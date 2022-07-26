 空气质量加剧恶化 亚洲情形最糟 | 科技环境 | DW | 11.09.2022

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科技环境

空气质量加剧恶化 亚洲情形最糟

世界气象组织在一份报告中指出，持续时间更长、更强烈的高温，以及由此而来的今夏那样的森林火灾，正进一步加重空气质量的恶化程度。

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在全部323个城市中，北欧污染最少。德国空气最好的城市是排在第29位的哥廷根，首都柏林则是德国空气最差的城市，排位第219。

许多人都把空气污染和气候暖化联系在一起，因为大量排放污染物的工厂、汽车、飞机也在大量排放温室气体。不过，由德国莱比锡大学领衔的一支跨国研究团队却发现了一个反直觉的现象：治理空气污染可能导致气候加速变暖。

北京市环境局表示，去年北京市空气质量首次全面达标。路透社指出，这是努力减少煤炭消费、减少交通排放和搬迁重工业企业后获得的空气质量改善。

（德国之声中文网）本周三（9月7日）是世界清洁空气日。世界气象组织在日内瓦公布一份报告说，气候变化导致越来越强烈、持续时间越来越长的高温和干旱期，可能影响数亿人。 

根据全球环境与安全监测计划-- 欧洲哥白尼地球观测服务局提供的数据，今年夏季，欧洲森林火灾导致的温室气体排放量为2007年以来最高。 

世界气象组织负责人塔拉斯（Petteri Taalas）指出，气候条件、太阳辐射和弱风加重大气污染，"我们在今年欧洲和中国的热浪中已看到这一现象。我们预计热浪的频率、强度和持续时间将进一步增加，可能导致空气质量更加恶化"。世界气象组织在报告中还对臭氧污染加重提出警告。 

德国联邦环境局表示，高温和强烈阳光助推在近地层形成臭氧。一旦达到较高浓度，臭氧会导致流泪、呼吸道问题和头痛，而随着吸入量的增加，例如通过体力劳动，臭氧有可能进入肺部深处，损害人体相关组织并引发炎症。  

世界气象组织指出，此一发展将尤其使亚洲深受影响，因为在那里，生活着世界上约四分之一人类。该组织说，若不能大幅遏制温室气体排放，全球平均气温比工业化前水平增加摄氏3度，则巴基斯坦、印度北部和孟加拉国等国家和地区的臭氧浓度会增加20%，中国东部地区的臭氧浓度会增加10%。温室气体排放多由化石燃料造成，但有20%是源于气候变化。  

根据巴黎气候协定，各国同意，如果可能，应将全球暖化限制在摄氏1.5度。

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（德新社等）

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