空袭持续 布林肯称基辅收回半数失地

（德国之声中文网）俄罗斯指责乌克兰周一早晨向莫斯科发动无人机袭击。俄方称，其中一架是在国防部总部附近。而与此同时，俄军方对乌南部港口基础设施发动新一轮空袭。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，无人机袭击两栋非居民楼，没有造成人员伤亡。俄国防部称，军方拦截了两架进攻的无人机，迫使其坠毁。

乌克兰方面没有声称对此事件负责。这是本月以来莫斯科首都受到的第二次无人机袭击。上次是在7月4日，当时俄军方称在莫斯科市郊击落五架无人机中的四架。

俄方称，周一早晨，乌克兰还对克里米亚北部一处军火库发动无人机袭击。

乌克兰新闻网站《乌克兰真理报》称，对莫斯科的无人机袭击是乌军方情报部门的一项特别行动。

周六，对克里米亚的另一次无人机袭击击中另一处军火库。

与此同时，乌军方称，俄军周一早晨使用自爆无人机向乌南部多瑙河港口基础设施发动袭击，导致四名工人受伤，并摧毁一处谷物仓库。乌军称，击落其中三架进攻无人机。

这是上周乌南部关键港口基础设施连续遭受空袭之后，最新发生的一次袭击。克里姆林宫则称，这些空袭是对乌军袭击连接克里米亚与俄罗斯大桥的报复。

敖德萨的东正教圣荣大教堂在俄军导弹袭击中严重受损

自莫斯科一周前取消黑海谷物协议以及基辅努力夺回失地以来，俄罗斯多次攻击谷物出口重镇敖德萨。在周日对敖德萨的袭击中，至少一人死亡，22人受伤，25处地标性建筑严重被毁，其中包括一处东正教大教堂。

联合国就大教堂等文化遗产遭袭作出严厉谴责。俄军方则否认以大教堂为目标进行了攻击，并在无证据的情况下声称可能是乌空军导弹击中了大教堂。

乌国防部副部长：反攻以来收复南部192平方公里失地

乌国防部副部长马利亚尔周一表示，乌军在上周的反攻中，在乌南部夺回12平方公里的土地。马利亚尔称，由此，自6月初发动反攻以来，在南部夺回的领土总面积已超过192平方公里。

乌方称，在约七周以来的反攻中，总计夺回227平方公里失地。在巴赫穆特地区，乌克兰据称共夺回35平方公里失地。在东部顿涅茨克地区，上周收复四平方公里失地。作为比较，227平方公里相当于德国北威州城市杜伊斯堡的面积。

俄总统普京周日称，乌克兰的反攻失败。美国国务卿克林顿则表示，目前仍是乌克兰反攻的"初期"。

周日，布林肯在接受CNN访问时表示，乌克兰重新夺回了俄罗斯入侵以来占领的一半土地。不过，基辅要夺回更多失地面临着"非常艰苦的战斗"。

布林肯说，不会在未来一两周就见分晓，而是可能数月时间。

上月晚些时候，有报道称，乌总统泽连斯基表示，反攻进展"慢于预期"。

俄国防部称遭无人机袭击

俄声称在民用运粮船发现炸药痕迹

与此同时，俄国内情报部门FSB周一称，在一艘运粮船上发现炸药的痕迹。俄方称，这艘船是从土耳其前往亚速海顿河畔罗斯托克，在那里装载粮食。俄方称，这艘船五月曾停靠乌克兰基利亚港口。俄方称，这艘船可能被用于向乌克兰运输炸药。

（美联社、路透社、德新社）

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