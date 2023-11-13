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空袭是动用航空部队对敌方地面、地下、水面、水下目标实施的轰炸和射击，既可以针对大规模区域，也可以针对特定建筑物。
空袭通常通过轰炸机、攻击机等军用飞机来实施，也可以通过气球、飞艇、导弹等其他方式进行。可以使用的武器包括机关枪子弹、导弹、各种炸弹，乃至核弹。
美国国防部称，再次对叙利亚境内亲伊朗组织相关的设施实施了空袭。数周来，亲伊朗的民兵组织一直在袭击驻伊拉克和叙利亚的美军，造成数十名美军士兵受伤。
以色列周五对加沙的一个救护车队发动空袭，造成多人死亡。以色列军方称，哈马斯利用救护车运送战斗人员。联合国秘书长古特雷斯对此表示「震惊」，并再次呼吁实现人道停火。
以哈冲突可能蔓延至中东地区的担忧加剧。以色列战机在周六夜间至周日凌晨空袭了加沙各地目标，以及叙利亚的两座机场和约旦河西岸被占领土的一间清真寺。美国防长宣布加强中东军事部署。
自恐怖组织哈马斯从加沙地带发动大规模袭击后，以色列宣布全面封锁这一沿海地带，并征召30万预备兵。
尽管破坏性不大，但乌克兰战斗无人机越来越频繁地攻击位于莫斯科的目标。专家认为，基辅这一做法有多重目的，而且可能导致冲突升级。
俄罗斯国防部称，首都莫斯科遭到了多架疑来自乌克兰无人机的袭击。此外，俄占克里米亚半岛也遇到了空袭。但与乌克兰城市遭到的俄军空袭相比，乌克兰发起的空袭规模要小得多。
莫斯科遭受无人机袭击，无人伤亡。俄继续空袭乌南部港口基础设施。俄情报部门称运粮船可能用于为乌克兰提供炸药。
俄罗斯停止参与黑海粮食运输协议后数日，白宫周三警告，俄军方可能对民用运输船只发动攻击。此外，乌克兰敖德萨港连日遭俄军轰炸，中国总领馆也受到波及，北京表示无人伤亡。
俄罗斯首都莫斯科本周二（5月30日）清晨遭到无人机袭击，俄方称乌克兰对其发动“恐袭”。本周二，乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯新一轮大规模空袭。
俄罗斯对乌克兰不同地区发动了远程空袭，造成平民伤亡，莫斯科则称之为“精准打击”。乌克兰国防部长对媒体表示，发起反攻的准备工作已基本结束。
饱受俄军空袭之苦的乌克兰急需防空系统。现在，德国的一套“爱国者”系统已经交付给乌克兰。与此同时，瑞士继续拒绝第三国向乌克兰转交瑞士军火，该国恪守中立的姿态已经引起了德国政界的不满。
俄罗斯对乌克兰全境多个城市发动数周以来大规模导弹袭击，扎波罗热核电站的电力供应被切断后重新回复。乌克兰军方称俄军使用了6枚高超音速导弹。俄国此举遭美国谴责“残忍且不合理”。
俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。
乌克兰遭到俄罗斯导弹大规模袭击后，泽连斯基称防空系统是目前最为重要的。美国、德国均表示将在短期内向基辅输送这类武器。
在缅甸，学童一再被武装团体杀害或致残。现在，该国军政府直接空袭了一所学校，导致惨重伤亡。欧盟震惊。
乌克兰官员表示，俄罗斯空袭导致东部地区大面积停电，以报复乌克兰近期大片的领土收复。据报道，哈尔科夫和顿巴斯周边出现停电。基辅表示，莫斯科试图剥夺民众的照明与取暖。
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