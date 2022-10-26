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空袭是动用航空部队对敌方地面、地下、水面、水下目标实施的轰炸和射击，既可以针对大规模区域，也可以针对特定建筑物。
空袭通常通过轰炸机、攻击机等军用飞机来实施，也可以通过气球、飞艇、导弹等其他方式进行。可以使用的武器包括机关枪子弹、导弹、各种炸弹，乃至核弹。
乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。
乌克兰遭到俄罗斯导弹大规模袭击后，泽连斯基称防空系统是目前最为重要的。美国、德国均表示将在短期内向基辅输送这类武器。
联合国一个调查委员会收集了俄罗斯在乌克兰犯下战争罪的证据。该委员会列出的罪行包括空袭、酷刑和性暴力，受害者包括老人妇孺，“记录了儿童被强奸、遭受酷刑和被非法监禁的案件”。
在缅甸，学童一再被武装团体杀害或致残。现在，该国军政府直接空袭了一所学校，导致惨重伤亡。欧盟震惊。
乌克兰官员表示，俄罗斯空袭导致东部地区大面积停电，以报复乌克兰近期大片的领土收复。据报道，哈尔科夫和顿巴斯周边出现停电。基辅表示，莫斯科试图剥夺民众的照明与取暖。
美国国防部计划在明年建立一个平民保护中心，目的是为军事人员提供培训，以避免在世界各地发动军事行动时造成对平民的伤害。
在俄军血腥袭击乌克兰城市文尼察的第二天，基辅政府称，乌克兰各地受到俄军导弹袭击，在第聂伯罗、克雷门楚克和敖德萨地区都发生爆炸事件。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，这次侵略战争会重创俄罗斯公民社会，数代人将“灵魂残缺”。
乌克兰东部重镇北顿涅茨克已完全被俄军占领。乌克兰方面称，首都基辅再次遭遇俄军空袭，该国总统誓言将夺回所有失地。莫斯科则承诺向白俄罗斯提供可携带核弹头的导弹。
俄罗斯周末对乌克兰城市敖德萨的空袭行动造成平民伤亡。一名年轻的母亲和她出生仅3个月的女儿死亡。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴行下的最年幼受害者。乌克兰驻德大使再次呼吁德国政府提供更多军事援助。
当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。
在俄罗斯威胁要对其导弹巡洋舰沉没进行报复后，基辅遭到了轰炸。与此同时，乌方发行乌克兰士兵向“莫斯科号”竖中指的邮票。泽连斯基在接受美媒采访时声称，俄士兵死亡数量是乌方的数倍。俄罗斯方面则除了称摧毁乌军工设施外，也禁止英国首相约翰逊入境。
俄罗斯方面表示，乌克兰的直升机袭击了俄罗斯西部的一个燃料库，引发了一场大火。这是自2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，俄罗斯首次报告乌克兰对俄领土进行空袭。
周六以来，接近波兰边界的乌克兰西部城市利沃夫周边目标受到多次空袭，包括一处军事基地，造成较大人员伤亡。乌克兰还指控俄军劫持了两个城市的市长。
自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。
俄羅斯進攻烏克蘭，戰事激化。基輔多地持續傳出爆炸槍響聲，2月27日凌晨，郊區一座儲油槽傳出巨大爆炸，火光沖天。同時，德國宣布將向烏運輸武器，並與其他西方國家宣布最新制裁：將部分俄國銀行踢出SWIFT。
周四清晨，俄罗斯对乌克兰发起进攻。火箭弹击中了乌克兰多个地区，俄军地面部队长驱直入——乌克兰民众奔走逃亡。DW用图片展示战争阴云笼罩下的乌克兰。
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