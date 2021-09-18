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空袭

空袭是动用航空部队对敌方地面、地下、水面、水下目标实施的轰炸和射击，既可以针对大规模区域，也可以针对特定建筑物。

空袭通常通过轰炸机、攻击机等军用飞机来实施，也可以通过气球、飞艇、导弹等其他方式进行。可以使用的武器包括机关枪子弹、导弹、各种炸弹，乃至核弹。

29.08.2021 Afghan people are seen inside a house after U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

美国承认误杀阿富汗平民  18.09.2021

8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。 
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？ 11.09.2021

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
28.08.2021 In this satellite photo taken by Planet Labs Inc., Kabul's international airport is seen Saturday, Aug. 28, 2021. Taliban forces sealed off Kabul's airport Saturday to most Afghans hoping for evacuation, as the U.S. and its allies were ending a chaotic airlift that will end their troops' two decades in Afghanistan. (Planet Labs Inc. via AP)

喀布尔机场再成袭击目标 美空袭恐致平民丧生 30.08.2021

在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。
A destroyed vehicle is seen inside a house after a U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

美发动无人机空袭 中美外长就阿富汗议题通话 30.08.2021

美国29日对一个称是自杀炸弹客的目标进行空袭，虽然美方称该人为自杀炸弹客，但阿富汗官员表示也有平民与孩童在过程中伤亡。同日，中美外长针对阿富汗局势通电话交流。
TOWNSVILLE, AUSTRALIA - OCTOBER 15: A United States Air Force (USAF) F-16 fighter jet performs during the T150 Defence Force Air Show on October 15, 2016 in Townsville, Australia. The Air Show forms part of Townsville's 150th celebrations. (Photo by Ian Hitchcock/Getty Images)

美军空袭伊叙境内伊朗支持的民兵组织 28.06.2021

五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
Explosions light-up the night sky above buildings in Gaza City as Israeli forces shell the Palestinian enclave, early on May 18, 2021. - Israeli jets kept up a barrage of air strikes against the Palestinian enclave of Gaza as a week of violence that has killed more than 200 people pushed world leaders to step up mediation. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任 18.05.2021

拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。
16.05.2021***TOPSHOT - Smoke billows from a fire following Israeli airstrikes on multiple targets in Gaza City, controlled by the Palestinian Hamas movement, early on May 16, 2021. - Israel pummelled the Gaza Strip with air strikes, killing 10 members of an extended family and demolishing a building housing international media outlets, as Palestinian militants fired back barrages of rockets. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

以色列再发动空袭 王毅批美阻安理会声明 17.05.2021

以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
A Palestinian woman carrying her son evacuates after their tower building was hit by Israeli air strikes, amid a flare-up of Israeli-Palestinian violence, in Gaza City May 12, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

以巴冲突升级 哈马斯夜袭以色列 12.05.2021

以色列和哈马斯爆发2014年以来最严重冲突。周二夜间，哈马斯发射数百枚火箭弹空袭特拉维夫，以色列随即展开报复。国际社会呼吁双方冷静，但内塔尼亚胡已誓言要加沙民兵付出“沉重代价”。
Rockets are launched by Palestinian militants into Israel, in Gaza May 10, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

以色列：哈马斯的行为已超越“红线” 11.05.2021

以巴冲突再度升级：加沙地带对以色列发起火箭炮袭击后，以色列也出动军机进行报复式空袭。截至目前，至少已有20多人丧生。
28.03.2021 An anti-coup protester throws a Molotov cocktail to confront police in Yangon, Myanmar Sunday, March 28, 2021. Protesters in Myanmar returned to the streets Sunday to press their demands for a return to democracy, just a day after security forces killed more than 100 people in the bloodiest day since last month's military coup. (AP Photo)

逃避缅甸军政府空袭 数千难民涌入泰国 29.03.2021

根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，缅甸军事政变以来至少有459人被杀害。联合国安理会谴责暴力但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。
***Archivbild*** TOPSHOT - A man walks past a mural by the artist who goes by the name Pure Genius depicting US President Donald Trump as the Grim Reaper on a wall on Houston Street in New York City October 20, 2020. - The latest numbers are showing coronavirus cases continued spiking in much of the United States. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

