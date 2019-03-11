空难真相扑朔迷离 德国全境禁飞肇事机型

(德国之声中文网) 德国交通部当地时间周二（3月12日）下午宣布，在本国领空对波音737Max8机型实行全境禁飞。此前，英国、澳大利亚和新加坡也已经宣布禁止波音737Max8在境内起降。而德国本土并没有该机型所执行的航班起降。世界最大旅行集团、德国途易公司（Tui）宣布旗下15架该型飞机停飞。这些飞机原本用来执行德国境外的航线，主要服务于英国市场。

此前，埃塞俄比亚航空的空难已经引发国际舆论对波音新机型的飞安疑虑，虽然调查才刚起步，报告尚未出炉，但是包括中国在内多个国家相继宣布停飞肇事机型。这家世界有名的飞机制造公司遭逢空前挑战。埃塞俄比亚国营电视台11日报导，调查人员已经在失事地点寻获坠毁班机的黑盒子。

美国联邦航空管理局（FAA）已经要求波音立即检讨改进失事机型，也表示正在与埃塞俄尼亚当地政府以及国家运输安全委员会进行合作，很快就会公布与该飞机有关的安全性信息。 航管局也表示，虽然现在媒体报导将此次飞机失事与去年10月的狮航坠机事故因机型相同而联想在一起，但是现在调查才刚起步，做任何结论都还太早。

波音737 MAX 8

虽然航管局做出以上呼吁，却也不能否认这次埃塞俄比亚空难与去年10月的印尼狮航空难有雷同之处。

两起事件当中，肇事飞机都是刚启用不久的波音737 MAX 8，也都在起飞后数分钟即故障坠毁，无人生还。

这次埃塞俄比亚空难中坠毁的飞机是波音50年经典机型737的省油改良机型，名为波音737 MAX 8，据说是波音最热销的产品，至今已经有超过100个顾客下达5000笔订单。 光是埃塞俄比亚航空公司就订购了30架MAX 8飞机。 中国也订购了180架，其中76架到位。

埃塞俄比亚航空说，失事飞机是在去年11月15日才交机，也就是说，事故發生时，该波音飞机的机龄仅短短4个月。

埃塞俄比亚航空员工与罹难者家属悼念他们的亲友

根据印尼狮航空难初步调查结果，737MAX系列客机会在速度传感器读数过低时，强制让飞机进入俯冲状态，防止因速度过低而失去升力。航空业内人士指出，如果速度传感器出现了故障误报，且飞机本身高度较低时，强制俯冲的设定就很值得质疑。印尼狮航空难初步调查指出，事故发生前，客机的速度传感器确实出现了故障，而飞行员更是努力与自动驾驶系统"对抗"了十余分钟，导致飞机不断爬升、俯冲。

这也与现有资料十分接近。航班追踪网页FlightRadar24也记录到了此次埃航失事客机坠毁前｢竖向速度的巨大波动」。

在印尼狮航空难之后，航空业内人士曾对波音公司提出了激烈批评，但波音公司却一律加以驳斥。航空从业人员认为波音没有将737MAX系列客机自动驾驶系统的新特性充分告知航空公司，且飞行员训练手册上也没有进行充分描述。美国飞行员协会APA抨击波音公司在启用新系统时不告知飞行员新系统会产生怎样的效果，这种行为｢很愚蠢」。

埃塞俄比亚空难现场遗留的残骸

波音饱受质疑

中国在报告尚未出炉时，率先停飞肇事机型。中国民航局副局长李健周一(3月12日)表示，就这起事故，中方在作出停飞决定前曾与波音公司、美国联邦航空局进行了沟通，｢由于美方一直很难下定决心，民航局只得率先做出停飞该机型的决定，并致函告知美方，同时表示希望美方可尽快重新确认保障波音737-8飞行安全的有关措施。一旦问题可以解决，再重新恢复该机型的商业飞行。」

除埃塞俄比亚本国和此前提到的那些”禁飞“国家之外，目前宣布停止飞行波音737 MAX 8的国家还包括南非、印度尼西亚、澳大利亚、巴西、开曼群岛、印度、墨西哥、新加坡、韩国等。

在MAX8被停飞的消息传出之后，波音公司的股价一度下跌12%。

路透社报导，波音总裁米倫伯格 (Dennis Muilenburg)寫信給员工重申对他們以及产品的信心：「我们对737 MAX的安全性有信心，也对设计、打造它的男男女女有信心。 」他说：「自从它通过检验、正式上线以来，MAX系列飞机在上万趟旅程当中，都安全地完成了它的任务。 」

他说，在狮航610航班失事才几个月的现在，埃塞俄比亚的坠机事件对公司而言，是格外严峻的挑战。

波音也已经将技术人员送往失事现场与调查单位合作。 但是他们也表示，「现在的调查才刚开始，在这个阶段，基于现有信息，我们还没有办法發布新的指令给营运商。 」

虽然许多国家决定停飞波音肇事机型，仍有许多国家对波音维持信心，例如阿曼航空、杜拜航空、土耳其航空、俄罗斯S7 都表示他们不会取消MAX 8执勤的航班。 加拿大也表示不会禁止波音737在国内航线执勤。美国拥有波音MAX8型最多的西南航空公司（Southwest Airline）宣布继续相信波音技术从而不会停飞。