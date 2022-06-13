空气越洁净 气候变暖越严重?

(德国之声中文网) 7月22日出版的最新一期美国《科学》杂志介绍了这项研究成果。科研人员指出，燃烧化石能源一方面会释放大量温室气体，另一方面，释放出的大量污染物（比如部分PM2.5颗粒物）却能将太阳光反射回太空，从而减缓地球气候变暖。而汽车尾气净化等环保新技术，虽然显著改善了空气质量，却也在客观上加速了气候暖化。

这支由德国莱比锡大学气候学者夸斯(Johannes Quaas)领衔的团队在分析了过去二十多年的卫星影像后发现，与2000年左右相比，如今北美、欧洲、东亚地区的雾霾显著改善，空气污染对全球气候的影响力已经缩减了30%。固然，空气品质改善有利于民众的健康，但是温室气体对全球气候的暖化效果也在同期上升了15%-50%。气候学者夸斯在《科学》杂志上指出："鉴于空气污染程度正在不断改善，气候暖化还会进一步加速。"

研究团队指出，中国的空气污染程度一直到2010年后才开始逐渐下降，而对高含硫量的船用重油的限用措施，也是在最近几年才在全球各国铺开。

早在1990年，美国宇航总局(NASA)的气候学者汉森(James Hansen)就率先呼吁关注空气污染与气候暖化之间的关联。目前已经退休的他也对《科学》杂志表示，夸斯团队的结论"我相信是正确的"。他认为，接下来会有许多学者跟进这方面的研究，从而实现对气候变暖的精确量化。

将污染物搬至高层大气?

英国牛津大学的博士研究生詹金斯(Stuart Jenkins)则认为，目前还很难精确量化近年来的气候暖化在多大程度上是由空气品质改善、污染物反射阳光减少引起的。他表示，他正在进行的一项研究将证明，过去20年气候暖化的原因有着太多变量，无法明确归因于空气污染减轻。

德国卡尔斯鲁厄理工学院的卫星遥感专家采尔马克(Jan Cermak)也对《科学》杂志指出，不论如何，气候暖化正在加速，而空气品质也在改善；解决这一矛盾的方法并不在于继续排放污染物："空气污染会杀死人，所以毫无疑问，我们需要清洁的空气。"采尔马克认为，当务之急是"加倍努力减少排放温室气体。"

不过，和工业时代开始前相比，当今全球平均气温已经升高了约1.2摄氏度。德国莱比锡大学的夸斯担心，现在已经无法通过常规的减排手段来实现控温1.5摄氏度之目标。他在研究报告中并没有就此问题提出任何解决方案，但是在接受《科学》杂志采访时，他则建议，可以将硫酸盐颗粒形成的气溶胶（一种常见的污染物）人为地输入到高层大气，从而减缓灾难性的全球变暖。

观看视频 01:29 如何解决城市空气污染？

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