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空袭

空袭是动用航空部队对敌方地面、地下、水面、水下目标实施的轰炸和射击，既可以针对大规模区域，也可以针对特定建筑物。

空袭通常通过轰炸机、攻击机等军用飞机来实施，也可以通过气球、飞艇、导弹等其他方式进行。可以使用的武器包括机关枪子弹、导弹、各种炸弹，乃至核弹。

谁来保卫欧洲的天空? 26.10.2022

乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。
乌克兰被空袭之后 防空系统成最优先事项

乌克兰被空袭之后 防空系统成最优先事项 11.10.2022

乌克兰遭到俄罗斯导弹大规模袭击后，泽连斯基称防空系统是目前最为重要的。美国、德国均表示将在短期内向基辅输送这类武器。
联合国调查委员会: 俄罗斯在乌克兰犯下“战争罪”

联合国调查委员会: 俄罗斯在乌克兰犯下“战争罪” 23.09.2022

联合国一个调查委员会收集了俄罗斯在乌克兰犯下战争罪的证据。该委员会列出的罪行包括空袭、酷刑和性暴力，受害者包括老人妇孺，“记录了儿童被强奸、遭受酷刑和被非法监禁的案件”。
缅甸学校遭空袭 众多学生丧生

缅甸学校遭空袭 众多学生丧生 21.09.2022

在缅甸，学童一再被武装团体杀害或致残。现在，该国军政府直接空袭了一所学校，导致惨重伤亡。欧盟震惊。

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复 13.09.2022

乌克兰官员表示，俄罗斯空袭导致东部地区大面积停电，以报复乌克兰近期大片的领土收复。据报道，哈尔科夫和顿巴斯周边出现停电。基辅表示，莫斯科试图剥夺民众的照明与取暖。

美国防部发布行动计划 加强军事行动中的平民保护

美国防部发布行动计划 加强军事行动中的平民保护 26.08.2022

美国国防部计划在明年建立一个平民保护中心，目的是为军事人员提供培训，以避免在世界各地发动军事行动时造成对平民的伤害。
乌各地拉响空袭警报 泽连斯基：俄社会将会自食其果

乌各地拉响空袭警报 泽连斯基：俄社会将会自食其果 16.07.2022

在俄军血腥袭击乌克兰城市文尼察的第二天，基辅政府称，乌克兰各地受到俄军导弹袭击，在第聂伯罗、克雷门楚克和敖德萨地区都发生爆炸事件。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，这次侵略战争会重创俄罗斯公民社会，数代人将“灵魂残缺”。
G7峰会登场之际基辅再遭空袭

G7峰会登场之际基辅再遭空袭 26.06.2022

乌克兰东部重镇北顿涅茨克已完全被俄军占领。乌克兰方面称，首都基辅再次遭遇俄军空袭，该国总统誓言将夺回所有失地。莫斯科则承诺向白俄罗斯提供可携带核弹头的导弹。
俄罗斯发动导弹袭击  平民母女丧生

俄罗斯发动导弹袭击  平民母女丧生 25.04.2022

俄罗斯周末对乌克兰城市敖德萨的空袭行动造成平民伤亡。一名年轻的母亲和她出生仅3个月的女儿死亡。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴行下的最年幼受害者。乌克兰驻德大使再次呼吁德国政府提供更多军事援助。
乌军坚持战斗 莫斯科指责基辅禁止士兵投降

乌军坚持战斗 莫斯科指责基辅禁止士兵投降 17.04.2022

当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。

“莫斯科号”沉没后: 乌抢购纪念票 俄袭击军工厂

“莫斯科号”沉没后: 乌抢购纪念票 俄袭击军工厂 16.04.2022

在俄罗斯威胁要对其导弹巡洋舰沉没进行报复后，基辅遭到了轰炸。与此同时，乌方发行乌克兰士兵向“莫斯科号”竖中指的邮票。泽连斯基在接受美媒采访时声称，俄士兵死亡数量是乌方的数倍。俄罗斯方面则除了称摧毁乌军工设施外，也禁止英国首相约翰逊入境。
俄罗斯首次指责乌克兰袭击俄境内目标

俄罗斯首次指责乌克兰袭击俄境内目标 01.04.2022

俄罗斯方面表示，乌克兰的直升机袭击了俄罗斯西部的一个燃料库，引发了一场大火。这是自2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，俄罗斯首次报告乌克兰对俄领土进行空袭。
俄军导弹袭击乌波边境 空袭逼近利沃夫

俄军导弹袭击乌波边境 空袭逼近利沃夫 13.03.2022

周六以来，接近波兰边界的乌克兰西部城市利沃夫周边目标受到多次空袭，包括一处军事基地，造成较大人员伤亡。乌克兰还指控俄军劫持了两个城市的市长。
向乌克兰提供战机？ 事情不好办

向乌克兰提供战机？ 事情不好办 09.03.2022

自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。

基輔戰事持續緊張 德國軍援烏克蘭抗俄

基輔戰事持續緊張 德國軍援烏克蘭抗俄 27.02.2022

俄羅斯進攻烏克蘭，戰事激化。基輔多地持續傳出爆炸槍響聲，2月27日凌晨，郊區一座儲油槽傳出巨大爆炸，火光沖天。同時，德國宣布將向烏運輸武器，並與其他西方國家宣布最新制裁：將部分俄國銀行踢出SWIFT。
战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 24.02.2022

周四清晨，俄罗斯对乌克兰发起进攻。火箭弹击中了乌克兰多个地区，俄军地面部队长驱直入——乌克兰民众奔走逃亡。DW用图片展示战争阴云笼罩下的乌克兰。
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