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随着中国北部地区频繁出现雾霾天气，这一现象引发了社会对大气污染的关注。
造成空气污染的主要原因是人为或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，构成危害人体健康的现象。以北京为例，空气污染颗粒浓度指数PM2.5曾过千，世界卫生组织给出的对人体健康可造成危害的上限为25。
印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
京津冀及周边地区正发生严重空气污染，北京市启动橙色预警，河北省发布红色预警。虽然近年来情况有所改善，但该地区空气质量仍远低于世界卫生组织的标准。
10月17日，欧盟开始部分禁止销售含微塑料的产品，其中包括化妆品、牙膏以及化肥等等。那么，这项禁令对消费者和工业界会带来哪些影响呢？
首次核废水排放时隔不久，日本福岛核电站将进行第二次核废水排放。尽管东京政府强调废水排放的安全性，但国内外辩论依旧激烈。
据德国媒体报道，特斯拉在德国的超级工厂投产以来，发生生产安全事故的频率也超级高。去年下半年几乎平均每天出现工伤事故。
芝加哥大学能源与环境政策研究所发表的最新空气质量寿命指数（AQLI) 年度报告显示，交通工具排放、工业排放、山火等带来的PM2.5仍是人类健康最大的外部威胁。南亚是全球污染中心，中国在减少空气污染方面取得了进展。
日本首相岸田文雄表示，他将于周日访问福岛核电站。日本政府希望在今夏结束前开始将处理过的核废水排放入海的计划。日本当地渔民协会以及一些邻国抱持很大忧虑。
世界卫生组织发出全球警告：一款印度生产的咳嗽糖浆 “Cold Out ”被发现受到有毒化学物质污染，使用它可能会导致严重伤害或死亡。
荷兰阿默兰岛附近一艘运输汽车的货轮发生火灾，这或许和船上一辆起火的电动汽车有关。此事件不禁让人联想到社媒上常见的电动车火灾画面，电动汽车真的比传统内燃机汽车更容易起火吗？
日本外相林芳正表示，日方愿意从科学角度就排水问题与中方进行沟通。王毅则指出，“这既是一个科学问题，也是一个态度问题。”
中國外交部發言人汪文斌11日再次反對日本核廢水排海，並強硬批評，若有人認為福島核污染水安全，日方應供這些人飲用。香港、韓國、新西蘭也對福島核廢水排海及日本食品進口，做出了新的回應。
福島核災12年後，日本政府即將在今年夏天將處理過的核廢水排放到大海。中國批評日本「極其自私和不負責任」，韓國則有漁民發起抗議行動。
美国费城一座高架桥底发生火灾，导致95号州际公路高架路段坍塌，造成这条美国东部主要道路暂时关闭。民众担心污染物可能流入毗邻的特拉华河。
来自175个国家的代表聚集在巴黎联合国教科文组织总部密集谈判，期望达成一项应对塑料污染的全球条约。应该聚焦原生塑料还是再生塑料？环保组织担心谈判的方向走偏了。
在过去的20年里，孟加拉国的环境污染急剧增加： 不仅工业造成的空气污染严重，河流和田地也受到影响——人和动物当然也不例外。
美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。
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