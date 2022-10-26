联合国调查委员会: 俄罗斯在乌克兰犯下“战争罪”

联合国一个调查委员会收集了俄罗斯在乌克兰犯下战争罪的证据。该委员会列出的罪行包括空袭、酷刑和性暴力，受害者包括老人妇孺，“记录了儿童被强奸、遭受酷刑和被非法监禁的案件”。