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随着中国北部地区频繁出现雾霾天气，这一现象引发了社会对大气污染的关注。
造成空气污染的主要原因是人为或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，构成危害人体健康的现象。以北京为例，空气污染颗粒浓度指数PM2.5曾过千，世界卫生组织给出的对人体健康可造成危害的上限为25。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
美国气候特使克里周二在埃及举行的联合国气候大会上会见了中国同行，进一步暗示了世界两大污染国在双方领导人会晤后关系的改善。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
国际人道机构乐施会周五（9月16日）公布一份报告，抨击西方富裕国家是主要污染源，使世界上较贫困国家受极端天气的影响最大，成为 "全球不平等之鲜明表现"。
印度的比瓦迪堪称全球空气污染最严重的城市。现在，当地政府启动了清洁能源计划，力争改善这一状况。
因流经德国、波兰两国的奥得河发生大规模鱼类死亡事件，波、德两国政府间气氛紧张。德国一实验室报告测出农药含量升高，华沙政府警告这是“假新闻”。
今年7月份时就有零星消息说奥德河发现成片死鱼，但迄今尚无人知晓原因。当地人既担心，又愤怒。
脏兮兮、乱哄哄的城市，对居民的身心健康构成了威胁。城市规划师正在酝酿全新的理念，力争让未来的城市更为宜居舒适，也更为注重气候保护。
在微塑料污染严重的水里游泳，以此提高大众对水污染的重视——这是一名化学教授的勇敢尝试。他一路沿着多瑙河，游经十个欧洲国家，期间，因为污染严重，他无法完成贝尔格莱德一段的行程。
天然气短缺现象让德国人开始害怕，越来越多的人倚重木屑暖壁炉。 德国联邦环境局警告说，燃烧木柴会污染空气，严重影响人体健康。
许多人都把空气污染和气候暖化联系在一起，因为大量排放污染物的工厂、汽车、飞机也在大量排放温室气体。不过，由德国莱比锡大学领衔的一支跨国研究团队却发现了一个反直觉的现象：治理空气污染可能导致气候加速变暖。
韩国一些家长以孩子的名义将政府告上公堂，理由是环境污染危害到后代的生活。一位准妈妈也代表自己尚未出生的宝宝参与了诉讼行动。
每年有数不清的烟头被丢弃，多数没有丢入垃圾桶。印度的一个倡议组织想要从源头解决问题，将小小的烟屁股变成……精美陶器！
在中国许多大城市，居民每隔两天就要做一次新冠核酸检测。按照政府的规划，定期核酸检测将成为常态。专家指出，检测带来的垃圾将造成巨大的环保难题。
上海石化化工部乙二醇装置区域周六凌晨发生爆炸火灾。事故造成一人死亡一人受伤。地区生态环境监测部门表示未发现空气和水体污染现象。目前这一事故发生的原因仍在调查之中。
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