空气质量加剧恶化 亚洲情形最糟

（德国之声中文网）本周三（9月7日）是世界清洁空气日。世界气象组织在日内瓦公布一份报告说，气候变化导致越来越强烈、持续时间越来越长的高温和干旱期，可能影响数亿人。

根据全球环境与安全监测计划-- 欧洲哥白尼地球观测服务局提供的数据，今年夏季，欧洲森林火灾导致的温室气体排放量为2007年以来最高。

世界气象组织负责人塔拉斯（Petteri Taalas）指出，气候条件、太阳辐射和弱风加重大气污染，"我们在今年欧洲和中国的热浪中已看到这一现象。我们预计热浪的频率、强度和持续时间将进一步增加，可能导致空气质量更加恶化"。世界气象组织在报告中还对臭氧污染加重提出警告。

德国联邦环境局表示，高温和强烈阳光助推在近地层形成臭氧。一旦达到较高浓度，臭氧会导致流泪、呼吸道问题和头痛，而随着吸入量的增加，例如通过体力劳动，臭氧有可能进入肺部深处，损害人体相关组织并引发炎症。

世界气象组织指出，此一发展将尤其使亚洲深受影响，因为在那里，生活着世界上约四分之一人类。该组织说，若不能大幅遏制温室气体排放，全球平均气温比工业化前水平增加摄氏3度，则巴基斯坦、印度北部和孟加拉国等国家和地区的臭氧浓度会增加20%，中国东部地区的臭氧浓度会增加10%。温室气体排放多由化石燃料造成，但有20%是源于气候变化。

根据巴黎气候协定，各国同意，如果可能，应将全球暖化限制在摄氏1.5度。

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（德新社等）

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