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空气污染

随着中国北部地区频繁出现雾霾天气，这一现象引发了社会对大气污染的关注。

造成空气污染的主要原因是人为或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，构成危害人体健康的现象。以北京为例，空气污染颗粒浓度指数PM2.5曾过千，世界卫生组织给出的对人体健康可造成危害的上限为25。

FILE - In this March 14, 2014 file photo a layer of smog covers the city of Brussels. The European Union says it will miss its targets for reducing planet-warming greenhouse gases by 2030 unless member states make a greater effort than they have so far. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, file) |

欧洲空气污染导致许多人早亡 08.09.2020

根据欧洲环境署的一项调查研究报告，在欧盟，大约八分之一的死亡与环境污染有关。不过也有一些能够让人感到慰藉的消息。
A part of the Japanese-owned bulk carrier MV Wakashio which ran aground, is seen in this August 22, 2020 picture obtained from social media, off the coast of Mauritius. MOBILISATION NATIONALE WAKASHIO /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST ON SCREEN COURTESY MOBILISATION NATIONALE WAKASHIO

毛里求斯要求日本为漏油事件买单 06.09.2020

一艘日本散货船撞到毛里求斯东南部暗礁发生严重漏油事件，造成环境污染。有媒体报道，毛里求斯向日本提出索赔，用于支援因污染而饱受打击的渔业。
Erster Smogalarm der Stufe II mit Fahrverboten im Ruhrgebiet . | Verwendung weltweit

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
ANTARCTICA - FEBRUARY 26: An adelie penguin's foot are seen on rock at Yalour Island in Antarctica on February 26, 2019. Turkish scientific research team has completed their navigation after set up a research camp within the 3rd National Science Antarctica Expedition, under the auspices of Presidency of Turkey and under the coordination of the Ministry of Industry and Technology and Istanbul Technical University (ITU) Polar Research Center (PolReC). The continent, which is not under the rule of any countries, is called the 'science' and 'peace' continent. Antarctica, the world's fifth largest continent, with an area of 14 million square kilometers, is located in the southernmost part of the southern hemisphere. The 98 percent of the continent is covered with ice with an average thickness of 1.6 kilometers, contains 67 percent of the freshwater source on the Earth. The untouched nature of Antarctica is of great importance for our future of the world. Antarctica, which has no indigenous people, is home to penguins, seals, whales, birds and various animals. Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

触目惊心：南极洲食物链中首次发现微塑料 28.06.2020

一项新研究发现，微塑料已经抵达遥远的南极。这让很多人对南极州的未来感到担忧，毕竟，极地脆弱的生态系统目前已经受到气候变化和人类活动威胁。
HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长 13.05.2020

新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。
Spannungskopfschmerzen und Migräne. Junge Frau mit Migräne und Spannungskopfschmerz steht am Straßenrand und hält sich die vor Schmerzen die Hände an den Kopf. Verkehrslärm als Auslöder von Migräne. 03.11.2017 | Verwendung weltweit

 五分之一的欧洲人受噪音污染 08.03.2020

数字让人震惊：平均每5个欧洲人中就有一人受噪音伤害。鉴于都市继续膨胀，噪声不会减少。
ARCHIV - 01.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Feuerwerk ist am Rhein über dem Dom zu sehen. (zu Umweltsünder Rakete: Einzelhändeler verbannen Feuerwerk) Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

 德国烟花爆竹生意红火 30.12.2019

去年德国的烟花销售创有史以来最高，据估计高达上亿欧元，比以往任何时候都要多。不过反对销售烟花鞭炮的批评声也随之增加。
Australien Waldbrände | in Mangrove Mountain (picture-alliance/dpa/AAP/J. Piper)

澳大利亚丛林火灾再次升级 10.12.2019

自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。最近几天，大都市悉尼周边的丛林多处起火，导致悉尼上空烟雾弥漫，雾霾严重。
01.11.2019, Indien, Neu Delhi: Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), wird mit militärischen Ehren begrüßt. Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt Neu Delhi. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

默克尔出访印度 雾霾笼罩新德里 01.11.2019

联邦总理默克尔抵达印度进行访问，在雾霾笼罩下的新德里受到军人仪仗队的欢迎。默克尔赞扬了德印两国间的良好关系。
3.9.2015 *** epa04910300 Military vehicles carrying DF-26 ballistic missiles drive past Tiananmen Gate during a military parade to commemorate the 70th anniversary of the end of World War II, in Beijing, China, 03 September 2015. China holds a military parade as one of the events taking place around the World marking the 70th Anniversary of the WWII Victory over Japan Day which marks the day Japan officially accepted the terms of surrender imposed by the by Allied Forces in the Pacific conflict. EPA/ANDY WONG / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

雾霾笼罩京城 阅兵式会现蓝天？ 30.09.2019

旨在彰显国威的70周年大阅兵即将上演，严重的雾霾却不期而至。北京的“阅兵蓝保卫战”会“输”在最后一刻？还是气象局会有高招？
04.09.2019, China, Peking: View of the inside of the Beijing Daxing International Airport in Beijing, China, 4 September 2019. Foto: Liu Chang/Imaginechina/dpa |

德语媒体：腾飞的北京 26.09.2019

柏林机场工程逾期近八年，仍迟迟不能完工。而规模更大的北京大兴国际机场却仅用四年即交付使用。

北极净土难逃塑料污染 16.08.2019

北极之地，也被塑料微粒严重污染。世界之大，哪里还有纯净的生活？
Im Licht der untergehenden Sonne zieht am 13.11.2017 ein Flugzeug seine Kondensstreifen über den Himmel in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 27.07.2019

夏天是旅游度假的季节。越来越多的人乘坐飞机前往他们所梦想的旅行目的地。如果远方在呼唤的话，最好在预订航班之前了解一下这些事实：

©/MAXPPP - TAIYUAN, CHINA - MARCH 28: A cyclist wearing mask rides along a road during a dust storm on March 28, 2018 in Taiyuan, China. The sandstorm affected north China, including Beijing, with the capital's meteorological center issuing a blue alert on Wednesday morning. (Photo by Wu Junjie/China News Service/VCG) Foto: Wjj/MAXPPP/dpa |

中国环境治理：初战告捷 任重道远 14.07.2019

雾霾、饮用水污染以及土壤毒化等问题，在中国普遍存在。五年前，中国总理李克强正式向环境污染问题“宣战”。五年后的今天，环境问题虽依然存在，但情况的确已有明显好转。
Rubbish, mostly plastic, strewn across a beach on Hon Sin island in the southern province of Kien Giang. | Verwendung weltweit

进口垃圾成灾 亚洲国家抵制 30.06.2019

G20峰会希望解决塑料垃圾的处理以及污染海洋的问题。这也是东盟国家关注的焦点。目前这些国家正在抵制不断增加的进口塑料垃圾。
DEUTSCHLAND, BONN, 11.08.2003, Fleischtheke im Supermarkt: Frau begutachtet Fleisch aus einem Kühlregal. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

廉价超市过半鸡肉受耐药细菌污染 28.04.2019

一项研究发现，廉价超市售卖的鸡肉中，一半以上受到耐抗生素细菌的污染，对人体健康构成严重威胁。该研究结果表明，抗生素在产业化家禽养殖中被过度使用。
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