全措施，因为“这就是和穿越英吉利海峡或者北海一样的正常通过”。但是他估计届时会被中国海军、海警以及海上民兵的船只密切监视。

（路透社、德新社）

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