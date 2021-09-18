喀布尔机场再成袭击目标 美空袭恐致平民丧生

在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。