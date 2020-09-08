随着中国北部地区频繁出现雾霾天气，这一现象引发了社会对大气污染的关注。

造成空气污染的主要原因是人为或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，构成危害人体健康的现象。以北京为例，空气污染颗粒浓度指数PM2.5曾过千，世界卫生组织给出的对人体健康可造成危害的上限为25。