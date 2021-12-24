 空间站险遭SpaceX卫星碰撞 中国向联合国投诉 | 科技环境 | DW | 28.12.2021

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科技环境

空间站险遭SpaceX卫星碰撞 中国向联合国投诉

中国常驻联合国代表团向联合国秘书长投诉，美国公司SpaceX旗下的星链卫星今年下半年两度过于接近中国的空间站，导致中方人员必须实施「紧急避碰」以确保安全。

China Wenchang Spacecraft Launch Site | Raketenstart

搭载着天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭于今年4月29日升空。

（德国之声中文网）一份于和平利用外层空间委员会（UNOOSA）官网上发布的文件内容显示，中国常驻联合国代表团在今年12月3日向联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）提交照会，内容关于美国公司SpaceX发射的星链（Starlink）卫星先后两次接近中国空间站。

实施「紧急避碰」

该文件提到，中国于2021年实施了5次发射任务，将空间站天和核心舱、天舟二号、天舟三号、神舟十二号和神舟十三号发射入轨。而美国公司SpaceX发射的星链卫星两度过于接近中国的空间站，导致中方人员必须出于安全考虑，在7月1日和10月21日实施对星链卫星的预防性碰撞规避控制「紧急避碰」。中国代表团指出，这种行为已经对中国空间站搭载的航天员生命健康构成危险，因此有必要向联合国秘书长通报。

代表团引用《外空条约》第 6 条：「各缔约国对其（不论是政府部门，还是非政府的团体组织）在外层空间（包括月球和其他天体）所从事的活动，要承担国际责任，并应负责保证本国活动的实施符合本条约的规定。」

星链卫星用于互联网服务

SpaceX由美国企业家、特斯拉电动车执行长马斯克（Elon Musk）于2002年创办，除了研发载人火箭以及可重复使用火箭之外，旗下的星链卫星系统则用于提供覆盖全球的高速互联网服务。整个项目最终将由1.2万颗卫星组成，而SpaceX至今已经发射了将近1900颗星链卫星。

USA Tesla-Chef Elon Musk | SolarCity-Klage

马斯克是SpaceX创办人。

此事件在微博上引发讨论，马斯克、星链和美国受到许多批评。有网友指星链卫星「只是一堆太空垃圾」、「美国的太空战武器」，而马斯克是「美国政府和军队制造的新武器」，并呼吁大家抵制特斯拉电动车。

一位用户说：「中国人购买了特斯拉，贡献了大笔资金，以便马斯克能够发射星链，然后它差一点撞上中国的空间站。」另一名网民则称，如果中美在此事件角色颠倒，华盛顿将会实施制裁。

中方：美国不应无视义务

中国外交部发言人赵立坚在12月28日的记者会上表示，美国口口声声宣称所谓「负责任外空行为」概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁，这是典型的双重标准。

Singapur | Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Zhao Lijian

中国外交部发言人赵立坚表示，美国的行为是典型的双重标准。

他提到：「探索与和平利用外空是全人类共同的事业，中方始终本着为全人类谋福利的精神和平利用外空。」赵立坚也呼吁美方应立即采取措施，防止此类事件再次发生。

对于此事在中国引起的轩然大波，马斯克和美国政府目前皆尚未回覆相关新闻。马斯克和其成立的电动车品牌特斯拉在中国名气不小。 2019年，特斯拉在上海开设了独资的超级工厂。今年前三季特斯拉在华的销售业绩占该公司全球营收的24.97％。

（综合报导）

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