七张图看一周大事 27.02.2021

过去一周以下事件值得关注：美国新冠病亡人数突破50万，拜登入主白宫一个月后首次下令空袭境外目标，中国对来自台湾的凤梨（菠萝）进口突然叫停，以及中国召开脱贫表彰大会。
(200213) -- WASHINGTON, Feb. 13, 2020 () -- Photo taken on Feb. 9, 2020 shows the Pentagon seen from an airplane over Washington D.C., the United States. U.S. Defense Department confirmed on Thursday that one U.S. soldier had died in a non-combat incident in Afghanistan. (/Liu Jie)

拜登首轮军事行动空袭叙利亚境内设施 26.02.2021

这是拜登总统上任后发起的第一轮军事打击，目标是叙利亚境内亲伊朗的武装民兵设施。据称有17人死亡。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** # ARCHIV - Ein afghanischer Polizist steht vor einem ausgebrannten Tanklastzug in Kundus nach dem vom deutschen Oberst Klein angeordneten Luftangriff (Archivfoto vom 04.09.2009). Die Bundeswehr wird gegen Oberst Georg Klein kein Disziplinarverfahren wegen des von ihm befohlenen Bombardements zweier Tanklaster in Kundus einleiten. Die Vorermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen ergeben, hieß es am Donnerstag (19.08.2010) in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums in Berlin. Bei dem Bombardement am 4. September 2009 waren mehr als hundert Menschen getötet oder verletzt worden. EPA/JAWED KARGAR dpa +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲人权法院：德国对昆都士空袭调查已尽责 16.02.2021

12年前发生在阿富汗的一场惨剧成为欧洲司法机构反复侦办的一段公案。欧洲人权法院现在裁定，德国不必再被继续追责。

伊德利卜的“人肉预警雷达” 20.10.2020

伊德利卜是叙利亚政府军与反对派武装交战的前沿，那里的平民正遭受政府军以及俄军空袭的威胁。志愿者们密切关注军机的动向，通知可能遭受空袭地区的平民及时躲避。
23.09.2014 dpatopbilder epa04422741 A handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2014 shows a pair of US Air Force F-15E Strike Eagles flying over northern Iraq early in the morning of 23 September 2014, after conducting airstrikes in Syria. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State (IS or ISIL) targets in Syria. Al-Nusra, a branch of al-Qaeda operating in Syria, was hit by US airstrikes on 23 September, the same day the US and allies launched raids against the Islamic State group, which split from al-Qaeda last year and has seized swathes of Syria and neighboring Iraq. The US Congress has also authorized the equipping and training of moderate Syrian rebel groups who are to fight Islamic State militants on the ground. But even some moderate rebel groups have reacted angrily to the strikes against al-Nusra, asking why they are not receiving more military aid and arguing that regime forces should also be targeted. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said al-Jaulani's group lost 57 fighters in the raids. The US said it was targeting a network of al-Qaeda veterans who were preparing overseas attacks. US president Barack Obama blamed instability in Syria for giving extremists space to thrive. In an interview on 28 September, Obama said his director of national intelligence already had acknowledged that US intelligence underestimated what had been taking place in Syria. EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Jahreswechselpaket 2014/2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

以牙还牙！美国空袭伊拉克境内亲伊朗民兵 13.03.2020

只过了一天，美方便作出军事回答：以美国为首的国际打击“伊斯兰国”联军在伊拉克境内基地遭火箭弹攻击事件发生翌日，美国对一什叶派民兵目标实施了空袭。
Smoke billows over the town of Saraqib in the eastern part of the Idlib province in northwestern Syria, following bombardment by Syrian government forces, on February 27, 2020. - Syrian rebels reentered the key northwestern crossroads town of Saraqib lost to government forces earlier this month but fierce fighting raged on in its outskirts today, an AFP correspondent reported. (Photo by Aref TAMMAWI / AFP) (Photo by AREF TAMMAWI/AFP via Getty Images)

土叙军事冲突激化 北约盟国紧急磋商 28.02.2020

至少33名土耳其士兵在叙利亚西北部伊德利卜省（Idlib）的叙军空袭中丧生。土耳其希望获得北约的支持，并称，已无法阻止难民进入欧洲。目前已有数百名难民涌向土耳其和保加利亚以及希腊的边境。
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