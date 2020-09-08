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随着中国北部地区频繁出现雾霾天气，这一现象引发了社会对大气污染的关注。
造成空气污染的主要原因是人为或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，构成危害人体健康的现象。以北京为例，空气污染颗粒浓度指数PM2.5曾过千，世界卫生组织给出的对人体健康可造成危害的上限为25。
根据欧洲环境署的一项调查研究报告，在欧盟，大约八分之一的死亡与环境污染有关。不过也有一些能够让人感到慰藉的消息。
一艘日本散货船撞到毛里求斯东南部暗礁发生严重漏油事件，造成环境污染。有媒体报道，毛里求斯向日本提出索赔，用于支援因污染而饱受打击的渔业。
汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
一项新研究发现，微塑料已经抵达遥远的南极。这让很多人对南极州的未来感到担忧，毕竟，极地脆弱的生态系统目前已经受到气候变化和人类活动威胁。
新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。
数字让人震惊：平均每5个欧洲人中就有一人受噪音伤害。鉴于都市继续膨胀，噪声不会减少。
去年德国的烟花销售创有史以来最高，据估计高达上亿欧元，比以往任何时候都要多。不过反对销售烟花鞭炮的批评声也随之增加。
自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。最近几天，大都市悉尼周边的丛林多处起火，导致悉尼上空烟雾弥漫，雾霾严重。
联邦总理默克尔抵达印度进行访问，在雾霾笼罩下的新德里受到军人仪仗队的欢迎。默克尔赞扬了德印两国间的良好关系。
旨在彰显国威的70周年大阅兵即将上演，严重的雾霾却不期而至。北京的“阅兵蓝保卫战”会“输”在最后一刻？还是气象局会有高招？
柏林机场工程逾期近八年，仍迟迟不能完工。而规模更大的北京大兴国际机场却仅用四年即交付使用。
北极之地，也被塑料微粒严重污染。世界之大，哪里还有纯净的生活？
夏天是旅游度假的季节。越来越多的人乘坐飞机前往他们所梦想的旅行目的地。如果远方在呼唤的话，最好在预订航班之前了解一下这些事实：
雾霾、饮用水污染以及土壤毒化等问题，在中国普遍存在。五年前，中国总理李克强正式向环境污染问题“宣战”。五年后的今天，环境问题虽依然存在，但情况的确已有明显好转。
G20峰会希望解决塑料垃圾的处理以及污染海洋的问题。这也是东盟国家关注的焦点。目前这些国家正在抵制不断增加的进口塑料垃圾。
一项研究发现，廉价超市售卖的鸡肉中，一半以上受到耐抗生素细菌的污染，对人体健康构成严重威胁。该研究结果表明，抗生素在产业化家禽养殖中被过度使用。
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