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空袭是动用航空部队对敌方地面、地下、水面、水下目标实施的轰炸和射击，既可以针对大规模区域，也可以针对特定建筑物。
空袭通常通过轰炸机、攻击机等军用飞机来实施，也可以通过气球、飞艇、导弹等其他方式进行。可以使用的武器包括机关枪子弹、导弹、各种炸弹，乃至核弹。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。
2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。
美国29日对一个称是自杀炸弹客的目标进行空袭，虽然美方称该人为自杀炸弹客，但阿富汗官员表示也有平民与孩童在过程中伤亡。同日，中美外长针对阿富汗局势通电话交流。
五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。
以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
以色列和哈马斯爆发2014年以来最严重冲突。周二夜间，哈马斯发射数百枚火箭弹空袭特拉维夫，以色列随即展开报复。国际社会呼吁双方冷静，但内塔尼亚胡已誓言要加沙民兵付出“沉重代价”。
以巴冲突再度升级：加沙地带对以色列发起火箭炮袭击后，以色列也出动军机进行报复式空袭。截至目前，至少已有20多人丧生。
根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，缅甸军事政变以来至少有459人被杀害。联合国安理会谴责暴力但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。
过去一周以下事件值得关注：美国新冠病亡人数突破50万，拜登入主白宫一个月后首次下令空袭境外目标，中国对来自台湾的凤梨（菠萝）进口突然叫停，以及中国召开脱贫表彰大会。
这是拜登总统上任后发起的第一轮军事打击，目标是叙利亚境内亲伊朗的武装民兵设施。据称有17人死亡。
12年前发生在阿富汗的一场惨剧成为欧洲司法机构反复侦办的一段公案。欧洲人权法院现在裁定，德国不必再被继续追责。
伊德利卜是叙利亚政府军与反对派武装交战的前沿，那里的平民正遭受政府军以及俄军空袭的威胁。志愿者们密切关注军机的动向，通知可能遭受空袭地区的平民及时躲避。
只过了一天，美方便作出军事回答：以美国为首的国际打击“伊斯兰国”联军在伊拉克境内基地遭火箭弹攻击事件发生翌日，美国对一什叶派民兵目标实施了空袭。
至少33名土耳其士兵在叙利亚西北部伊德利卜省（Idlib）的叙军空袭中丧生。土耳其希望获得北约的支持，并称，已无法阻止难民进入欧洲。目前已有数百名难民涌向土耳其和保加利亚以及希腊的边境。
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